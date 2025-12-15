Upcoming Movies 2026: साल 2026 की मस्ट-वाच लिस्ट : ये 5 फिल्में 2026 में तोड़ेंगी कमाई के सारे रिकॉर्ड

Must Movies 2026 List: बॉलीवुड साल 2026 में बेहतरीन फ़िल्में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 2025 में छावा, कांतारा और धुरंधर जैसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद, बॉलीवुड अब ऐसी फिल्में लाने के लिए तैयार है जो पहले कभी नहीं बनीं. एक्शन से भरपूर सीक्वल, देशभक्ति वाले वॉर ड्रामा से लेकर पौराणिक कथाओं और इंटेंस लव स्टोरीज तक, 2026 बॉलीवुड प्रेमियों के लिए नॉन-स्टॉप मनोरंजन का वादा करता है. तो कौन सी वे फिल्में हैं जो 2026 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर राज कर सकती हैं?

2026 Ki Biggest Movies

धुरंधर 2: हमजा अली की ओरिजिन स्टोरी

रणवीर सिंह 'धुरंधर 2' के साथ एक बार फिर एक्शन में वापस आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. पहली फिल्म का क्लाइमेक्स एक ज़बरदस्त पोस्ट-क्रेडिट सीन के साथ खत्म हुआ है, जिसने दर्शकों को उनके किरदार के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया था. उम्मीद है कि यह सीक्वल हमज़ा अली की ओरिजिन स्टोरी और जसकीरत सिंह रंगी से लेकर एक खतरनाक मिशन के लिए चुने गए आदमी बनने तक के उनके सफर को दर्शाएगा. यह सीक्वल 2026 में एक्शन प्रेमियों के लिए बड़ी ट्रीट हो सकता है.

चूँकि धुरंधर पहले ही रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, इसलिए दूसरे भाग से उम्मीदें बेहद ज़्यादा हैं. यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाली है.

बॉर्डर 2: वरुण धवन का गंभीर और इंटेंस अंदाज़

1997 की वॉर क्लासिक 'बॉर्डर' के सीक्वल 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन एक गंभीर और इंटेंस भूमिका में नज़र आएंगे. एक्टर ने हाल ही में एक भारतीय सैनिक के रूप में अपना लुक रिवील किया, जिसमें वह पूरी आर्मी यूनिफॉर्म पहने, युद्ध के मैदान में बंदूक पकड़े हुए दिखाई दिए.

इस फिल्म का उद्देश्य ओरिजनल बॉर्डर में दिखाए गए जज़्बे, साहस और भाईचारे का सम्मान करते हुए सैनिकों की एक नई पीढ़ी को दर्शकों से मिलवाना है. बॉर्डर 2 गणतंत्र दिवस वीकेंड के आसपास, 23 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने वाली है.

ब्रह्मास्त्र पार्ट 2: रणबीर, रणवीर और देव की कहानी

बहुप्रतीक्षित 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' आधिकारिक तौर पर कन्फर्म हो चुकी है. अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह सीक्वल दिसंबर 2026 में रिलीज़ होगा. फिल्म में रणबीर कपूर 'शिवा' के रूप में वापसी करेंगे, जबकि रणवीर सिंह 'देव' की भूमिका निभाएंगे.

'ब्रह्मास्त्र: पार्ट टू – देव' शीर्षक वाली यह फिल्म अस्त्रावर्स को आगे बढ़ाती है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं को फेंटेसी और एक्शन के साथ जोड़ता है. ब्रह्मास्त्र पार्ट वन – शिवा की सफलता के बाद, फैंस यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है.

लव & वॉर: रणबीर, आलिया और विक्की का 'लव ट्रायंगल'

विक्की कौशल की फिल्म 'लव एंड वॉर' पहले ही ज़बरदस्त चर्चा बटोर चुकी है. संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित, यह फिल्म कथित तौर पर विक्की कौशल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बीच एक लव ट्रायंगल पर आधारित है.भंसाली की फिल्मों की भव्यता और इन तीन बड़े सितारों की मौजूदगी इस फिल्म को 2026 की सबसे बड़ी रिलीज़ में से एक बना सकती है. दर्शकों की इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं.

रामायण : भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर

2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है 'रामायण', जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह फिल्म दीपावली 2026 पर रिलीज़ होने वाली है. फिल्म के पहले लुक ने पौराणिक चरित्र के एक भव्य और गंभीर चित्रण का संकेत दिया था. वर्षों से अलग-अलग भूमिकाएं निभाने के बाद, रणबीर का भगवान राम के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.