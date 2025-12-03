Apple iPhone Update: एप्पल अब इन iPhone, iPad और Watch मॉडल्स की रिपेयर नहीं करेगा: देखें क्या आपका डिवाइस लिस्ट में है

Apple Device Status Update: हर साल एप्पल अपने पुराने डिवाइस की लिस्ट अपडेट करता है. इस लिस्ट में वो पुराने मॉडल शामिल होते हैं जिन्हें अब एप्पल का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलता. इस साल इसमें 5 पुराने प्रोडक्ट्स जुड़ गए हैं, जिससे इनके यूजर्स को नए मॉडल पर अपग्रेड करने की सलाह दी जा रही है.

एप्पल की अप्रचलित डिवाइस लिस्ट में वो मॉडल शामिल हैं जिन्हें अब एप्पल हार्डवेयर रिपेयर सपोर्ट नहीं देगा. ये प्रोडक्ट्स पहले ही लंबे समय से सॉफ़्टवेयर अपडेट नहीं पा रहे थे, और अब एप्पल इनका हार्डवेयर सपोर्ट भी बंद कर रहा है. यानी अगर आप अभी भी इनमें से कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं और एप्पल से रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो आपको इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स और ऑफिसियल सर्विस सेंटर से सेवा नहीं मिलेगी.

अब इन एप्पल डिवाइसों के लिए नहीं मिलेगा ऑफिसियल सपोर्ट

दिसंबर 2025 में एप्पल ने कुछ नए डिवाइसों को अप्रचलित घोषित किया है. इन नए अप्रचलित उत्पादों में 2016 का मूल Apple iPhone SE, सेकंड जनरेशन का 12.9-इंच iPad Pro, Apple IWatch Series 4 (Hermès और Nike editions) और Beats Pill 2.0 वायरलेस स्पीकर शामिल हैं. ये नए अप्रचलित डिवाइस अब एप्पल के उन पुराने और लोकप्रिय उत्पादों जैसे iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s और Apple iPad 5th Gen की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्हें पहले ही सपोर्ट मिलना बंद हो गया था.

एप्पल की लंबे समय से चली आ रही नीति के अनुसार, किसी भी प्रोडक्ट को उस समय अप्रचलित घोषित किया जाता है जब कंपनी ने उसे आधिकारिक बिक्री चैनल के माध्यम से आखिरी बार सात साल पहले जारी किया हो. इस स्थिति में यूजर्स को एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी तरह की सर्विस नहीं मिलेगी, जिसमें इन डिवाइस के स्पेयर पार्ट्स भी शामिल हैं. हालांकि कुछ सीमित अपवाद हैं, जैसे कि कुछ Mac लैपटॉप के लिए 10 साल तक केवल बैटरी रिपेयर की सुविधा (पार्ट्स उपलब्ध होने पर) दी जाती है, लेकिन यह आमतौर पर iPhone या iPad पर लागू नहीं होता.

हालांकि, इन डिवाइस के मालिक केवल थर्ड-पार्टी रिपेयर सर्विस पर ही भरोसा कर सकते हैं या फिर नए मॉडल में अपग्रेड करने पर विचार कर सकते हैं.

अप्रचलित एप्पल डिवाइस और उनका सफर

iPhone SE:2016 में लॉन्च किया गया और सितंबर 2018 में बंद किया गया यह कॉम्पैक्ट 4-इंच का फोन उन यूजर्स के बीच खासा लोकप्रिय था जिन्हें छोटे आकार वाला फोन पसंद था. यह उन अंतिम iPhone में से एक था जिसमें पारंपरिक हेडफोन जैक दिया गया था. iOS 15 के बाद से यह पहले ही बड़े सॉफ़्टवेयर अपडेट नहीं पा रहा था, और अब इसे अप्रचलित डिवाइस की लिस्ट में शामिल करना इसे ऐतिहासिक डिवाइस के रूप में दर्ज करता है.