Twitter Blue Tick Restore: राहुल गांधी, शाहरूख, सलमान, सचिन समेत कई हस्तियों को ट्विटर ने दिया ब्लू टिक, क्या है वजह?

Elon Musk's Twitter Reinstates Legacy Blue Tick on High-Profile Accounts: एलन मस्क के अगुवाई वाली ट्विटर ने एक बार फिर अपने यूजर्स को हैरान कर दिया है. ट्विटर ने करोड़ों फॉलोअर्स वाले कई हस्तियों का ब्लू टिक बहाल कर दिया है. कुछ दिन पहले ही कंपनी ने भुगतान नहीं करने वाले खातों के ब्लू टिक हटा दिए थे. यह कदम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसी हफ्ते शाहरुख खान और सलमान खान से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसी चर्चित हस्तियों और राजनीतिज्ञों के ट्विटर खातों से ब्लू टिक हटा दिए गए थे. सचिन और विराट के ट्विटर एकाउंट पर ब्लू टिक बहाल ट्विटर के मालिक एलन मस्क की माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने इसी सप्ताह शुल्क नहीं चुकाने वाले खातों के ब्लू टिक हटाने शुरू कर दिए थे. अब कई चर्चित हस्तियों के ट्विटर खातों पर ब्लू टिक आश्चर्यजनक रूप से वापस आ गए हैं. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे शीर्ष क्रिकेटरों के ब्लू टिक हटा दिए गए थे लेकिन अब उनके ट्विटर खातों पर यह वापस आ गया है. हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या इन लोगों द्वारा इसके लिए भुगतान किया गया है. मृत्यु के बाद भी इन हस्तियों को मिला ट्विटर पर ब्लू टिक जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्विटर खाते पर भी ब्लू टिक वापस आ गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया है. नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्लू टिक मिलने की खुशी ट्विटर पर ही जाहिर की. ब्लू टिक बहाल करने को लेकर ट्विटर की ओर से हालांकि कोई बयान नहीं आया है. कई ऐसे चर्चित लोगों के ट्विटर खातों पर भी ब्लू टिक बहाल हो गए हैं, जिनका निधन हो चुका है. इनमें चैडविक बोसमैन, कोबे ब्रायंट और माइकल जैक्सन शामिल हैं.