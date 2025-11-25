WhatsApp Update 2025: ग्रुप चैट्स में पहचान आसान: WhatsApp ला रहा मेंबर टैग फीचर

डिवाइस पर स्थायी: भले ही आप फोन बदल लें या ऐप को फिर से इंस्टॉल करें, आपका टैग तब तक बना रहेगा जब तक आप वही WhatsApp अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं.

अपने टैग को सेट और एडिट कैसे करें?

ग्रुप में खुद को लेबल देने के लिए बस ये स्टेप्स फॉलो करें:

अपने एंड्रॉइड फोन पर ग्रुप खोलें “ग्रुप इन्फो” स्क्रीन पर जाएँ मेंबर लिस्ट में अपना नाम ढूंढें उस पर टैप करें और “Add tag” या “Edit tag” चुनें अपना लेबल डालें (जैसे “Designer,” “Coach,” या “Moderator”) औरSave दबाएँ

एक बार सेट हो जाने के बाद यह टैग उस ग्रुप में आपके नाम के साथ सभी को दिखाई देगा.

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

आजकल बहुत लोग ऐसे व्यस्त WhatsApp ग्रुप्स का हिस्सा हैं, जहां दर्जनों लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं. इसलिए यह नई अपडेट उनके लिए बहुत मददगार है. यह मेंबर्स को बिना किसी एक्सप्लनेशन या एडमिन कॉल के तुरंत यह समझने में मदद करती है कि कौन कौन है.

टैग्स को ऑप्शनल और मेंबर के कंट्रोल में रखकर, WhatsApp अपनी चैट्स का कैजुअल, पीयर-टू-पीयर फील बनाए रखता है. इसका मतलब यह नहीं कि इसमें कोई ऊपर या नीचे है, बल्कि बस यह दिखाता है कि हर कोई ग्रुप में किस रोल में है.

साथ ही, टैग्स को ऑप्शनल और मेंबर-कंट्रोल्ड रखकर, WhatsApp अपनी . जैसा कि मैसेजिंग ऐप कहता है यह हरार्की (hierarchy) के बारे में नहीं है, बल्कि संदर्भ (context) के बारे में है.

आगे का रास्ता

चूंकि यह फीचर अभी बीटा फेज़ में है, इसलिए इसे सभी यूज़र्स तक पहुँचने में थोड़ा समय लग सकता है. WhatsApp आमतौर पर बड़े अपडेट धीरे-धीरे लॉन्च करता है ताकि ऐप स्टेबल रहे. अगर टेस्टिंग ठीक रही, तो हम इस रोल-आधारित टैग्स को और ज्यादा एंड्रॉइड यूज़र्स तक और बाद में संभवतः iOS पर भी देख सकते हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.