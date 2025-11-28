Black Friday sale 2025: Apple iPhone 16 अब ₹40,000 से कम में, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और Croma पर बेस्ट ऑफ़र्स

Black Friday Sale 2025: ब्लैक फ्राइडे सेल अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर शुरू हो गई है, जिसमें एप्पल iPhone 16 पर शानदार डिस्काउंट मिल रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्मार्टफोन केवल ₹40,000 में उपलब्ध है, जो इसे ग्राहकों के लिए आकर्षक डील बनाता है. हालांकि बाजार में iPhone 17 नया और चर्चित मॉडल है, लेकिन iPhone 16 में लगभग वही फीचर्स मौजूद हैं और यह आधी कीमत में खरीदा जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह डील उन ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बजट भी ध्यान में रखना चाहते हैं.

इस ब्लैक फ्राइडे iPhone 16 पर सबसे बढ़िया डील

यदि आप अपना iPhone अपग्रेड करने या एप्पल इकोसिस्टम में स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, तो iPhone 16 अभी भी सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है. अमेज़न, फ्लिपकार्ट और क्रोमा जैसे प्लेटफॉर्म्स iPhone 16 पर अविश्वसनीय डिस्काउंट्स दे रहे हैं. इसमें बैंक ऑफ़र्स और एक्सचेंज बोनस भी शामिल हैं जिससे यह मात्र ₹40,000 में मिल रहा है. अगर आप इस डील पर पैसे बचाना चाहते हैं, तो इसे अंत तक पढ़े.

Amazon पर iPhone 16 ब्लैक फ्राइडे सेल: कीमत और ऑफ़र्स

Amazon पर iPhone 16 की कीमत ₹66,900 है, जो इसकी असली कीमत (MRP) से ₹13,000 सस्ती है. अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹47,650 तक का बोनस मिल सकता है.

उदाहरण के लिए, अगर आपके पास iPhone 15 (128GB) है और इसकी बॉडी या स्क्रीन में कोई नुकसान नहीं है, तो आप इसे एक्सचेंज करके ₹30,250 तक का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, सही एक्सचेंज वैल्यू जानने के लिए अपने पुराने डिवाइस की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है, फिर ही नई कीमत का हिसाब लगाया जा सकता है. अगर एक्सचेंज वैल्यू और बैंक का डिस्काउंट ₹4,000 दोनों मिला लें, तो iPhone 16 सिर्फ ₹36,650 में आपके हाथ में आ सकता है. यानी आधी कीमत में नया iPhone पाना अब आसान हो गया है!

Flipkart iPhone 16 ब्लैक फ्राइडे सेल: कीमत और ऑफ़र्स

Flipkart पर iPhone 16 की लिस्टिंग कीमत ₹69,900 है, लेकिन प्लेटफॉर्म एक्सचेंज बोनस के जरिए बड़े ऑफ़र दे रहा है. iPhone 16 पर एक्सचेंज बोनस ₹57,400 तक मिल सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आप iPhone 15 (128GB) एक्सचेंज करते हैं और इसमें स्क्रीन या बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, तो आपको ₹27,450 तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. इससे iPhone 16 की कीमत घटकर ₹41,550 हो जाती है. इसके अलावा, बैंक कैशबैक ₹4,000 का भी फायदा लिया जा सकता है. सभी ऑफ़र्स को जोड़कर, iPhone 16 आप Flipkart से ₹40,000 से कम में खरीद सकते हैं.

Croma iPhone 16 ब्लैक फ्राइडे सेल: कीमत और ऑफ़र्स

ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान Croma पर भी iPhone 16 ₹40,000 से कम में उपलब्ध है. क्रोमा सिर्फ ₹39,990 में iPhone 16 दे रहा है. रिटेलर की वेबसाइट के अनुसार, iPhone 16 की लिस्टिंग कीमत अभी ₹66,490 है, यानी यहाँ सीधे ₹13,410 की छूट मिल रही है.

Amazon और Flipkart की तरह Croma पर भी कई ऑफ़र्स को मिलाकर कीमत घटाई जा सकती है. इसमें ₹4,000 तक बैंक डिस्काउंट, पुराने डिवाइस का एक्सचेंज बोनस और Croma के कूपन डिस्काउंट शामिल हैं. इन सभी ऑफ़र्स के साथ, iPhone 16 को केवल ₹39,990 में खरीदा जा सकता है.

Reliance Digital iPhone 16 ब्लैक फ्राइडे सेल: कीमत और ऑफ़र्स

Reliance Digital पर iPhone 16 की सीधी कीमत ₹63,900 है, जो पहले से ही ₹16,000 की छूट दर्शाती है. इसके अलावा, चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ₹3,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट भी उपलब्ध है, जिससे iPhone 16 की प्रभावी कीमत ₹60,900 हो जाती है.

