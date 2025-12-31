ब्लिंकिट डिलीवरी विवाद: आधी रात घर आकर डिलीवरी बॉय ने दी धमकी, जानें ब्लिंकिट ग्राहक का डरावना अनुभव

मुंबई के एक ब्लिंकिट कस्टमर ने देर रात के एक ऑर्डर को लेकर हुए विवाद के बाद डिलीवरी पार्टनर द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न और धमकियों का आरोप लगाया है. कस्टमर का कहना है कि क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने कस्टमरों की सुरक्षा करने में विफल रहा. इस घटना को हर्ष गुप्ता मधुसूदन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर साझा किया. उन्होंने ब्लिंकिट और उसकी पैरेंट कंपनी जोमैटो को टैग करते हुए अपने परिवार के साथ हुई परेशानी का विवरण दिया. साथ ही उन्होंने जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल को भी टैग करते हुए पूछा कि क्या कंपनी अपने कस्टमरों के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है.

‘डिलीवरी पार्टनर बार-बार हमारे घर आने की कोशिश करता रहा’

मधुसूदन के अनुसार, डिलीवरी पार्टनर ने ऑर्डर डिलीवर होने के बाद बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे कैंसिल कर दिया. उन्होंने दावा किया कि डिलीवरी एजेंट ने बाद में सीधे उनसे पेमेंट की मांग की और इसे "अपना पैसा" बताया.

उन्होंने X पर लिखा, "हमने कल देर रात आपसे ऑर्डर किया था (लगभग 4658 रुपये का प्रीपेड ऑर्डर). हमें ऑर्डर मिल गया. फिर डिलीवरी मैन ने किसी अजीब कारण से ऑर्डर को कैंसिल कर दिया. इसके बाद कंपनी ने अपने आप रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो 2 जनवरी को प्रोसेस होगा." इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, "हमने कंपनी को कई बार कहा कि यदि आवश्यक हो तो रिफंड रद्द कर दें, क्योंकि हमने पहले ही कुछ सामान का उपयोग कर लिया है. उन्होंने कहा कि यह एक प्रोसेस है, वगैरह. हमने यह भी कहा है कि यदि हमें रिफंड मिलता है, तो हम तुरंत कंपनी को फिर से पेमेंट कर देंगे."

स्थिति तब बिगड़ गई जब डिलीवरी पार्टनर ने उनके घर आने की कोशिश की. उन्होंने X पर लिखा, “डिलीवरी मैन ने बार-बार और गुस्से में हमारे घर आने की कोशिश की, वह 'अपने' पैसों के लिए चिल्ला रहा था. लेकिन कंपनी हमें बता रही थी कि रिफंड प्रोसेस होने के बाद भी भुगतान उन्हें (कंपनी को) ही करना है डिलीवरी मैन को नहीं.”

'डिलीवरी पार्टनर ने पत्नी और हाउस हेल्प को दी धमकी'

मधुसूदन ने आरोप लगाया कि जब सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड ने डिलीवरी पार्टनर को अंदर नहीं आने दिया, तो उनकी अनुपस्थिति में डिलीवरी पार्टनर ने कुछ अन्य लोगों को—जिन्हें साथी डिलीवरी कर्मचारी माना जा रहा है—उनके घर भेजा. उन्होंने बताया, “जब मैं घर पर नहीं था, तो उसने अपने ‘दोस्तों’ को (मुझे लगता है वे भी डिलीवरी बॉय थे) यह कहकर भेजा कि वे बस ‘बात’ करना चाहते हैं. उसके दोस्त ने हमारी हाउस हेल्प और मेरी पत्नी को धमकी दी, जिन्होंने किस्मत से दरवाजा नहीं खोला था.” उन्होंने यह भी कहा कि वे अभी डिलीवरी पार्टनर की पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसा करेंगे.

मधुसूदन ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका पेमेंट किए बिना किसी भी सामान को रखने का कोई इरादा नहीं था, और उनके ऑर्डर की हिस्ट्री इस बात को रिफ्लेक्ट करेगी.

मधुसूदन ने आगे कहा, “आप किसी को ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं या नहीं, यह आपका फैसला है. हम आपसे ऑर्डर मंगाते हैं और आपको पे करते हैं, डिलीवरी बॉय के साथ आपका क्या समझौता या लेन-देन है, यह आपका और उसका आपसी मामला है. हमारा बिना पेमेंट किए एक पैसा भी लेने का कोई इरादा नहीं है. हमारी ऑर्डर हिस्ट्री इसे कन्फर्म करेगी.”

‘सुबह 5 बजे आए धमकी भरे कॉल’

अपनी पोस्ट के साथ, उन्होंने ब्लिंकिट ऐप का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें दिखाया गया था कि 4,658 रुपये का रिफंड शुरू कर दिया गया है और 2 जनवरी, 2026 तक उनके UPI खाते में जमा होने वाला है.

उन्होंने ब्लिंकिट सपोर्ट टीम के साथ हुई अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट भी साझा किए. चैट में उन्होंने बताया कि उनका ऑर्डर डिलीवर हो गया था, लेकिन डिलीवरी पार्टनर ने उसे कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू कर दी.

मधुसूदन ने चैट में लिखा, “मेरे डिलीवरी पार्टनर ने ऑर्डर डिलीवर किया और अब वह उसे वापस लेना चाहता है. उसने मेरा ऑर्डर डिलीवर करते समय ही उसे कैंसिल कर दिया!”

उन्होंने आगे लिखा, “बिना किसी गलती के मुझे सुबह 5 बजे धमकी भरे फोन आ रहे हैं. अगर आप ऑर्डर सही से पूरा नहीं कर सकते, तो कृपया इस समय (देर रात) ऑर्डर स्वीकार न करें.”

इसके जवाब में, ब्लिंकिट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव 'अमित' ने इस अनुभव के लिए माफी मांगी और मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए कॉल पर बात करने का अनुरोध किया.

Hey @letsblinkit we ordered from you last late night (pre-paid order of 4658 INR or so). We received the order. The delivery man then for some strange reason canceled the order. The company then automatically initiated a refund which shows will be proceeded on 02 Jan. We have… pic.twitter.com/MejW1jPIQ4 — Harsh Gupta Madhusudan (@harshmadhusudan) December 29, 2025

‘बेहद चिंताजनक, हम मामले की आंतरिक जांच कर रहे हैं’: ब्लिंकिट

ब्लिंकिट ने इस घटना को बहुत गंभीर बताया और माना कि मधुसूदन और उनके परिवार को इससे काफी मानसिक परेशानी हुई है.

उनकी पोस्ट के जवाब में ब्लिंकिट ने कहा, “यह बेहद चिंताजनक है, और हम समझते हैं कि यह स्थिति आपके और आपके परिवार के लिए कितनी तनावपूर्ण और असुरक्षित रही होगी. आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है.”

कंपनी ने आगे कहा, “हम इस मामले की आंतरिक रूप से तत्काल जांच कर रहे हैं और जल्द ही आपको अपडेट के साथ सूचित करेंगे.”

डिसक्लेमर: इस लेख की सामग्री एक वायरल सोशल मीडिया चर्चा पर आधारित है और केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए प्रस्तुत की गई है. इसमें उद्धृत विवरण, विचार और बयान पूरी तरह से मूल पोस्ट करने वाले के हैं और Financialexpress.com के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते. हमने इन दावों की स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.