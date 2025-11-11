साइबर अटैकर्स के लिए कौन से पासवर्ड हैं सबसे आसान जिन्हें वे तुरंत क्रैक कर देते हैं?

क्या आप विश्व के सबसे लोकप्रिय पासवर्ड्स का अनुमान लगा सकते हैं? खासकर वे जो सबसे आसानी से क्रैक किए जा सकते हैं? एक नए साइबरसिक्योरिटी (cyber security) रिपोर्ट से यह सामने आया है कि यूज़र्स मजबूत पासवर्ड सेट करने में लापरवाही बरत रहे हैं और सामान्य और आसान कीवर्ड्स का उपयोग करना पसंद कर रहे हैं. इस शोध में 2 बिलियन से अधिक खातों का विश्लेषण किया गया जो डेटा ब्रीच फोरम्स पर लीक हुए थे. रिपोर्ट कहती है कि सबसे आसान और अनुमान लगाने योग्य पासवर्ड्स अभी भी सबसे ऊपर हैं, जो दुनिया भर में सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि खातों के चोरी या हैक होने का सबसे बड़ा कारण लोगों की सहजता और सावधानी की कमी है. सबसे आम पासवर्ड ‘123456’ था, जिसका उपयोग 76 लाख (7.6 मिलियन) से अधिक लोगों ने किया. अन्य आम और आसानी से अनुमान लगाने योग्य पासवर्ड्स में ‘admin’, ‘password’, ‘123’, ‘1234567890’ और ‘Aa123456’ शामिल हैं, जो डेटा ब्रीच लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.

अध्ययन में क्षेत्रीय कमजोरियों पर भी प्रकाश डाला गया और खासकर पासवर्ड ‘India@123’ को एक गंभीर चिंता का विषय बताया गया. यह सरल पासवर्ड 100 सबसे आम पासवर्ड्स की सूची में 53वें स्थान पर था, जो दर्शाता है कि कई भारतीय यूज़र्स में सुरक्षा के प्रति लापरवाही अभी भी देखने को मिलती है.

सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड लीक हुए

ऐसे आसान पासवर्ड्स का लगातार इस्तेमाल साइबर अपराधियों के लिए इन्हें बहुत ही आसानी से अनुमान लगाना आसान बना देता है. कमजोर सुरक्षा पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है, जैसा कि हाल की बड़ी डेटा चोरी में देखा गया. एक और मामले में, फ्रांस के लूव्र म्यूजियम की मुख्य सुरक्षा प्रणाली सिर्फ आसान पासवर्ड “LOUVRE” से सुरक्षित थी, जो बड़ी चोरी की जांच में सामने आया.

ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए क्या करें

इस व्यापक कमजोरी से बचने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञ कुछ आसान लेकिन बेहद जरूरी सलाह देते हैं ताकि मजबूत पासवर्ड बनाए जा सकें:

पासवर्ड कम से कम 12 अक्षरों का होना चाहिए.

बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर और सिम्बल्स का मिश्रण इस्तेमाल करें.

परिवार, पालतू जानवर, प्रोडक्ट्स या फिक्शनल कैरेक्टर्स जैसे व्यक्तिगत जानकारी का पासवर्ड में कभी इस्तेमाल न करें.

ज्यादातर ऑनलाइन सेवाएं अक्सर सलाह देती हैं कि पासवर्ड को जटिल बनाएं, जिसमें ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फ़ान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन शामिल हों, ताकि साइबर अटैकर्स के लिए उसे क्रैक करना मुश्किल हो. इसके अलावा, हमेशा अपने पसंदीदा ऐप्स और सेवाओं में लॉगिन करते समय टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) एक्टिवेट करना चाहिए, जिससे लीक हुए पासवर्ड से होने वाले खतरे को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

