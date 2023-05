UPI123Pay: बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के भी भेज सकते हैं पैसे? फीचर फोन यूजर डिजिटल पेमेंट के लिए देखें पूरी डिटेल

To Pay with UPI Without Internet Connection and Smart Phone: डिजिटल पेमेंट की दुनिया में UPI123Pay की शुरूआत एक सराहनीय कदम है. डिजिटल पेमेंट को विस्तार देने के लिए RBI ने UPI वर्जन 2 के तहत फीचर फोन यूजर को भी पैसे ट्रांसफर करने करने का एक बेहद स्मार्ट विकल्प दिया. स्मार्टफोन के जमाने में सेंट्रल बैंक के इस कदम ने ज्यादातर लोगों को हैरान किया, लेकिन एक सच ये भी है कि देश में करीब 40 करोड़ लोग आज भी फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आरबीआई द्वारा उठाया गया कदम बेदह अहम रहा. आरबीआई के इस कदम के बाद देश में स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों यूजर डिजिटल पेमेंट की सुविधा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. और तो ओर फीचर फोन यूजर अब बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के डिजिटल पेमेंट की सुविधा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं.

फीचर फोन यूजर UPI123PAY द्वारा उपलब्ध 4 डिजिटल पेमेंट के विकल्पों में से किसी एक का इस्तेमाल करके बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के पैसे का लेनदेन कर सकते हैं. फीचर फोन-आधारित ऐप 123PAY हो या इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR) से कॉन्टैक्ट करके या मिस्ड कॉल के जरिए या फिर Proximity Sound आधारित पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके डिजिटल ट्रांजेक्शन किया जा सकता है. फीचर फोन पर दिया गया यह पेमेंट सर्विस हिंदी, अंग्रेजी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है. क्षेत्रीय भाषाओं में इस सर्विस की उपलब्धता ने उन क्षेत्रों के लिए पैसे का लेनदेन करना बेहद आसान बना दिया जहां आज भी हिंदी, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल चलन में नहीं है. इस पहल से डिजिटल पेमेंट यूजर की संख्या में वृद्धि करने में काफी मदद मिली है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां अधिकतर आबादी स्थानीय भाषा में अपना कामकाज करते हैं.

बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के पैसे की लेनदेन करने के लिए UPI123Pay का इस्तेमाल करना होगा. इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए फीचर फोन यूजर को सबसे पहले अपने बैंक एकाउंट को जोड़ना होगा. उसके बाद वेरीफिकेशन करना होगा. वेरीफिकेशन के बाद UPI123Pay द्वारा उपलब्ध कराए गए निम्न 4 विकल्पों में से किसी एक के इस्तेमाल से पैसे की लेनदेन फीचर फोन यूजर कर सकेंगे.

मिस्ड कॉल से पैसे ट्रांसफर

मर्चेंट के आउटलेट पर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर मिस्ड कॉल दें. अब आपके फीचर फोन पर IVR कॉल आएगा. दिशानिर्देंशो को पालन करते हुए यह कन्फर्म करें कि आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं. अब वह एमाउंट डालें जो आप पेमेंट करना चाहते हैं. अब अपना सिक्योर UPI पिन दर्ज करें. ऐसा करते ही चयनित रकम अपने खाते से संबंधित खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.

UPI ऐप से पैसे ट्रांसफर



इस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए फीचर फोन यूजर को एक ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत होती है. इस ऐप की मदद से ‘स्कैन एंड पे’ को छोड़कर बाकी ट्राजेक्शन किए जा सकते हैं. यह ऐप फीचर फोन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इस ऐप की मदद से Fastag, LPG पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जैसे कई तरह के डिजिटल ट्राजेंक्शन किए जा सकते हैं.

IVR नंबर डायल कर पैसे ट्रांसफर

बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट संभव है. इसके लिए फीचर फोन यूजर IVR नंबर के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकता है. हालांकि इसके लिए यूजर को सबसे पहले IVR नंबर 080 4516 3666 / 6366 200 200 / 080 4516 3581 पर कॉल करना होगा. पहली बार इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे यूजर की प्रोफाइल क्रिएट की जाती है. उसके बाद उस बैंक का नाम दर्ज करना होगा जिसके जरिए फीचर फोन यूजर पैसे ट्रांसफर करना चाहता है. उसके बाद यूजर को एक UPI आईडी (mobile.voice@psp) असाइन की जाएगी. डेबिट कार्ड डिटेल्स और ओटीपी की मदद से UPI पिन सेट करना होगा. अब पैसा भेजने और पाने के लिए एक UPI नंबर क्रिएट करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. प्रोफाइल बना जाने के बाद अब ट्रांजैक्शन के लिए IVR नंबर पर कॉल करें. इसके बाद यूजर के सामने कई विकल्प आएंगे. मिसाल के लिए मनी ट्रांसफर के लिए 1 दबाना होगा, बैलेंस चेक के लिए 2 दबाना होगा. निर्देशों का पालन करें. पैसै की पुष्टि के बाद यूपीआई पिन के जरिए पेमेंट को पूरा करें.

Proximity साउंड सिस्टम से पैसे ट्रांसफर

Proximity Sound आधारित पेमेंट सिस्टम पैसे ट्रांसफर करने का एक नया तरीका है इस सिस्टम के तहत फीचर फोन यूजर साउंड की तरंगों से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है. यह एक नई तकनीक है जिसमें यूजर को 6366 200 200 नंबर पर कॉल करना पड़ता है. कॉल करने के बाद UPI पिन के माध्यम से फीचर फोन यूजर पेमेंट कर पाता हैं.इसके लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है.

(Article Written by By Sudeshna Singh – Head Marketing & Communication, ToneTag. Views expressed above are personal)