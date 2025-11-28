Tere Ishq Mein X reviews : धनुष-कृति सेनन की केमिस्ट्री ने बनाया फिल्म को ‘पैसा वसूल’

Tere Ishk Mein Movie Twitter Review: हाल के कुछ बॉलीवुड फ्लॉप्स के बाद, सबकी निगाहें अब आनंद एल राय की तेरे इश्क़ में पर टिकी हैं. धनुष और कृति सेनन (Kriti Sanon) की जोड़ी लेकर निर्देशक, जिन्होंने रांझणा और तनु वेड्स मनु जैसी हिट फिल्म्स दी हैं, एक बार फिर इंटेंस लव स्टोरी के साथ सामने आए हैं. शुरुआती रिव्यूज़ की बात करें तो लगता है कि ये फिल्म उनके पुराने जादू को दोबारा जगाने वाली है. फिल्म में मुख्य जोड़े की केमिस्ट्री और भावनाओं से भरपूर ‘सोलफुल लव स्टोरी’ की झलकियां X पर पहले ही तहलका मचा रही हैं.

यहाँ देखिए नेटिज़न्स क्या कह रहे हैं शंकर (धनुष) और मुक्ति (कृति सेनन) की दिलचस्प कहानी के बारे में, जो बनारस के खूबसूरत पृष्ठभूमि पर बनी है.

साल की टॉप रोमांटिक स्टोरी

नेटिज़न्स फिल्म को साल की सबसे शानदार रोमांटिक फिल्मों (Films) में से एक मान रहे हैं. एक यूज़र ने इसके रोमांस को असरदार बताते हुए कहा कि ये “हील करता है, हर्ट करता है और उन्हें बदल देता है.”

एक और यूज़र ने ट्वीट किया, “क्लाइमैक्स ही फिल्म की आत्मा है. धनुष और कृति सेनन ने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है. इस इमोशनल और पागलपन भरे सफ़र के लिए दोनों को अवॉर्ड मिलना चाहिए! फिल्म जरूर देखो.”

फिल्म का पहला हाफ देखने के बाद नेटिज़न्स की प्रतिक्रियाएँ

कई दर्शकों ने फिल्म के पहले हाफ को लेकर अपनी राय दी है. एक रिव्यू में लिखा गया, “एक आम सा लड़का एक महत्वाकांक्षी लड़की के लिए अपना दिल हार जाता है, लेकिन दमदार #Dhanush और ग्लैमरस #कृतिसानों और साथ में ए.आर. रहमान के शानदार म्यूजिक ने पहले हाफ को एन्जॉयएबल बना दिया है. इंटरवल ब्लॉक भी मज़ेदार है. अब सबकी निगाहें दूसरे हाफ पर टिकी हैं.”

एक अन्य यूज़र ने लिखा, "आनंद एल राय ने कमाल की फिल्म बनाई है 🥶. तगड़ा स्क्रीनप्ले, जोरदार BGM, और सोलफुल गाने ❤️. #Dhanush ने मुझे सच में *रांझणा* की याद दिला दी. #KritiSanon कमाल की हैं, इंटरवल तक मिमी के बाद ये उनका बेस्ट काम है 🤌. ए.आर. रहमान और इरशाद कामिल ने दिल जीत लिया, यार.”

आनंद एल राय की फिल्म में गहरी इमोशनल पकड़

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने X पर फिल्म का संक्षिप्त रिव्यू साझा किया और माना कि निर्देशक ने अपनी खासियत के साथ न्याय किया है. फिल्म की भावनात्मक गहराई और तीव्रता दर्शकों के लिए काबिले तारीफ है.

आदर्श ने लिखा, “डायरेक्टर #AanandLRai, जो जटिल मानव संबंधों को दिखाने में माहिर हैं, अपनी पसंदीदा दुनिया प्यार, चाहत और इसके साथ आने वाले उथल-पुथल में लौट आए हैं, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा इंटेंसिटी के साथ.”

उन्होंने जोड़ा, “जो सबसे अलग नजर आता है, वह है राय का सॉफ्ट टच … वे कभी ओवरड्रेमेटिक या लाउड नहीं होते, जो एक परिपक्व कहानीकार की पहचान है… यहाँ तक कि तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण सीन में भी वे संयम बनाए रखते हैं और कभी हद पार नहीं करते.”

परफॉर्मेंस ने फिल्म को बना दिया ‘पैसा वसूल’

नेटिज़न्स ने भी मुख्य जोड़े की अदाकारी को खूब सराहा है. धनुष और कृति के इंटेंस और इमोशनल प्रदर्शन के चलते लोग इसे ‘पैसा वसूल’ फिल्म बता रहे हैं.

एक यूज़र ने लिखा, “धनुष और कृति सेनन ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है. यह शानदार रोमांटिक और दर्द भरी कहानी है. यह सच में पैसा वसूल मूवी है 😘.”

आदर्श ने X पर लिखा, “धनुष कमाल हैं… उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, दर्द, गुस्सा और बेपनाह प्यार को शानदार तरीके से पेश किया… उनका ट्रांसफॉर्मेशन – एक आम लड़के से किसी ऐसे इंसान में बदलना जो गहरे इमोशन्स में डूबा है – फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है.”

कृति सेनन ने भी अपने रोल में कमाल का अभिनय किया है और कई लोग इसे उनका करियर-बेस्ट परफॉर्मेंस बता रहे हैं. अगर हम निर्देशक की पिछली हिट फिल्मों रांझणा और तनु वेड्स मनु में सोनम और कंगना की शानदार परफॉर्मेंस को देखें तो यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है.

आदर्श ने लिखा है, "#KritiSanon ने अपना करियर-बेस्ट एक्ट किया है … एक ऐसे रोल में जिसमें संवेदनशीलता, शालीनता और दबा हुआ तनाव दिखाना था उन्होंने शानदार तरीके से अभिनय किया है …फिल्म में #Dhanush के साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री ने ड्रामा कई गुना बढ़ा दिया है.”

