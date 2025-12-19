Box Office Report 2025: ओटीटी पर आर्यन खान और सिनेमाघरों में विक्की कौशल—किसने मारी बाजी?

Box Office Verdict: 2025 की फिल्मों (films) में सब कुछ देखने को मिला- नेशनल हीरोज को श्रद्धांजलि देते पीरियड ड्रामा से लेकर भावुक प्रेम कहानियों तक. जहां एक ओर रॉम-कॉम (रोमांटिक कॉमेडी) फिल्मों के गिरते रुझान ने खराब परिणाम दिखाए, वहीं भारतीय दर्शकों ने इसके बजाय एक्शन से भरपूर ड्रामा फिल्मों के प्रति अपना लगाव जाहिर किया. हालांकि, आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली ओटीटी सीरीज, 'Bads of Bollywood' के सबसे लोकप्रिय शो बनने के साथ ही, भारतीयों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिसने 'मेटा ह्यूमर', ड्रामा और मीम बनाने लायक दृश्यों को पसंद किया.

इंडस्ट्री ट्रैकर 'सैकनिल्क' (Sacnilk) और IMDb के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यहां उन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की चुनिंदा सूची दी गई है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई और 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रूप में अपनी जगह पक्की की. इस सूची की टॉप 10 फिल्मों में से छह फिल्मों पर एक्शन और थ्रिलर जॉनर का दबदबा है. मुख्य चार्ट में केवल दो हल्की-फुल्की रोमांटिक फिल्में ही अपनी जगह बना पाईं.

2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्में

छावा

लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी और विक्की कौशल द्वारा अभिनीत यह फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की ऐतिहासिक गाथा पर आधारित है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था. एक बेहद रोमांचक कथानक के साथ, 'छावा' में जबरदस्त विज़ुअल्स को दर्शाया गया है, जिसके लिए मुख्य नायक से एक गहरे समर्पण की आवश्यकता थी. फिल्म में अक्षय खन्ना ने औरंगजेब की भूमिका निभाई है, जो 'दृश्यम 2' के बाद बॉलीवुड में उनकी शानदार वापसी का प्रतीक बनी. ओवरसीज मार्केट्स से 91 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद, 'छावा' का कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 808 करोड़ रुपये तक पहुँच गया. भारत में 13 हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिके रहकर और 601 करोड़ रुपये का बिजनेस कर यह 2025 की बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन गई.

धुरंधर

रणवीर सिंह ने इस फिल्म के साथ मेगा कमबैक किया, जबकि अक्षय खन्ना 2025 में एक बार फिर विलेन के रूप में चमके. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म राष्ट्रवादी विषयों और जासूसी थ्रिलर को एक नए अंदाज में पेश करने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर' का दो सप्ताह का भारत में कलेक्शन 450 करोड़ रुपये को पार कर गया, जबकि दुनिया भर में यह 700 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुँच गई.

सैयारा

अनीत पड्डा और अहान पांडे की पहली फिल्म 'सैयारा' एक ऐसी रोमांटिक-ड्रामा बनकर उभरी, जिसने न केवल बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर राज किया, बल्कि प्रशंसकों की प्लेलिस्ट में भी जगह बना ली. इस म्यूजिकल ड्रामा का सिनेमाघरों में 43 दिनों का शानदार सफर रहा और इसने भारत में 329 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. ओवरसीज मार्केट्स में 171 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ, फिल्म की कुल कमाई लगभग 570 करोड़ रुपये तक पहुँच गई.

सितारे जमीन पर

आमिर खान की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म ने विशेष रूप से स्पेशियली एबल्ड बच्चों से जुड़े सोशल स्टिग्मा को करीब से दर्शाया है. एक हॉलीवुड फिल्म का बॉलीवुड रूपांतरण होने के नाते खान ने 'डाउन सिंड्रोम' से जूझ रहे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम किया और उनके मुद्दों पर प्रकाश डालने में मदद की. ओटीटी रिलीज को लेकर विवादों से घिरी इस फिल्म को आमिर खान ने यूट्यूब पर रिलीज़ करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना है कि समय से पहले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की स्थिति उम्मीदजनक रही और इसने विश्व स्तर पर 267 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की.

रेड 2

अजय देवगन ने इनकम टैक्स ऑफिसर अमेय पटनायक के रूप में अपनी दमदार वापसी की और सिनेमाघरों में 50 दिनों का सफल सफर तय किया. राज कुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म मई 2025 में रिलीज हुई और इसने ग्लोबली 237 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. रितेश देशमुख अभिनीत 'रेड 2', एक दशक से भी अधिक समय के बाद आई अपनी पिछली फिल्म का सीक्वल है.

हाउसफुल 5

दोहरे अंत (dual ending) वाली पहली बॉलीवुड फिल्मों में से एक, अक्षय कुमार की इस फिल्म को दो अलग-अलग संस्करणों 'हाउसफुल 5A' और 'हाउसफुल 5B' के रूप में रिलीज किया गया था. सिनेमाघरों में पांच हफ्तों तक चली इस फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 280 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, जिसमें भारत का 183 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन शामिल है.

वॉर 2

बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्शन फ्रेंचाइजी में से एक का सीक्वल, 'वॉर 2' आसमान छूती उम्मीदों के साथ आया और भव्यता के मामले में उन पर खरा उतरा. एक्शन से भरपूर,ऋतिक रोशन अभिनीत इस फिल्म ने 2025 में एक्शन जॉनर पर अपना दबदबा बनाए रखा. इसने भारत में शानदार 237 करोड़ रुपये बटोरे, जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 365 करोड़ रुपये तक पहुँच गया.

सिकंदर

सलमान खान की इस वापसी ने इस साल बॉलीवुड में सबसे बड़ी 'मास अपील' पैदा की. पॉजिटिव रीव्यूज की गूंज के साथ 'सिकंदर' ने दर्शकों के दिलों को छू लिया. फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी स्थिर पकड़ बनाए रखी, जिसके परिणामस्वरूप इसने घरेलू स्तर पर 110 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 184 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. हालांकि यह फिल्म किसी बहुत बड़े स्केल पर निर्भर नहीं थी, लेकिन 'सिकंदर' को मजबूत 'वर्ड ऑफ माउथ' (लोगों की तारीफ) और दर्शकों की लगातार आवाजाही का भरपूर लाभ मिला.

स्काई फोर्स

हवाई एक्शन (Aerial action) और देशभक्ति के जज्बे ने 'स्काई फोर्स' को परिभाषित किया, जिसने हाई स्टेक वॉर ड्रामाज़ के प्रति दर्शकों के लगाव का फायदा उठाया. वीर पहाड़िया, सारा अली खान और अक्षय कुमार अभिनीत इस फिल्म ने प्रमुख केंद्रों पर अच्छा प्रदर्शन किया और भारत में 112 करोड़ रुपये की कमाई की. रोमांटिक-एक्शन कथानक के सटीक मिश्रण वाली इस फिल्म ने ग्लोबल लेवल पर अपना सफर 150 करोड़ रुपये पर समाप्त किया.

