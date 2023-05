Writesonic ने भारत में लॉन्च किया नया AI प्रोडक्ट, देश का पहला ChatGPT आधारित चैटबॉट बिल्डर होगा Botsonic

Writesonic का नया ‘नो-कोड’ AI चैटबॉट बिल्डर GPT-4 टेक्नॉलजी से लैस होगा, इससे उद्योगों के लिए कस्टमर सपोर्ट मुहैया कराना पहले से काफी आसान हो जाएगा.

Botsonic देश का पहला ChatGPT आधारित नो-कोड चैटबॉट बिल्डर (no-code AI chatbot builder) है. (ScreenShots/writesonic Web)

राइटसोनिक (Writesonic) ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई (AI) आधारित नया प्रोडक्ट बॉटसोनिक (Botsonic) लॉन्च किया. यह (Botsonic) देश का पहला ChatGPT आधारित नो-कोड चैटबॉट बिल्डर (no-code AI chatbot builder) है. Botsonic AI चैटबॉट बिल्डर GPT-4 तकनीक से लैस है. इसकी मदद से उद्योगों का काम पहले के मुकाबले कम समय में निपटाया जा सकेगा. Botsonic बचाएगा 80% समय Botsonic उद्योगों के काम करने के तौर-तरीकों को बदलने के लिए तैयार है. दावा है कि इस चैटजीपीटी की मदद से कस्टमर सपोर्ट और डिजिटल माध्यम से होने वाला कामकाज बेहद आसान हो जाएगा. किसी इंडस्ट्री में रोजाना की जाने वाली पूछताछ संबंधी कामकाज को हैंडल में जितना समय खर्च होता है इसके इस्तेमाल से 80 फीसदी समय को बचाया जा सकता है. ChatGPT आधारित राइटसोनिक का यह चैटबॉट बिल्डर इंडस्ट्री के किसी भी काम को महज 2 मिनट के भीतर बड़े आसानी से कर सकेगा. Botsonic इंडस्ट्री से जुड़े कई काम को कर देगा आसान Botsonic को लेकर राइटसोनिकॉ का दावा है कि यह कस्टमर को बेहतर एक्सीपीरियंस देगा. देश का पहला ChatGPT आधारित चैटबॉट बिल्डर Botsonic काफी सक्षम है और इसके पास कमाल का इंटेलिजेंस है. तेजी से बदल रहे डिजिटल कामकाज के तौर-तरीके के दौर में लगातार ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने और उन्हें बेहतर सपोर्ट सर्विस देने के लिए यह एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरेगा. GPT-4 तकनीक आधारित इस चैटबॉट बिल्डर की मदद से नेचुरल लैंग्वेज में काम को निपटाया जा सकेगा. इंडस्ट्री के काम को हाइपर-इंटेलिजेंसी के साथ निपटाया जा सकेगा. यह इंडस्ट्री से जुड़े तमाम कामों को करने में सक्षम होगा. चैटबॉट बिल्डर Botsonic के पास खास तरह के डेटा पर काम करने की क्षमता है.यह कस्टमर के सावलों की सटीक जवाब देने में काफी हद तक सक्षम है. यही खूबियां Botsonic को दूसरे चैटबॉट बिल्डर से अलग करता है. यह ट्रेडिशनल चैटबॉट के जैसा नही है जो अक्सर सीमित कस्टमर के प्रति रिस्पांस करता है और उसके लिए मैनुअल सेटअप करने पड़ते हैं. chatGPT आधारित इस Botsonic चैटबॉट बिल्डर को टक्कर देना आसान नहीं है.