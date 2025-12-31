scorecardresearch
टेक्नोलॉजी

WhatsApp New Features: व्हाट्स ऐप का न्यू ईयर धमाका! 2026 के जश्न के लिए आए जबरदस्त एनिमेटेड फीचर्स

नए साल 2026 के लिए WhatsApp ने एनिमेटेड स्टिकर्स, स्टेटस लेआउट और वीडियो कॉल पर आतिशबाजी जैसे मजेदार फीचर्स पेश किए हैं. ये अपडेट्स Android और iOS पर उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनों के साथ जश्न को और भी खास बना सकते हैं.

Written byFE Hindi Desk

FE Hindi Desk
New Update
मेटा ने पेश किए WhatsApp फेस्टिव टूल्स; स्टेटस और ग्रुप प्लानिंग होगी अब और भी आसान. Photograph: (Image : FE)

WhatsApp 2026 Update: जैसे-जैसे दुनिया 2026 का स्वागत करने की तैयारी कर रही है, व्हाट्स ऐप ने नए साल के जश्न को और अधिक मजेदार, जीवंत और कनेक्टेड बनाने के लिए सीमित समय के लिए कई फेस्टिव अपडेट्स जारी किए हैं. मेटा (Meta) के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या (New Year’s Eve) पर मैसेज और कॉल की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है. कंपनी ने साल खत्म होने से ठीक पहले, 29 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से इन अपडेट्स की घोषणा की. ग्लोबल सेलेब्रेशंस में अपनी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए व्हाट्स ऐप ने कहा:

"आमतौर पर हमारे प्लेटफॉर्म पर रोज़ाना 100 बिलियन मैसेज और 2 बिलियन कॉल्स होते हैं, लेकिन नए साल के स्वागत वाले वो 24 घंटे हमारे लिए सबसे बिज़ी और खास होते हैं. चाहे वो सात समंदर पार बैठे परिवार को जोड़ने वाली वीडियो कॉल हो या पार्टी प्लान करने वाला ग्रुप चैट- लोगों की नए साल की खुशियों का छोटा सा हिस्सा बनने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है."

छुट्टियों के इस सीजन में उपलब्ध ये नए फीचर्स, चैट्स, कॉल्स और स्टेटस को और भी बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं. इनमें एनिमेटेड स्टिकर्स (animated stickers), इंटरएक्टिव इफेक्ट्स (interactive effects) और कई नए टूल्स शामिल हैं.

व्हाट्स ऐप का न्यू अपडेट: अब स्टेटस पर दिखेंगे एनिमेटेड स्टिकर्स

पहली बार, व्हाट्स ऐप अपने स्टेटस अपडेट के लिए एनिमेटेड स्टिकर्स लेकर आया है. अब यूजर्स एक खास “2026 लेआउट” चुन सकते हैं और अपने फोटो या वीडियो वाले न्यू ईयर पोस्ट में एनिमेटेड स्टिकर्स जोड़ सकते हैं. इससे आपकी शुभकामनाएं पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और शानदार दिखेंगी.

इसके अलावा, व्हाट्स ऐप ने कुछ और मजेदार अपडेट्स भी दिए हैं. अब चैट्स और ग्रुप्स के लिए एक डेडिकेटेड '2026 स्टिकर पैक' उपलब्ध है. ये रंग-बिरंगे और एनिमेटेड स्टिकर्स आपको बिना टाइप किए, बस एक क्लिक में नए साल की बधाई भेजने और खुशियां बांटने में मदद करेंगे. व्हाट्स ऐप एनिमेटेड Confetti Reactions को भी वापस ले आया है. अब अगर आप किसी मैसेज पर 'पार्टी पॉपर' (party popper) या 'कंफेटी बॉल' (confetti ball) जैसे इमोजी से रिएक्ट करते हैं, तो आपकी पूरी स्क्रीन पर रंग-बिरंगी कंफेटी (कागज की कतरनें) उड़ती हुई दिखाई देंगी.

वीडियो कॉल में आतिशबाजी और जश्न

अब वीडियो कॉल के दौरान आप अपनी स्क्रीन पर वर्चुअल जश्न मना सकते हैं. जब आप कॉल पर हों, तो बस इफेक्ट्स (Effects) आइकन पर टैप करें. इससे आपकी स्क्रीन पर आतिशबाजी (Fireworks) होने लगेगी. कंफेटी (Confetti) की बौछार होगी. सितारों वाली एनिमेशन (Star animations) दिखाई देंगी. यह फीचर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दूर रहकर भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का 'काउंटडाउन' और 'टोस्ट' मनाना चाहते हैं.

व्हाट्स ऐप ने इन खास फीचर्स को फिर से हाइलाइट किया है ताकि आपकी पार्टी की प्लानिंग एकदम परफेक्ट रहे:

इवेंट्स: ग्रुप में इवेंट बनाकर उसे Pin कर सकते हैं. इससे सब लोग आने की पुष्टि (RSVP) कर पाएंगे और प्लान सबकी नज़रों के सामने रहेगा.

 पोल्स: खाने में क्या मंगाना है, कौन सी ड्रिंक्स होंगी या क्या एक्टिविटी करनी है, इन सब बातों का फैसला ग्रुप में वोटिंग कराकर तुरंत लें.

लाइव लोकेशन: दोस्तों से मिलने पहुंचने या घर सुरक्षित वापस आने के लिए अपनी रियल-टाइम लोकेशन शेयर करें.

वॉइस/वीडियो नोट्स: जो दोस्त पार्टी में नहीं आ पाए, उन्हें वीडियो या वॉइस नोट्स भेजकर फटाफट अपडेट्स दें ताकि वे भी जश्न का हिस्सा होने जैसा महसूस करें.

ये अपडेट्स एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सऐप के लेटेस्ट वर्ज़न पर ग्लोबली रोलआउट किए जा रहे हैं, ताकि दुनिया भर के यूज़र्स 2026 का स्वागत करते हुए मज़ेदार और निजी तरीके से इन उत्सवों का हिस्सा बन सकें.

Technology