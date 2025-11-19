Bollywood Private Jets List 2025 : बॉलीवुड सितारों की उड़ान: कौन उड़ाता है सबसे महंगा प्राइवेट जेट?

Bollywood Actors Private Jets Cost and Features : जब हम बॉलीवुड में लग्जरी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग विशाल समुंदर के किनारे बने घर, करोड़ों की संपत्तियाँ और लेटेस्ट लक्ज़री कारों से भरे गैरेज के बारे में ही सोचते हैं. ये चीजें आमतौर पर लग्जरी मानी जाती हैं, लेकिन आज के कई सितारों के लिए असली उच्च-स्तरीय जीवनशैली का प्रतीक सिर्फ भव्य घर और महंगी कारों से कहीं आगे है और वह है अपना निजी जेट (प्राइवेट जेट) होना.

शोबिज़ की दुनिया में जहां शेड्यूल हमेशा पैक्ड रहते हैं और प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, प्राइवेट जेट की यात्रा असली लक्ज़री बन गई है. इन सितारों के लिए प्राइवेट जेट सिर्फ एक ग्लैमरस ऐक्सेसरी नहीं है. यह उन्हें अपने हिसाब से यात्रा करने की सुविधा देता है, भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट्स से बचाता है और जल्दी चलने-फिरने में मदद करता है. इसके साथ ही यह उन्हें एक ऐसी चीज़ भी देता है जो किसी सेलिब्रिटी के लिए दुर्लभ है—पूरी प्राइवेसी, कैमरों और अटेंशन से दूर रहना.

लेकिन एक बात तो साफ़ है, बॉलीवुड में अपने खुद के जेट का मालिक होना लक्ज़री लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा प्रतीक है. तो सवाल यह है कि कौन-कौन से बी-टाउन सितारे अपने प्राइवेट जेट के मालिक हैं?

शाहरुख खान

दुनिया के बड़े स्टार्स में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं. इकॉनोमिक टाइम्स के अनुसार शाहरुख के पास अपने फेमस मुंबई वाले घर 'मन्नत' के अलावा एक महंगा प्राइवेट जेट 'गल्फस्ट्रिम G550' भी है. इस जेट में लगभग 12 लोगों के बैठने की जगह है शाहरुख इसे अक्सर अपने परिवार के साथ छुट्टियों या लंबी यात्राओं के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसकी कीमत करीब ₹350 करोड़ बताई जाती है.

अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) हमेशा से ही बड़े स्टाइल में जिंदगी जीते आए हैं, और उनका प्राइवेट जेट इसका एक और उदाहरण है. इकॉनोमिक टाइम्स के अनुसार, बिग बी के पास लगभग ₹260 करोड़ का जेट है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 है, जो लंबी उड़ान के लिए जाना जाता है और इसमें 10 लोगों के बैठने की सुविधा है. इसमें फुल-सर्विस गैलेरी और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, जो इसे काम की यात्राओं और फैमिली ट्रिप्स दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है.

सलमान खान

सलमान खान (Salman Khan) अपने ब्लॉकबस्टर फिल्मों, बड़ी फैन फॉलोइंग और शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. प्रॉपर्टीज़ और महंगी कारों के अलावा, उनके पास एक प्राइवेट जेट भी है. कहा जाता है कि वह इसे पर्सनल ट्रिप्स, क्विक वर्किंग मीटिंग्स और फैमिली वकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. हालांकि उनके जेट का सही मॉडल पब्लिकली नहीं पता है पर यह उनकी फ़ास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा है.

प्रियंका चोपड़ा जोनस

प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो अब एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं, अक्सर भारत और अमेरिका के बीच यात्रा करती रहती हैं. अपने व्यस्त शेड्यूल को आसान बनाने के लिए, प्रियंका और उनके पति निक जोनस अक्सर अपना प्राइवेट जेट 'हॉकर 800' इस्तेमाल करते हैं. यह एक छह सीट वाला जेट है जो कपल को काम, इवेंट्स और छुट्टियों के लिए आरामदायक यात्रा करने की सुविधा देता है.

सैफ अली खान

सैफ अली खान, जो एक शाही परिवार से आते हैं और बॉलीवुड में लंबा करियर बना चुके हैं, उनके पास भी एक प्राइवेट जेट है. कहा जाता है कि उन्होंने इसे 2010 में खरीदा था. सैफ के जेट में उनकी पर्सनल स्टाइल के हिसाब से खास कस्टमाइजेशन किए गए हैं. वह इसे काम और पर्सनल ट्रैवल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे शूट्स और फैमिली टाइम के बीच आसानी से मूव किया जा सके.

