बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को मुंबई (Mumbai) के जुहू स्थित क्रिटिकेयर एशिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार देर रात वे बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. एनडीटीवी को अभिनेता की लीगल टीम ने पुष्टि की कि उन्हें रात 1 बजे इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जब उन्हें एसओएस दवा दी गई थी. पिछले साल 61 वर्षीय अभिनेता को एक कथित मिसफायर (गलती से चली गोली) की घटना में गोली लग गई थी. बताया जा रहा है कि मंगलवार को वे वयोवृद्ध अभिनेता धर्मेंद्र से मिलने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल भी गए थे, जहां वे स्पष्ट रूप से परेशान दिखाई दे रहे थे.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता के कई मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. यह घटना उस समय सामने आई जब मीडिया में अचानक अफवाहें फैल गईं कि वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मच गई और कई कलाकार उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे. इन मेहमानों में गोविंदा भी शामिल थे, जिन्हें अपनी कार चलाते हुए अस्पताल पहुंचते देखा गया था. इस बीच, यह भी अफवाहें सामने आईं कि धर्मेंद्र को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है, लेकिन उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने स्पष्ट किया है कि धर्मेंद्र की तबीयत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं.

गोविंदा की तबीयत बिगड़ने की वजहें

गोविंदा को वर्ष 2024 में गोली लगने की एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, जिसमें उन्हें करीब 8 से 10 टांके लगे थे. यह हादसा तब हुआ जब उन्होंने गलती से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को घायल कर लिया था. इस घटना के बाद उन्हें लगभग छह सप्ताह तक बिस्तर पर आराम करना पड़ा. उनके वकील ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया था कि गोविंदा पहले भी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे- उन्हें बेचैनी, चक्कर आना और अन्य शारीरिक परेशानियों की शिकायत रहती थी.

अभिनेता धर्मेंद्र को क्या हुआ?

वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को इस महीने की शुरुआत में सांस की समस्याओं के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. Financialexpress.com ने पहले बताया था कि उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, लेकिन अब वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

हालांकि, उनके परिवार के सदस्य उन झूठी खबरों से बेहद नाराज थे, जो उनके निधन के बारे में वायरल हुईं. वहीं, जावेद अख्तर जैसे उल्लेखनीय व्यक्तित्व ने X (पूर्व में ट्विटर) पर उनका निधन मानकर शोक व्यक्त किया. रिपोर्टों के अनुसार, अभिनेता शाहरुख खान, आर्यन खान, गोविंदा, अमीषा पटेल और अन्य को मुंबई के अस्पताल से बाहर निकलते देखा गया. धर्मेंद्र फिलहाल ICU में भर्ती हैं.

