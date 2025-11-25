Amitabh Bachchan Tribute to Dharmendra : “एक और वीर दिग्गज हमें छोड़ कर चला गया  …’: अमिताभ बच्चन का धर्मेंद्र के लिए मार्मिक पोस्ट

Jai Tributes Veeru Veteran Actor Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन की दुखद खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस अभी भी गहरे दुख में हैं. 89 वर्ष की आयु में उम्र संबंधी स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया. इस महान अभिनेता ने अपने 90 वें जन्मदिन से बस कुछ ही दिन पहले कल 24 नवंबर को मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. इसके बाद से उनके लिए श्रद्धांजलि देने का सिलसिला थम नहीं रहा है, हर कोई उनकी गर्मजोशी, मस्ती और बड़े दिल वाले व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं. उन्हें श्रद्धांजलि देने वालो में से एक हैं वरिष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन, जिन्होंने धर्मेंद्र के लिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि लिखी और उनके महँ व्यक्तित्व को याद किया.

Also Read: Protest Against SIR: BLOs की मुश्किल: 956 मतदाता, 30 दिन – क्या एक अधिकारी संभाल पाएगा?

Advertisment

बिग बी ने दी मार्मिक श्रद्धांजलि: ‘एक और वीर दिग्गज चला गया.....'

बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “एक और वीर दिग्गज हमें छोड़ कर चला गया … इस संसार से चला गया … और पीछे छोड़ गया एक ऐसी ख़ामोशी जिसकी गूँज असहनीय है.”

उन्होंने आगे अभिनेता की सरलता और गर्मजोशी को याद करते हुए कहा हमारे प्रोफेशन में ये क्वालिटीज़ बमुश्किल मिलती हैं.

उन्होंने कहा, “…वे सच में महान थे, सिर्फ अपनी आकर्षक शारीरिक उपस्थिति, अपने दमदार लुक्स के लिए नहीं बल्कि अपने बड़े दिल और सरल स्वभाव के लिए भी वे जाने जाते हैं…” इसके बाद बिग बी ने जोड़ा, “वे अपने साथ पंजाब के अपने गांव की सादगी लेकर आए और हमेशा उसी के साथ जुड़े रहे. अपने शानदार करियर में उनका स्वभाव कभी बदला नहीं, भले ही फिल्म इंडस्ट्री हर दशक में बदलती रही.”

बिग बी ने ज़ोर देते हुए कहा, “फिल्म इंडस्ट्री में समय के साथ बदलाव आते रहे… लेकिन वे कभी नहीं बदले. उनकी मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी, उनके आस-पास मौजूद सभी लोगों तक पहुँचती थी… जो इस पेशे में सचमुच एक अद्भुत और दुर्लभ गुण था.”

83 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि धर्मेंद्र एक ऐसा खालीपन छोड़ कर चले गए हैं, जो शायद कभी नहीं भर पाएगा.

Also Read: NFO : नवी एएमसी ने लॉन्च किया देश का पहला लो कास्ट निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स फंड, सिर्फ 100 रुपये से निवेश शुरू

‘वीरू ने जय को छोड़ दिया,’ भावुक फैंस ने जताया दुख

जैसा कि उम्मीद थी, फैंस ने बिग बी की पोस्ट पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, “हम सभी जानते हैं कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे… 'शोले' में आपकी और धर्मेंद्र पाजी की जोड़ी ने ही देश को बॉलीवुड से प्यार करना सिखाया… धर्मेंद्र पाजी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, उन्हें शांति मिले.”

एक और फैन ने कहा, “साइडकार तो अब खाली हो गई है, लेकिन ‘ये दोस्ती’ की गूँज हमेशा अमर रहेगी.”

तीसरे फैन ने लिखा, “आपकी जय-वीरू जोड़ी.”

चौथे फैन ने लिखा, “वो शोले का सीन याद आ गया जहाँ जय ने वीरू को छोड़ा था, लेकिन असल में वीरू ने जय को छोड़ दिया. जिंदगी कितनी दुखद है. ओम शांति, धर्मेंद्र जी.”

एक अन्य फैन ने लिखा, “एक युग का अंत हो गया.”

Also Read: Ram Mandir Dhwajarohan LIVE Updates: राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया केसरिया ध्वज

धर्मेंद्र की अद्वितीय विरासत

धर्मेंद्र का जन्म धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल के रूप में पंजाब में 1935 में हुआ. 1950 के अंत में मुंबई में अपना फ़िल्मी करियर शुरु करने से पहले धर्मेंद्र का पालन-पोषण एक किसान परिवार में हुआ. उन्होंने 1960 में अपना फिल्मी डेब्यू किया और छह दशकों में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया. 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है.

धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक सांसद भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली. वे अपने पीछे पत्नियाँ, बच्चे और पोते-पोतियाँ छोड़ गए हैं.

Also Read: Digital Payments : आपका मंथली बजट बिगड़ने की वजह कहीं डिजिटल पेमेंट तो नहीं? कैसे दूर करें ये परेशानी

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.