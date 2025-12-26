बॉक्स ऑफिस पर 'अवतार' का तूफान: जेम्स कैमरून ने फिर रचा इतिहास, भारत में ₹100 करोड़ पार!

अवतार: फायर एंड ऐश ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी सनसनी बन गई है. जेम्स कैमरून के तीन साल बाद इस फ्रेंचाइजी के साथ वापसी करने पर प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर था. बॉक्स ऑफिस के लिए यह एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ, क्योंकि फिल्म ने दुनिया भर में लगभग $350 मिलियन और अकेले भारत में ₹20 करोड़ की शानदार ओपनिंग की.

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, बड़े पर्दे पर अवतार: फायर एंड ऐश और धुरंधर के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली. हालांकि, तुलना की कोई गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि अवतार फ्रेंचाइज़ी ने अपनी पिछली फिल्मों अवतार: द वे ऑफ वॉटर (2022) और अवतार (2016) के बाद कुल मिलाकर 1 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया. इतना ही नहीं, इस सफलता ने डिज़्नी को भी एक बड़ी बढ़त दिलाई, जिससे वह महामारी के बाद 6 बिलियन डॉलर की ग्लोबल कमाई करने वाली इकलौती प्रोडक्शन कंपनी बन गई. इस उपलब्धि ने क्रिसमस 2025 को डिज़्नी के लिए बेहद खास और यादगार बना दिया.

अवतार: फायर एंड ऐश कलेक्शन वीक 1: बॉक्स ऑफिस अपडेट

जेम्स कैमरन की फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश ने भारत में 19 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ शानदार शुरुआत की, जिससे प्री-क्रिसमस पीरियड में इसका ग्लोबल कलेक्शन 450 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. 'सैकनिल्क' के अनुसार, फिल्म के लिए वीकेंड ब्लॉकबस्टर रहा और इसने बॉक्स ऑफिस पर ₹47 करोड़ से अधिक की कमाई की.

हालाँकि, वर्किंग डेज के दौरान फिल्म को अपनी पकड़ बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा और इस सप्ताह सोमवार और मंगलवार को इसकी कमाई ₹10 करोड़ के आंकड़े से नीचे गिर गई.

हालांकि, जैसे ही त्योहारी माहौल और क्रिसमस ईव का जश्न शुरू हुआ, अवतार: फायर एंड ऐश ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया. गुरुवार, क्रिसमस 2025 को फिल्म ने 13.5 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके साथ ही सैम वर्थिंगटन स्टारर यह फिल्म भारत में आधिकारिक तौर पर 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई.

'वैराइटी' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ना'वी (Na’vi) लोगों के साथ जेम्स कैमरून की इस तीसरी यात्रा ने सप्ताह के शुरुआत में उत्तरी अमेरिका में$16.5 मिलियन की कमाई की. छुट्टियों के मौसम के उत्साह के बीच फिल्म को मिड-वीक टिकट बिक्री में बढ़त मिली, जिससे अंतरराष्ट्रीय दर्शकों पर इसकी मजबूत पकड़ बनी रही. इसी बीच तीन नई फिल्में- टिमोथी शालामे की 'मार्टी सुप्रीम', म्यूजिकल ड्रामा 'सॉन्ग संग ब्लू' और सोनी की कॉमेडी फिल्म 'एनाकोंडा' भी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं.

हालांकि, 'अवतार: फायर एंड ऐश' अभी भी 'ज़ूटोपिया 2' से पीछे है, जिसने दुनिया भर में $1.3 बिलियन का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें $993 मिलियन का ओवरसीज कलेक्शन शामिल है. 'इनसाइड आउट 2' के बाद 'ज़ूटोपिया 2' इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर 'बिलियनेयर क्लब' (1 बिलियन डॉलर क्लब) में शामिल होने वाली दूसरी एनिमेटेड फिल्म बन गई है.

