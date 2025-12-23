गीज़ा के पिरामिडों पर गूंजी शहनाई! भारतीय जोड़े ने मिस्र में रचा इतिहास

सितंबर 2025 में, लंदन में रहने वाले एक भारतीय दंपति ने ऐसा कारनामा किया, जिसे इतिहास में बहुत कम लोग कर पाए हैं, उन्होंने दुनिया के सबसे पवित्र और संरक्षित धरोहर स्थलों में से एक पर विवाह के बंधन में बंधकर सबका ध्यान खींचा. डॉ. मोनिका नय्यर और विवेक नंदा ने तब इंटरनेशनल सुर्खियां बटोरीं, जब उन्हें मिस्र के गीज़ा स्थित महान पिरामिडों में एक निजी विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति मिली. इसके साथ ही वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय दंपति और दुनिया भर में तीसरे दंपति बन गए हैं.

कौन हैं डॉ. मोनिका नैयर और विवेक नंदा

डॉ. मोनिका नय्यर सेंट्रल लंदन में स्थित एक प्रतिष्ठित कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं, जो एस्थेटिक डेंटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्माइल डिज़ाइन में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं. वह किंग्स कॉलेज लंदन की पूर्व छात्रा हैं और उन्होंने वर्ष 2016 में अपनी डेंटल योग्यताएं प्राप्त कीं.

विवेक नंदा वर्तमान में JPMorganChase में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं और उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) के पूर्व छात्र हैं. नंदा को दुनिया भर का व्यापक अनुभव है और वे अब तक 125 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं. उनके पेशेवर सफर ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और शासन की गहरी समझ दी है. यही कौशल बाद में इतिहास की सबसे जटिल लॉजिस्टिक वाली शादियों में से एक को आयोजित करने में बेहद मददगार साबित हुए. इस जोड़े की मुलाकात 2015 में हुई थी, लेकिन उन्होंने 2020 में (कोविड-19 महामारी से ठीक पहले) एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया.

गीज़ा के पिरामिडों में इतिहास रचने वाली शादी

3 से 6 सितंबर, 2025 तक, इस जोड़े ने चार दिवसीय उत्सव की मेजबानी की, जिसका समापन गीज़ा पठार पर एक निजी रिसेप्शन के साथ हुआ. इस समारोह की पृष्ठभूमि में गीज़ा के विशाल पिरामिड और स्फिंक्स (The Sphinx) इसकी शोभा बढ़ा रहे थे.

मिस्र के पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्रालय (Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities) से अनुमति प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं था. यह स्थल बहुत ही कम मौकों पर निजी आयोजनों के लिए दिया जाता है और इसके लिए महीनों तक डिप्लोमेटिक कोआर्डिनेशन करना पड़ा.

कड़े कन्ज़र्वेशन रूल्स हर कदम पर इस दंपति के सामने चुनौती बने रहे. वोग यूके के अनुसार, समारोह से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात के लिए मिस्र के पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य था. स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए दंपति को न तो वेडिंग केक रखने की अनुमति थी, न ही किसी प्रकार की आग जलाने की और न ही दुल्हन को ब्राइडल वेल पहनने की इजाजत दी गई.

यह शादी इनक्रेडिबल एक्सपेरिमेंट का एक अनोखा और साहसिक प्रयोग साबित हुई, जो अंततः पूरी तरह सफल रही. वॉग के अनुसार, समारोहों में सोफिटेल काहिरा एल गेज़िराह में हल्दी रस्म और नील नदी पर स्थित दहाब आइलैंड पैलेस में पारंपरिक हिंदू विवाह शामिल था. फैशन में भी यही सांस्कृतिक संतुलन दिखाई दिया. डॉ. नय्यर ने भारतीय डिज़ाइनर डॉली जे और क्यूबिक के क्रिएशन पहने, जबकि विवेक नंदा ने पहले खान मार्केट की शेरवानी और बाद में प्रतिष्ठित सेविल रो कस्टम टेलर हंट्समैन एंड संस का विशेष रूप से सिला हुआ सूट पहना.

लॉजिस्टिक सफलता से परे, उनकी शादी ने प्राचीन और आधुनिक दुनिया को एक सूत्र में पिरो दिया जिसने जीवन में एक बार मिलने वाले ऐसे अवसर को जन्म दिया, जिसका सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिलता है. गीज़ा पठार पर आयोजित ग्रैंड फिनाले में स्फिंक्स (Sphinx) के ठीक नीचे रात्रिभोज का आयोजन किया गया, जहां रेगिस्तान के तारों भरे आसमान के नीचे 180 मेहमान एकत्रित हुए. जैसे ही शाम अपने चरम पर पहुंची, माहौल लुई आर्मस्ट्रांग के प्रसिद्ध गीत “What a Wonderful World” की धुनों से गूंज उठा और मेहमानों द्वारा रात के आकाश में छोड़े गए चमकते पेपर लालटेन (lanterns) के दृश्यों ने समां बांध दिया.

