मुंबई के सबसे ट्रेंडी स्पॉट्स: मिलिए उन बॉलीवुड स्टार्स से जो रेस्टोरेंट बिजनेस में भी हैं सुपरहिट

बॉलीवुड सितारे सिर्फ अपनी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शानदार और लग्ज़री लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. कई बी-टाउन सेलेब्स ने फिल्मों से आगे बढ़कर बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा है, और कुछ अभिनेताओं ने तो अपने खुद के रेस्टोरेंट भी शुरू किए हैं. स्टाइलिश इंटीरियर से लेकर खास और अनोखे मेन्यू तक, ये सेलेब्रिटी-ओन्ड रेस्टोरेंट्स खाने के शौकीनों और साथी सितारों के बीच काफी लोकप्रिय बन चुके हैं. आइए नज़र डालते हैं उन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ पर, जिनके भारत और विदेशों में अपने रेस्टोरेंट हैं.

करण जौहर का 'न्यूमा': सिनेमाई भव्यता और स्वाद का संगम

फिल्म निर्माता करण जौहर मुंबई (Mumbai) के कोलाबा में स्थित एक 'बंगला-स्टाइल' फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट 'न्यूमा' के को-ओनर हैं. यह रेस्टोरेंट अपने कोलोनियल-इंस्पायर्ड इंटीरियर और लग्ज़री डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. न्यूमा, 'ट्रू पैलेट कैफे प्राइवेट लिमिटेड' और बंटी सजदेह के बीच एक साझेदारी है, जहां मेहमानों को आराम और एलिगेंस का बेहतरीन मिश्रण मिलता है.

गौरी खान के 'टोरी' और 'सोराया': डिज़ाइन और स्वाद का रॉयल टच

सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान एक जानी-मानी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने अपनी डिज़ाइनिंग कुशलता को रेस्टोरेंट की दुनिया में भी उतारा है. वह मुंबई के बांद्रा में स्थित 'टोरी' की मालकिन हैं, जहां एशियन और लैटिन व्यंजन परोसे जाते हैं. इस रेस्टोरेंट में लाइव सुशी काउंटर है और मेन्यू में सुशी और डिम सम से लेकर ट्रफल रेमन तक कई खास डिशेज़ शामिल हैं.

गौरी खान ने हाल ही में 4 दिसंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में अपना दूसरा वेंचर 'सोराया' लॉन्च किया है. रेस्टोरेंट व्यवसायी धवल उदेशी, अफसाना वर्मा और अमित वर्मा के साथ मिलकर शुरू किए गए इस रेस्टोरेंट का डिज़ाइन खुद गौरी ने तैयार किया है. लगभग 200 मेहमानों की क्षमता वाला यह रेस्टोरेंट अपने यूरोपियन इंटीरियर, सॉफ्ट वेलवेट टेक्सचर और वार्म एस्प्रेसो टोन के कारण एक आरामदायक और शानदार माहौल देता है. यहां इनडोर और आउटडोर दोनों तरह से बैठने की व्यवस्था है, जिसका मकसद शाम के समय मेहमानों को यूरोप के किसी 'ग्लासहाउस' जैसा अहसास कराना है.

बॉबी देओल का 'समप्लेस एल्स': स्वाद और रिलैक्सेशन का अड्डा

अभिनेता बॉबी देओल समप्लेस एल्स नाम के लाउंज-स्टाइल रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जहां नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल व्यंजन परोसे जाते हैं. अपने रिलैक्स्ड माहौल के लिए जाना जाने वाला यह रेस्टोरेंट थेचा मुर्ग और वोक टॉस्ड चिली चिकन जैसी सिग्नेचर डिशेज़ के लिए मशहूर है, जिससे यह कैज़ुअल डाइनिंग के लिए एक लोकप्रिय जगह बन गया है.

सुनील शेट्टी का 'लिटिल इटली': मुंबई में इटली का स्वाद

हेरा फेरी और बॉर्डर जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी लिटिल इटली नाम के रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जहां ऑथेंटिक इटैलियन क्यूज़ीन परोसी जाती है. इससे पहले वह बांद्रा में H2O नाम का बार और रेस्टोरेंट चलाते थे, जिसे बाद में उन्होंने नया रूप देकर लिटिल इटली के रूप में दोबारा लॉन्च किया.

जैकलीन के 'पाली थाई' और 'कैमा सूत्र': ग्लोबल स्वाद का सफर

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस मुंबई में स्थित पाली थाई की मालकिन हैं, जहां ऑथेंटिक थाई क्यूज़ीन परोसी जाती है. इसके अलावा वह श्रीलंका के कोलंबो में काएमा सूत्रा की भी मालिक हैं, जो पारंपरिक श्रीलंकाई व्यंजनों के लिए जाना जाता है. दोनों रेस्टोरेंट्स उनके ग्लोबल फ्लेवर्स के प्रति प्रेम और कैज़ुअल लेकिन सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग स्टाइल को दर्शाते हैं.

बास्टियन: शिल्पा शेट्टी का लग्जरी डाइनिंग और सेलेब हॉटस्पॉट

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बास्टियन की मालकिन हैं, जो बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के बीच एक बेहद लोकप्रिय रेस्टोरेंट है. यह जगह अपने गॉरमेट मेन्यू और खासतौर पर क्यूरेट की गई कॉकटेल रेंज के लिए जानी जाती है, जहां समकालीन भारतीय और ग्लोबल डिशेज़ का बेहतरीन मिश्रण मिलता है.

स्कारलेट हाउस: मलाइका अरोड़ा का ट्रेंडी इंडो-पोर्चुगीज विला

बांद्रा के पाली विलेज में स्थित मलाइका अरोड़ा का'स्कारलेट हाउस' तेजी से लोकप्रिय हुआ है. एक इंडो-पोर्चुगीज बंगले में बना यह रेस्टोरेंट विंटेज इंटीरियर और सुकून भरे माहौल का संगम है. रंगीन इमारतों और संकरी गलियों के बीच बसा यह रेस्टोरेंट मुंबई के सबसे ट्रेंडी स्पॉट्स में से एक बन चुका है.

