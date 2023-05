Xiaomi Fan Festival 2023 शुरू, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप पर भारी छूट, चेक करें ऑफर्स

Xiaomi Fan Festival 2023: Xiaomi इंडिया का सालाना फैन फेस्टिवल शुरू हो गया है. Xiaomi फैन फेस्टिवल 2023 का आयोजन 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होने वाला है. इस दौरान ग्राहक Mi.com पर भारी छूट, एक्सचेंज ऑफर और बैंक ऑफर का शानदार लाभ उठा सकते हैं. वहीं, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट होम समेत शाओमी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे. Xiaomi द्वारा हाल में लॉन्च किये गए Redmi 12C और Redmi Note 12 की भी बिक्री होगी. Redmi 12C और Redmi Note 12 की कीमतें Xiaomi अपने हालिया Redmi 12C (4GB + 64GB) के लिए 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचेगी जबकि इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 10,999 रुपये होगी. जिनलोगों के पास ICICI का कार्ड है उन्हें 500 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी, जिससे इनकी इफेक्टिव प्राइज क्रमस: 8,499 रुपये और 10,499 रुपये हो जाएगा. दूसरी ओर, Redmi Note 12 (6GB + 64GB) के लिए ग्राहकों को 14,999 रुपये और 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट के लिए 16,999 रुपये की कीमत चुकानी होगी. यहां भी ICICI बैंक कार्ड धारकों के लिए फ्लैट 1000 रुपये की छूट मिलेगी. कंपनी दोनों वैरिएंट पर 1500 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस दे रही है. दोनों डिवाइस Amazon.in, Mi.com, Mi Studio, Mi Home और सभी रजिस्टर्ड रिटेल स्टोर पर उपलब्ध होंगे. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: क्या ये 20 हजार के बजट वाला बेस्ट स्मार्टफोन है? चेक करें कैमरा, रैम और प्रोसेसर समेत सभी डिटेल्स एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध इस सालाना फेस्टिवल के दौरान Xiaomi 13 Pro भी 71,999 रुपये की रियायती कीमत पर बिकेगा. वहीं, Redmi A1, Redmi 11 Prime 5G, Redmi Note 12 5G सीरीज पर ग्राहकों को 5,899 रुपये की छूट मिलेगी. टैबलेट Xiaomi Pad 5 और Redmi Pad 24,499 रुपये और 12,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होंगे. Xiaomi और Redmi स्मार्ट टेलीविजन 26,500 रुपये तक की छूट मिलेगी. यही नहीं, कंपनी लैपटॉप और अन्य प्रोडक्ट्स पर भी छूट दे रही है. Xiaomi India की सालाना फैन फेस्टिवल के दौरान कंपनी Mi Store ऐप पर कई तरह की एक्टिविटीज कराएगी और इसमें जितने वाले लोग Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Smart TV 32 और Redmi Buds 3 Lite जैसे प्रोडक्ट्स को 10 रुपये की कीमत पर भी खरीद सकते हैं. जो ग्राहक अपने पुराने डिवाइस को अपग्रेड करना चाहते हैं, वे भी फेस्टिवल के दौरान एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.