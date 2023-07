Threads: मेटा का ये ऐप Twitter को देता है टक्कर, सिर्फ 5 दिन में थ्रेड्स के 10 करोड़ हुए यूजर

सिर्फ 5 दिन में थ्रेड्स ने 10 करोड़ यूजर जोड़े हैं. इंस्टाग्राम आधारित यह लेटेस्ट ऐप Twitter को कड़ी टक्कर देता है.

Instagram आधारित Threads केवल एंड्रायड और आईफोन यूजर के लिए है.