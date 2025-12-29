Gmail Update: क्या आप अपने पुराने Gmail यूजरनेम से परेशान हैं? अब डेटा डिलीट किए बिना ऐसे बदलें अपना ईमेल आईडी

Gmail Update 2026: सालों से यूज़र्स द्वारा की जा रही मांग के बाद, गूगल आखिरकार एक ऐसा फीचर पेश करने जा रहा है जिससे पर्सनल जीमेल (Gmail) अकाउंट होल्डर्स अपना मुख्य ‘@gmail.com’ ईमेल पता बदल सकेंगे, वह भी किसी ईमेल, डेटा, सब्सक्रिप्शन या सेवाओं को खोए बिना. यह अपडेट गूगल के सपोर्ट पेजों पर देखा गया है और यह पहले की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक ‘@gmail.com’ यूज़रनेम को पर्मानेंट माना जाता था और बदला नहीं जा सकता था.

Also Read: सावधान! व्हाट्सएप पर शेयर बाजार की सलाह कहीं आपको कंगाल न कर दे, भुज के शख्स ने गंवाए 16 लाख रूपए

Advertisment

यूजरनेम बदलने की प्रक्रिया

जिन यूज़र्स के पास ‘@gmail.com’ पर खत्म होने वाला पर्सनल Google अकाउंट है, वे अपने मौजूदा ईमेल पते को एक नए ‘@gmail.com’ वाले पते से बदल सकेंगे.

पुराना पता अपने आप एक उपनाम (alias) बन जाएगा, यानी इस पर भेजे गए ईमेल उसी इनबॉक्स में आते रहेंगे, और इसे YouTube, ड्राइव, मैप्स, प्ले स्टोर जैसी गूगल सेवाओं में साइन इन करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है. सभी मौजूदा डेटा, खरीदारी और अकाउंट का इतिहास प्रभावित नहीं होगा.

इस सुविधा को उपयोग करने का तरीका (एक बार उपलब्ध होने पर):

myaccount.google.com पर जाएं मेन्यू से “Personal info” चुनें Email > Google Account email पर क्लिक करें यदि यह आपके अकाउंट पर रोलआउट हो चुका है, तो आपको “Change your Google Account email address” का विकल्प दिखाई देगा एक उपलब्ध नया यूज़रनेम दर्ज करें और पुष्टि करें

ध्यान दें कि यह बदलाव तुरंत सभी जगह दिखाई नहीं दे सकता, जैसे कि पहले से मौजूद Calendar इवेंट्स में अभी भी पुराना पता दिख सकता है.

Also Read: मुंबई के सबसे ट्रेंडी स्पॉट्स: मिलिए उन बॉलीवुड स्टार्स से जो रेस्टोरेंट बिजनेस में भी हैं सुपरहिट

लिमिटेशंस और एलिजिबिलिटी

इस फीचर के साथ कुछ सुरक्षा उपाय हैं ताकि इसका दुरुपयोग न हो:

– बदलाव हर 12 महीने में केवल एक बार ही किया जा सकता है

– प्रत्येक अकाउंट पर अधिकतम तीन बदलाव की अनुमति है (जिससे कुल चार पते हो सकते हैं)

– बदलाव के बाद, पुराना पता नए और अलग अकाउंट बनाने के लिए तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी न हो जाए

Also Read: गहरी धुंध में खो गई दिल्ली: दमघोंटू हवा के बीच रेंग रहे वाहन, जनवरी तक राहत नहीं!

यह सुविधा केवल पर्सनल @gmail.com अकाउंट्स पर लागू होती है. कार्य, स्कूल या समूह-प्रबंधित अकाउंट्स के लिए, यूज़र्स को अपने एडमिनिस्ट्रेटर से संपर्क करना होगा.

रोलआउट धीरे-धीरे किया जा रहा है, और अपडेटेड सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पहले हिंदी में दिखाई दे रहा है. यह संकेत देता है कि शुरुआत में भारत पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उसके बाद ग्लोबल एक्सपेंशन होगा. फिलहाल, यह विकल्प सभी यूज़र्स के लिए दिखाई नहीं दे सकता.

यह अपडेट कई Gmail यूज़र्स की पुरानी परेशानी को हल करता है, विशेषकर उन लोगों की जिनके पास यूथ पीरियड में बनाए गए इम्बेरिसिंग या ऑउटडेटेड यूज़रनेम हैं. पहले इसका केवल एक ही समाधान था: नया अकाउंट बनाना और डेटा को मैन्युअली माइग्रेट करना, जिससे अक्सर लिंक्ड सर्विसेज में कॉम्प्लीकेशंस पैदा हो जाते थे.

ध्यान दें कि गूगल ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सपोर्ट पेज पर हुए अपडेट इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह फीचर सक्रिय रूप से रोल आउट किया जा रहा है. यूज़र्स को सलाह दी जाती है कि आगे बढ़ने से पहले अपने जरूरी डेटा का बैकअप ले लें, खासकर यदि वे ChromeOS डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेटिंग्स को फिर से प्रमाणित (re-authentication) करने की आवश्यकता हो सकती है.

Also Read: Post Office : 5 साल की स्कीम पर 8.2% तक फटाफट लॉक करें ब्याज, 1 जनवरी से बदल सकते हैं रेट

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.