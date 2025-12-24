Dhurandhar Box Office History: इतिहास रचने से एक कदम दूर! क्या धुरंधर छू पाएगी 1000 करोड़ रूपए का जादुई आंकड़ा?

Dhurandhar worldwide box office collection day 19: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर किसी फेयरी टेल की तरह अपनी सफलता का परचम लहरा रही है. सिनेमाघरों में फिल्म को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया ने पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. यह आधिकारिक तौर पर रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट बन गई है और इसने 'पद्मावत' की विरासत को भी पीछे छोड़ दिया है. तीसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है—अपने तीसरे मंगलवार को फिल्म ने 17 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल भारतीय कलेक्शन 600 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गया है.

ऐतिहासिक पुट, शानदार दृश्यों और सोशल मीडिया पर छा जाने वाले बैकग्राउंड स्कोर से सजी इस 'वॉर ड्रामा' ने अक्षय खन्ना को बॉलीवुड के 'सीन-स्टीलर' अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया है. मार्च 2026 के लिए फिल्म का सीक्वल पहले ही तय हो चुका है. 'धुरंधर' ने 'कांतारा चैप्टर 1' की सफलता के मानक को पार कर लिया है और विक्की कौशल की 'छावा' को पछाड़कर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है.

अब तक कहां पहुंची धुरंधर की कमाई

चूंकि तीसरा मंगलवार एक और ऐतिहासिक पल की तरह सामने आया है, यहां बताया गया है कि बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है:

सैकनिल्क के अनुसार, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अक्षय खन्ना अभिनीत इस फिल्म ने पहले दिन ₹28 करोड़ के साथ दमदार शुरुआत की, जिसके बाद शनिवार को ₹32 करोड़ और रविवार को ₹43 करोड़ की भारी-भरकम कमाई हुई. फिल्म का ओपनिंग वीकेंड बिना किसी खास मशक्कत के ₹100 करोड़ के पार निकल गया. आमतौर पर सोमवार को होने वाली गिरावट भी इसकी रफ्तार को कम नहीं कर सकी और कलेक्शन लगातार ₹20 करोड़ के आंकड़े से ऊपर बना रहा.

फिल्म ने अपने पहले हफ्ते का समापन ₹207 करोड़ पर किया और इसके बाद 'पुष्पा 2' के दूसरे हफ्ते के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे बहुत कम फिल्में हासिल कर पाई हैं. केवल दूसरे वीकेंड में ही फिल्म ने ₹110 करोड़ जुटाए, जिससे कुल कमाई लगभग ₹300 करोड़ तक पहुँच गई और इसने ओवरसीज में भी शानदार प्रदर्शन की नींव रख दी.

दूसरे हफ्ते के अंत तक, 'धुरंधर' ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी. तीसरे हफ्ते की शुरुआत ₹22 करोड़ के साथ हुई, जिसके बाद शनिवार को प्रभावशाली ₹33.5 करोड़ की कमाई हुई. सोमवार को कलेक्शन 20 करोड़ रुपये से नीचे जाने के बाद भी रणवीर सिंह की इस स्पाई थ्रिलर की कुल कमाई 589.5 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी.

संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसे सितारों से सजी 'धुरंधर' अब ग्लोबली जेम्स कैमरून की 'अवातार: फायर एंड एश' (Avatar: Fire and Ash) से टक्कर ले रही है. हॉलीवुड की यह बड़ी फिल्म दुनिया भर में अपने ओपनिंग वीकेंड पर 30 करोड़ डॉलर (लगभग ₹2,500 करोड़) की कमाई पर नजरें गड़ाए हुए है और भारत में इसने महज दो दिनों के भीतर ₹41 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

