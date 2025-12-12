घर के लिए कौन सा एयर प्यूरीफायर है बेस्ट, खरीदने से पहले जानें ये 5 जरूरी स्पेसिफिकेशन

अधिकांश लोग एयर प्यूरीफायर ब्रांड के नाम के आधार पर चुनते हैं, लेकिन किसी भी प्यूरीफायर का वास्तविक प्रदर्शन तीन तकनीकी स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करता है. मुंबई सेंट्रल स्थित वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. सुलेमान लधानी ने बताया कि HAC जिसमें HEPA फ़िल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर शामिल हैं और CADR - ये तीन तत्व तय करते हैं कि प्यूरीफायर आपके घर में धूल, धुआं, प्रदूषक, एलर्जेन और रासायनिक धुएं को कितने प्रभावी तरह से हटाते हैं.”

ऐसा क्यों?

ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल्स के सीनियर कंसल्टेंट, चेस्ट फिजीशियन और ब्रोंकोस्कोपिस्ट डॉ. हरीश चाफले ने बताया कि सही एयर प्यूरीफायर चुनना अब विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है, खासकर बढ़ते प्रदूषण स्तर और खराब इनडोर एयर क्वालिटी के कारण. “प्यूरीफायर खरीदने से पहले लोगों को कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन ध्यान से देखने चाहिए जो वास्तव में प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं.”

HEPA फ़िल्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

HEPA फ़िल्टर यह तय करता है कि प्यूरीफायर कितने छोटे कणों को पकड़ सकता है. डॉ. लाधानी ने जोर देकर कहा, “भारतीय शहरों में प्रदूषण मुख्य रूप से PM2.5, ट्रैफिक स्मोक, अगरबत्ती, पटाखों और पराली जलाने से आता है इसलिए एक अच्छी गुणवत्ता वाला HEPA फ़िल्टर आवश्यक है.”

डॉ. लाधानी के अनुसार, HEPA 13 घरों के लिए आदर्श है. डॉ. लाधानी कहते हैं, “यह बहुत महीन कणों को पकड़ता है जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और अस्थमा, खांसी, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और दीर्घकालिक फेफड़ों के नुकसान का कारण बन सकते हैं. HEPA 14 इससे भी अधिक शक्तिशाली है लेकिन यह आमतौर पर अस्पतालों में उपयोग किया जाता है; अधिकांश घरों को इसकी आवश्यकता नहीं होती.”

सक्रिय कार्बन फ़िल्टर क्या भूमिका निभाता है?

HEPA फ़िल्टर धूल और कणों को हटाते हैं लेकिन ये गैसों और गंध को नहीं हटा सकते. डॉ. लाधानी ने बताया, “यहीं पर सक्रिय कार्बन फ़िल्टर काम आता है; यह हानिकारक गैसों, धुएं, रासायनिक धुएं, कुकिंग स्मेल्स और पेंट या सफाई उत्पादों से निकलने वाले VOCs को अवशोषित करता है. यह उन घरों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो व्यस्त सड़कों या औद्योगिक क्षेत्रों के पास हैं और उन परिवारों के लिए भी जो अगरबत्ती, मच्छरदानी या हाई हीट कुकिंग करते हैं. यह ओवरऑल कम्फर्ट और इनडोर हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या लंबे समय तक फेफड़ों की समस्याओं वाले लोगों के लिए.”

CADR क्या है, और कैसे पता करें कि यह आपके कमरे के लिए सही है?

क्लीन एयर डिलीवरी रेट यानि CADR यह बताता है कि प्यूरीफायर हवा से धूल, धुआं और पराग कण कितनी जल्दी हटा सकता है. डॉ. चाफले कहते हैं, “उच्च CADR तेज़ सफाई और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है. यह महत्वपूर्ण है कि प्यूरीफायर का कवरेज एरिया कमरे के आकार के अनुसार हो, क्योंकि छोटा प्यूरीफायर बड़े कमरे की हवा प्रभावी ढंग से नहीं साफ कर सकता.”

एक सीधा सा नियम है:

कमरे का आकार (sq ft) × 2 = सुझाया गया CADR

उदाहरण के लिए :

150 sq ft वाले बेडरूम के लिए लगभग 300 CADR वाला प्यूरीफायर चुनें. डॉ. लाधानी ने बताया, “यदि CADR बहुत कम है, तो प्यूरीफायर घंटों तक चलेगा लेकिन हवा को पर्याप्त रूप से साफ नहीं करेगा, खासकर प्रदूषण वाले महीनों में.”

कुछ जरूरी बातें:

फ़िल्टर लाइफ: HEPA और कार्बन फ़िल्टर को नियमित रूप से बदलना आवश्यक है. पुराने फ़िल्टर वाले प्यूरीफायर पंखे जैसा काम करते हैं, हवा को साफ नहीं करते.

नॉइज़ लेवेल: बेडरूम में उपयोग करने वाले लोगों को डेसिबल रेटिंग देखनी चाहिए, खासकर नाइट मोड के लिए ताकि रात में आरामदायक नींद सुनिश्चित हो.

प्लेसमेंट: डिवाइस को दीवारों से कुछ इंच दूर रखें ताकि हवा का प्रवाह सही रहे.

पावर कंसम्पशन: सर्दियों में लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर बिजली बिल बढ़ सकता है, इसलिए एनर्जी एफ्फिसिएंट मॉडल लाभकारी होते हैं.

रीयल-टाइम AQI डिस्प्ले: डॉ. लाधानी के अनुसार यह फीचर आपको दिखाता है कि प्यूरीफायर वास्तव में हवा की गुणवत्ता सुधार रहा है या नहीं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Source: The Indian Express

