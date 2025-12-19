Avatar Fire and Ash reviews: क्या राख के कबीले का ये 'डार्क' अवतार दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरा?

सिनेमा की सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइज़ियों में से एक, बहुप्रतीक्षित अवतार एक बार फिर लौट आई है. जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ 19 दिसंबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. हालांकि, सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाओं ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है. डेडलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, यह फिल्म दुनियाभर में 340 मिलियन डॉलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का लक्ष्य रख रही है, जबकि ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ ने ग्लोबल मार्केट्स में 310 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की थी.

जहां लॉयल फैंस जेम्स कैमरून की 'पेंडोरा' की दुनिया का अनुभव करने के लिए सिनेमाघरों के बाहर कतारों में खड़े हैं, वहीं इंटरनेट पर मिल रही समीक्षाएं कुछ चेतावनियों के साथ आ रही हैं. कुछ प्रशंसकों का कहना है कि यह उनके द्वारा देखी गई 'अब तक की सबसे लंबी फिल्म' थी. दूसरी ओर, कई दर्शक इसके शानदार दृश्यों (visuals) से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. यह तीसरा भाग मेकर्स के चार दशकों के डेडिकेशन का परिणाम है. कुल मिलाकर, ट्विटर (Twitter) पर इस नई रिलीज को लेकर बहस छिड़ी हुई है- कुछ इसे मास्टरपीस बता रहे हैं तो कुछ इसकी अवधि को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

अवतार: फायर एंड ऐश फिल्म रिव्यू

अवतार: फायर एंड ऐश की कुल अवधि 197 मिनट (3 घंटे 17 मिनट) है और उम्मीद की जा रही है कि छुट्टियों के दौरान रिलीज हुई यह फिल्म अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी. जहां एक तरफ प्रशंसक इसके 'शानदार और लुभावने दृश्यों' की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग 'अवतार' फ्रेंचाइजी की एक जैसी दोहराई जाने वाली कहानी की शिकायत भी कर रहे हैं. हालांकि, इन सब के बावजूद फिल्म के अनूठेपन ने प्रशंसकों को हमेशा अंत तक अपनी सीटों से बांधे रखा है.

X (पूर्व में ट्विटर) पर एक समीक्षा में लिखा है, “मैं इस फिल्म को लेकर थोड़ा दुविधा में हूं, लेकिन मेरी शिकायतों के बावजूद, इसके जैसा अनुभव कहीं और नहीं है. अब मैं 2029 तक का इंतज़ार कैसे करूँ?” जहाँ कई दर्शक अभी से इसे दोबारा देखने की योजना बना रहे हैं और प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर जेम्स कैमरून की इस नई फिल्म की काफी आलोचना भी हो रही है. एक्स पर एक यूज़र ने साझा किया कि यह फिल्म “झुंझलाहट पैदा करती है, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती और निराश करती है.” वहीं, अवतार: फायर एंड ऐश को कुछ दर्शकों ने “अब तक की सबसे लंबी फिल्म” भी करार दिया है.

सोशल मीडिया पर एक और निराश प्रशंसक ने लिखा, “माफ़ करना दोस्तों, लेकिन यह फिल्म मुझे प्रभावित नहीं कर पाई,” और फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए. एक अन्य यूज़र की राय थी, “अवतार: फायर एंड ऐश में वर्ल्ड-बिल्डिंग के बजाय एक्शन को प्राथमिकता दी गई है. इसमें नए कबीले और गहरे विषय पेश किए गए हैं, लेकिन फिल्म की गति और रिपिटेटिव एलेमेंट्स इसकी कमजोरी बनते हैं.” वहीं एक और टिप्पणी में कहा गया, “आप जेम्स कैमरून का अपने किरदारों के प्रति समर्पण साफ़ महसूस कर सकते हैं, भले ही कई बार उनकी दिलचस्पी दर्शकों की दिलचस्पी से आगे निकल जाती है.”

पेंडोरा की धरती पर दिखने वाले इस अतुलनीय नजारे को कुछ रिपोर्ट्स में 'अब तक का सबसे महंगा वीडियो गेम कटसीन' भी कहा गया है. एक यूजर ने लिखा, "जेम्स कैमरून के लुभावने विजुअल्स इस बात को नहीं छिपा सकते कि यह फिल्म कितनी उबाऊ है." हालांकि, फिल्म की डार्क थीम और पहले से कहीं ज्यादा एक्शन ने दर्शकों के बीच कई तरह की भावनाओं को जन्म दिया है. इसके बावजूद, प्रशंसक इसकी तुलना 2022 में आई इसकी पिछली फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: Way of Water) से करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.