न दीवारें, न खिड़कियाँ! जंगल के बीच बने अभय देओल के अनोखे घर के अंदर क्या है?

बॉलीवुड (Bollywood) अभिनेताओं के पास भारत के कुछ सबसे शानदार और खूबसूरत घर हैं और अभिनेता अभय देओल का गोवा स्थित घर निश्चित रूप से इस सूची में काफी ऊपर आता है. देओल परिवार के सदस्य अभय निश्चित रूप से जीवन की बेहतरीन चीजों का शौक रखते हैं. 'लाइफस्टाइल एशिया' और 'मीडियम' की रिपोर्टों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹400 करोड़ है.

'हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' के साथ एक इंटरव्यू में, अभिनेता ने अपने इको -फ्रेंडली गोवा स्थित 'ग्लास हाउस' के दरवाजे खोले—एक अनोखा आवास है जिसे अभिनेता ने खुद बड़ी मेहनत से सजाया और डिजाइन किया है. आइए, अभय देओल के असगाओ (Assegao),गोवा में स्थित इस शानदार प्रॉपर्टी की एक वर्चुअल सैर करते हैं.

प्रकृति की गोद में कांच का महल: ध्वनि और सुकून का संगम

मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर यह घर शांति का एक ऐसा केंद्र है जो एक ही समय में प्राचीन और आधुनिक दोनों लगता है. यह उत्तरी गोवा के असगाओ विलेज में स्थित है, जहाँ की सड़कों पर कोलोनियल विला और चर्च दिखाई देते हैं और चारों ओर हरियाली की भरमार है.

इस घर का बाहरी ढांचा पूरी तरह से कांच (ग्लास) से बना है, यही वजह है कि इसे 'जंगल के बीच कांच का घर' कहा जाता है. इसमें एक भी खिड़की नहीं है और यहाँ तक कि दरवाजे भी कांच के ही बने हैं.

NDTV के अनुसार, देओल ने यह विशाल संपत्ति लगभग 15 साल पहले खरीदी थी, वहीं 'एले इंडिया' की रिपोर्ट बताती है कि वे पिछले 20 वर्षों से यहाँ अक्सर आते रहे हैं. इस घर की सजावट में सादगी भरे रंगों का चयन किया गया है, जिसमें काले ग्रेनाइट की फर्श, गहरे रंग की लकड़ी और नेचुरल टेक्सचर वाली दीवारें शामिल हैं. यह बैकग्राउंड अभय देओल द्वारा खुद चुने गए यूनिक और वाइब्रेंट इंटीरियर्स को उभरने में मदद करता है. घर की छतें बहुत ऊँची हैं और इसका लेआउट 'ओपन' (खुला) है, जिससे यह काफी विशाल और हवादार महसूस होता है.

इस घर का लिविंग रूम एक साथ कलात्मक (artsy) और आध्यात्म (spiritual) दोनों का एहसास कराता है. कमरे के एक कोने में एक DJ रिग सेटअप है, जहाँ अभिनेता प्रेरणा मिलने पर संगीत की धुनों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. दीवारों पर खाली कैनवस रखे हैं ताकि जब भी देओल का मन हो, वे पेंटिंग कर सकें; वहीं साथ में शीलो शिव सुलेमान जैसे कलाकारों की विशेष रूप से तैयार की गई कलाकृतियाँ भी शोभा बढ़ा रही हैं. घर के कोनों में सोच-समझकर अमेथिस्ट (नीलम) पत्थर रखे गए हैं और मेजों पर साउंड बाउल्स सजे हैं, जिनका उपयोग वे मैडिटेशन करते समय करते हैं. ऊपर की मंजिल की ओर जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों के नीचे अभिनेता ने योगा रोप्स लगाई हैं, जिनका उपयोग वे वर्कआउट के दौरान करते हैं.

अभय देओल: लीक से हटकर करियर और बेमिसाल कामयाबी

अभय देओल अपनी व्यावसायिक सफलता के बजाय'देव डी' और 'शंघाई' जैसी फिल्मों में अपनी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं और आलोचनात्मक प्रशंसा (critical acclaim) को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं.उन्होंने कभी बॉलीवुड की मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता का पीछा नहीं किया, फिर भी उनकी कुल संपत्ति (net worth) लगभग ₹300 से ₹400 करोड़ के करीब बताई जाती है.

हैरानी की बात यह है कि उनकी यह अपार संपत्ति बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों से नहीं, बल्कि उनके एन्त्रेप्रेंयूरिअल वेंचर्स और इंवेस्टमेंट्स से बनी है.उनकी इस वित्तीय सफलता का मुख्य आधार उनके द्वारा सह-स्थापित रेस्टोरेंट चेन 'द फैटी काउ' है, जो उन्हें सिनेमा से अलग हट के एक स्टेबल, हाई-प्रॉफिट इनकम का स्रोत प्रदान करती है.

पारंपरिक स्टारडम से परे एक साम्राज्य

इसके अलावा, उनकी प्रोडक्शन कंपनी, 'फॉर्बिडन फिल्म्स', यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने द्वारा चुने गए प्रोजेक्ट्स (OTT रिलीज़ सहित) से बैकएंड रेवेन्यू अर्जित करें. ये गैर-फिल्मी व्यवसाय और लगातार बढ़ती कीमतों वाला उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो (जिसमें उनका गोवा वाला प्रसिद्ध घर भी शामिल है), उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति के असली स्तंभ हैं. यह साबित करता है कि अभय देओल ने पारंपरिक स्टारडम के बजाय अपने बिजनेस एक्युमेन के जरिए अपार संपत्ति अर्जित की है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.