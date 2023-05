Twitter Character Limit Update: जब से एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बने हैं, अक्सर वो इसमें कोई न कोई बदलाव करते जा रहे है हैं. वर्क फोर्स में कटौती, पेड सब्सक्रिप्शन, वर्ड लिमिट में बढ़ोतरी, विज्ञापन और सिक्यूरिटी फीचर्स में कई बड़े बदलाव पिछले महीनों में हुए हैं. अब ट्विटर ने एक और अपडेट जारी किया है. ट्विटर यूजर अब 10000 अक्षरों (characters) तक ट्वीट कर सकते हैं. हालांकि ये सर्विस सिर्फ उन यूजर्स को मिलेगी जो ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब कर चुके हैं.

ट्विटर ने कैरेक्टर लिमिट को बढ़ाकर 10000 कर दिया है. इसके अलावा ट्विटर ट्वीट्स के लिए बोल्ड और इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे अन्य शानदार फीचर भी पेश कर रहा है. ट्विटर ने इस अपडेट के बारे में बताते हुए कहा, “हम Twitter पर लिखने और पढ़ने के अनुभव में सुधार कर रहे हैं! आज से, ट्विटर अब बोल्ड और इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ 10000 अक्षरों तक के ट्वीट्स का समर्थन करता है.” ट्विटर ने आगे कहा कि इस नई सुविधाओं का उपयोग करने के लिए ट्विटर ब्लू को साइन अप करना होगा.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…— Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023