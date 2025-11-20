WhatsApp Security Bug: व्हाट्सएप में आई गंभीर सुरक्षा खामी, अरबों यूजर्स के फोन नंबर और प्रोफाइल फोटो हुए सार्वजनिक

WhatsApp Security Bug Data Leak: प्रसिद्ध और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में एक गंभीर गोपनीयता खामी सामने आई है. इसके कारण दुनिया भर के 3.5 अरब लोगों के फोन नंबर और प्रोफाइल फोटो चोरी हो सकते हैं. साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण बाहरी वेबसाइट्स और थर्ड-पार्टी टूल्स बिना किसी को कांटेक्ट में जोड़े भी यूजर की जानकारी देख सकते थे.

विएना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक “सरल” तरीका इस्तेमाल करके 3.5 अरब फोन नंबर निकालने में कामयाबी पाई, जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप की कांटेक्ट-डिस्कवरी फीचर का फायदा उठाया.

इससे दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स में से एक पर व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है.

असल में क्या हुआ?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह खामी व्हाट्सएप की “Click to Chat” फीचर से जुड़ी थी, जो यूजर को बिना फोन नंबर सेव किए चैट शुरू करने की अनुमति देती है. जब यह लिंक जनरेट किया जाता था, तो कभी-कभी यह यूजर की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध URL के जरिए लीक हो जाती थी, जिसे सर्च इंजनों पर देखा जा सकता था. इसके कारण किसी भी व्यक्ति का फोन नंबर, प्रोफाइल फोटो और नाम किसी भी उस व्यक्ति को दिख सकता था जो जानता था कि इसे कहां देखना है.

वैश्विक प्रभाव

चूंकि व्हाट्सएप के दो अरब से ज्यादा यूजर हैं, इस खामी की वजह से दुनिया भर के लगभग हर यूजर की जानकारी उजागर हो सकती थी. इस तरह की डेटा लीक लोगों को स्पैम, धोखाधड़ी, नकल करने वाले लोग (impersonation) और साइबर-हैरासमेंट के खतरे में डाल सकती है.

इसलिए प्राइवेसी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फोन नंबर जैसी निजी जानकारी कभी भी पब्लिक्ली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, खासकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो खुद को सुरक्षित बताते है.

व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया

व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी 'मेटा' (meta) ने कहा है कि यह समस्या अब ठीक कर दी गई है. साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि “Who can see my profile photo” जैसी सेटिंग्स के जरिए उसका सिस्टम यूजर को उनकी प्राइवेसी पर कंट्रोल देने के लिए बनाया गया है.

हालांकि, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट्स का कहना है कि यूजर्स की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म में और मजबूत सुरक्षा सिस्टम होने चाहिए. साथ ही, जब कोई खामी (vulnerability) सामने आए, तो ऐप्स और कंपनियों को डेटा लीक के बारे में ज्यादा साफ-साफ जानकारी देनी चाहिए.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह घटना दिखाती है कि भले ही कोई सोशल मीडिया ऐप भरोसेमंद लगे, छोटी-छोटी तकनीकी खामियों की वजह से यूजर का डेटा भी लीक हो सकता है.

ऐसे समय में जब अरबों लोग व्यक्तिगत, पेशेवर और वित्तीय बातचीत के लिए मैसेजिंग ऐप्स पर भरोसा करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के लिए फोन नंबर जैसी बुनियादी जानकारियों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि यूजर्सअपने प्राइवेसी सेटिंग्स को नियमित रूप से चेक करें और अपने अकाउंट में असामान्य गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें.

