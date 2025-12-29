scorecardresearch
Avatar: Fire and Ash: हॉलीवुड भी हुआ पस्त! रणवीर सिंह की 'धुरंधर' लहर के सामने फीकी पड़ी जेम्स कैमरून की चमक

धुरंधर के तूफान ने बॉक्स ऑफिस पर अन्य फिल्मों को पछाड़ दिया है. अवतार 3 137 करोड़ रूपए के साथ टिकी हुई है, लेकिन कार्तिक आर्यन की TMMTMTTM और कपिल शर्मा की KKPK 2 (12 करोड़ रूपए) फ्लॉप साबित हुईं. इक्कीस की रिलीज टाल दी गई है.

FE Hindi Desk
Avatar Fire and Ash Story Kya Hai

हॉलीवुड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश की कमाई आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म के करीब भी नहीं है, फिर भी यह अपनी पकड़ बनाए हुए है और अपनी रिलीज के 10-11 दिनों में ठीक-ठाक कलेक्शन कर रही है. Photograph: (Image : X)

जेम्स कैमरून की 'अवतार' फ्रैंचाइज़ी की भारत में एक वफादार फैनबेस है और यह फिल्म के लगातार हो रहे कलेक्शन से साफ झलकता है, वो भी तब जब रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने हाल की सभी रिलीज को पछाड़ दिया है. हालांकि इस हॉलीवुड फिल्म की कमाई आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म के करीब भी नहीं है, फिर भी यह अपनी पकड़ बनाए हुए है और अपनी रिलीज के 10-11 दिनों में ठीक-ठाक कलेक्शन कर रही है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' को भारतीय दर्शकों द्वारा खूब देखा जा रहा है और इसने 'मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग' को पछाड़कर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. यह उपलब्धि तब हासिल हुई है जब फिल्म लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई है, उसे मिली-जुली समीक्षाएं मिली हैं और भारतीय फिल्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' का अब तक का बॉक्स ऑफिस सफर

सैम वर्थिंगटन, जोई सल्डाना, स्टीफन लैंग, केट विंसलेट और डेविड थ्यूलिस सहित कई सितारों से सजी जेम्स कैमरून की इस फिल्म ने अपनी रिलीज़ के दिन यानी 19 दिसंबर को 19 करोड़ रुपये की ओपनिंग की. शनिवार को इसकी कमाई बढ़कर 22.5 करोड़ रुपये हो गई, जबकि रविवार को यह 25.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा आराम से पार कर चुकी थी.

दूसरे हफ्ते में भी अवतार 3 ने बॉक्स ऑफिस पर स्थिर कमाई बनाए रखी है. ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अब तक फिल्म की कुल कमाई 137.81 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है और अनुमान है कि यह जल्द ही 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर सकती है.

वहीं, अवतार सीरीज़ की तीसरी फिल्म ने रविवार तक ग्लोबली लगभग 760.4 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. अब आगे अवतार 4 और अवतार 5 आने वाली हैं. निर्देशक जेम्स कैमरून ने 2022 में 'एम्पायर' को बताया था कि वह भविष्य में फ्रैंचाइज़ी की कमान किसी अन्य निर्देशक को "सौंपना" चाहते हैं. हालांकि, अवतार: फायर एंड ऐश की रिलीज़ से पहले उन्होंने यह भी कहा था कि अगले सीक्वल का निर्देशन खुद न करने की कोई वजह नहीं है.

दिसंबर की अन्य रिलीज पर 'धुरंधर' का असर

5 दिसंबर को रिलीज़ हुई धुरंधर साल की सबसे बड़ी रिलीज़ में से एक थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह दिसंबर के आख़िर में रिलीज़ होने वाली, खासकर क्रिसमस के आसपास आने वाली फिल्मों के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी. रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म को लेकर जैसे-जैसे ज़बरदस्त वर्ड ऑफ माउथ फैला, वैसे-वैसे सिनेमाघरों में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी. इस जबरदस्त क्रेज को देखते हुए 'इक्कीस' के निर्माता मैडॉक फिल्म्स ने अपनी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाकर इसे 1 जनवरी को रिलीज़ करने का फैसला लिया.

हालांकि, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी तय कार्यक्रम के अनुसार 25 दिसंबर को रिलीज़ हुई, लेकिन धर्मा प्रोडक्शंस की यह फिल्म अब तक औसत से कम प्रदर्शन कर रही है. चार दिनों में भारत में यह 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, जो कार्तिक आर्यन की फिल्म के लिए निराशाजनक माना जा रहा है.

वहीं, कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 भी धुरंधर की लहर के लिए तैयार नहीं थी. साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के रिलीज़ होने के एक हफ्ते बाद आई यह फिल्म बिना खास असर छोड़े सिनेमाघरों से लगभग गायब हो गई. सैकनिल्क के मुताबिक, भारत में इसकी कमाई करीब 12 करोड़ रुपये के आसपास ही सिमटी हुई है. अब मेकर्स इसे बॉक्स ऑफिस पर एक और मौका देने के लिए जनवरी 2026 में दोबारा रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं.

To read this article in English, click here.

