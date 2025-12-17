Border 2 Teaser Released: सिर्फ सनी देओल या वरुण-दिलजीत का भी चला जादू? जानें 'बॉर्डर 2' के टीज़र पर क्या बोले फैंस।

Border 2 Teaser Out: 90 के दशक की मशहूर वॉर फिल्म 'बॉर्डर' अपने सीक्वल के साथ वापस आ रही है और प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है. फिल्म के मुख्य किरदारों वाले पोस्टरों की एक श्रृंखला के बाद, आखिरकार विजय दिवस (16 दिसंबर) के अवसर पर 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. यह दिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है.

जहाँ सनी देओल इस फिल्म में बहुप्रतीक्षित वापसी कर रहे हैं, वहीं अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे नए चेहरे भी शामिल हुए हैं.

सनी देओल का दमदार वॉयसओवर

टीज़र में सभी मुख्य किरदारों की झलक दिखाई गई है, जिसमें बैकग्राउंड में सनी देओल का दमदार वॉयसओवर चल रहा है. देओल भारतीय सैनिकों के गौरव का गान करते हैं और दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि वे ज़मीन, हवा या पानी किसी भी रास्ते से भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकते. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी सैनिकों की भूमिका को पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं और भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंकते नज़र आ रहे हैं.

2 मिनट की इस क्लिप में सैनिकों के निजी जीवन की भी एक झलक मिलती है, जहाँ वे अपने प्रिय लोगों, पत्नियों और परिवार के साथ कुछ पल बिताते नज़र आते हैं. सनी देओल एक परिचित अवतार में दिखाई दे रहे हैं और एक दृश्य में उनके कंधे पर 'बॉम्बर गन' (विस्फोटक गन) रखी हुई दिखाई देती है.

सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के अपोज़िट कौन हैं?

इन वॉर हीरोज का साथ देने के लिए फिल्म में मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा जैसी अभिनेत्रियाँ शामिल होंगी. हालांकि, पिछली फिल्म की तरह ही इस बार भी उनकी भूमिकाएं संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली होने की उम्मीद है. जहाँ 'बॉर्डर' की मूल फिल्म में सनी देओल के साथ तब्बू नज़र आई थीं, वहीं इसके सीक्वल में सनी देओल के साथ मोना सिंह मुख्य भूमिका में हैं.

टीज़र के आखिर में एक दमदार डायलॉग सुनने को मिलता है, जब सनी देओल पूछते हैं, “आवाज़ कहां तक जानी चाहिए?” इस पर सैनिक जवाब देते हैं, “लाहौर तक.”

ट्रेलर यहां देखें:

बॉर्डर का जादू

1997 में रिलीज़ हुई फिल्म बॉर्डर का निर्देशन जेपी दत्ता ने किया था. अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों और भारतीय सैनिकों की दमदार प्रस्तुति के चलते फिल्म रिलीज़ होते ही सुपरहिट हो गई थी. कोईमोई' (Koimoi) के अनुसार, यह उस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म थी. मात्र 10 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 39.6 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर 296% का मुनाफा दर्ज किया था.

'बॉर्डर 2' कब रिलीज हो रही है?

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने जा रही है. मेकर्स को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं.

बॉर्डर 2 के टीज़र पर लोगों की प्रतिक्रिया

टीज़र रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. एक यूज़र ने लिखा, "वाह, 'बॉर्डर 2' का क्या जबरदस्त और दमदार टीज़र है!"

वहीं एक एक्स (X) यूज़र ने सनी देओल की जमकर तारीफ करते हुए लिखा, "सनी देओल अपनी उसी आइकॉनिक दहाड़ के साथ वापस आ गए हैं. युद्ध के मैदान में शेर की तरह अगुवाई करते नजर आते हैं—उनकी दमदार मौजूदगी, उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग डिलीवरी और प्रभावशाली उपस्थिति ने इस टीज़र को पूरी तरह से उनके नाम कर दिया है. 68 साल की उम्र में वे साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. उनका जोश और देशभक्ति आपको भीतर तक झकझोर देती है. यह सनी पाजी का अब तक का सबसे बेहतरीन 'मासी' (massy) अवतार है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने के लिए तैयार है!"

यूज़र आगे लिखते हैं, “इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट भी कमाल की लग रही है. वरुण धवन अपने मजबूत इरादों के साथ नजर आते हैं, दिलजीत दोसांझ में जज़्बा और हौसला साफ झलकता है, वहीं अहान शेट्टी अपने किरदार में युवा जोश और निडरता जोड़ते हैं. ये चारों मिलकर एक ऐसी ताकत बनते हैं, जो भाईचारे, बलिदान और हाई-वोल्टेज एक्शन को इस भव्य वॉर फिल्म में बखूबी दिखाते हैं.”

एक अन्य रिव्यू में लिखा गया, “बेहद रोमांचक! बॉर्डर 2 का टीज़र 1971 की उस ज़बरदस्त जीत की याद दिला देता है, जब भारत की ताकत ने पाकिस्तान की आक्रामकता को कुचल दिया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था. सनी देओल की लाहौर तक गूंजने वाली दहाड़ पूरी तरह देशभक्ति से भर देती है. हमारी अटूट भावना के इस जयघोष में कौन-कौन शामिल हो रहा है?

एक सोशल मीडिया यूज़र ने महसूस किया कि पूरी फिल्म सनी देओल के कंधों पर टिकी है,"क्योंकि वरुण धवन और अहान शेट्टी से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं हैं."

वहीं एक अन्य सनी देओल फैन ने टिप्पणी की, “यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी और इसकी वजह सिर्फ ओरिजिनल सनी देओल, सनी देओल का नाम, नॉस्टैल्जिया और बैकग्राउंड म्यूज़िक है. हालांकि टीज़र बाकी मामलों में औसत ही लगा. फिर भी मुझे इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और आशा है कि इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट होगा.”

