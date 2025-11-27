120 Bahadur vs Mastiii 4 Box Office Collection: 120 बहादुर–मस्ती 4 फ्लॉप; फरहान अख्तर की वॉर फिल्म, विवेक ओबेरॉय की एडल्ट कॉमेडी पर भारी

120 Bahadur vs Mastiii 4 Day 6 Box Office Collection: नवंबर में बॉलीवुड के लिए हिट की तुलना में फ्लॉप ज्यादा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन किया. जहां अजय देवगन (Ajay Devgn) और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म ने 13 दिनों में 66.24 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ठीक-ठाक प्रदर्शन किया है, वहीं फिल्म उद्योग अभी भी अपनी अगली बड़ी हिट खोज रहा है. हक, द गर्लफ्रेंड, जटाधारा जैसी कई फ्लॉप फिल्मों से लेकर हालिया रिलीज़ रजनीश घई की 120 बहादुर और मिलाप जावेरी की मस्ती 4, ये सभी फिल्में टिकट विंडो पर आमदनी जुटाने में नाकाम रही हैं.

कांतारा: चैप्टर 1, जो दशहरे पर रिलीज़ हुई थी, ने अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Box Offce Collection) के लिहाज से एक शानदार महीना बना दिया, क्योंकि इस फिल्म ने 2025 की सभी पिछली फिल्मों की कमाई को पीछे छोड़ते हुए कुल ₹621.84 करोड़ की कमाई की. वहीं, गुजराती फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायते फिलहाल बॉक्स ऑफिस की एक बड़ी सफलता बनकर उभरी है. सिर्फ ₹50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म की कमाई अब ₹75 करोड़ के करीब पहुंच रही है, यानी इसका मुनाफ़ा 14,000% से भी ज्यादा है.

120 बहादुर vs मस्ती 4: बॉक्स ऑफिस पर कौन आगे?

इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की. बड़े स्टार कास्ट होने के बावजूद भी दोनों ही फिल्में 6 दिन में ₹20 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाईं. वहीं फरहान अख्तर की पिछली फिल्में जैसे भाग मिल्खा भाग (₹108.93 करोड़), जिंदगी ना मिलेगी दोबारा (₹89.98 करोड़) और रॉक ऑन (₹25.30 करोड़) ने काफी अच्छी कमाई की थी.

जहां तक मस्ती 4 की बात है, यह थ्री -फिल्म -ओल्ड फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे कम सफल फिल्म बन सकती है. मस्ती फ्रेंचाइजी का पार्ट 2, ग्रैंड मस्ती, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही, जिसने दुनिया भर में ₹102.21 करोड़ कमाए. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार ओरिजिनल मस्ती ने भारत में ₹35 करोड़ की कमाई की थी, जबकि ग्रेट ग्रैंड मस्ती ने ₹32.25 करोड़ कमाए थे. अब यह देखना बाकी है कि इस नई फिल्म की किस्मत कैसी रहेगी.

120 बहादुर और मस्ती 4 की तुलना करें तो, दोनों ही फिल्में अब तक निराशाजनक साबित हुई हैं. जहां 120 बहादुर वॉर फिल्म है जो शुरुआत में धीमी चली लेकिन वीकेंड पर इसने थोड़ी बढ़त दिखाई. उसके बाद सप्ताह के बाकी दिनों में इसकी कमाई सिर्फ थोड़ी सी बढ़ी. वहीं मस्ती 4 ने वीकेंड में भी कोई बढ़त नहीं दिखाई और इसकी कमाई बिलकुल भी उत्साहजनक नहीं रही.

कौन जीता बॉक्स ऑफिस की रेस?

कुल मिलाकर, अभी के लिए 120 बहादुर, मस्ती 4 से थोड़ा आगे है. Sacnilk के मुताबिक 120 बहादुर ने अब तक करीब ₹14 करोड़ कमाए हैं, जबकि मस्ती 4 की कमाई ₹12.81 करोड़ के आसपास है.

