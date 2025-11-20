अमेरिकी CDC ने कहा: टीके ऑटिज़्म का कारण बन सकते हैं, पिछली परिभाषा साक्ष्य-आधारित नहीं थी

Meta Description (Hindi):

CDC ने अपडेट किया कि “टीके ऑटिज़्म का कारण नहीं बनते” दावा साक्ष्य-आधारित नहीं है। ऑटिज़्म और टीकों के संभावित संबंधों की जांच जारी है, लेकिन विशेषज्ञ बच्चों को टीका लगवाने की सलाह देते हैं।

ने बुधवार को अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हुए पहले वाले रुख “टीके ऑटिज़्म का कारण नहीं बनते” में बदलाव किया है. उन्होंने इसे अपडेट करते हुए लिखा है—“यह दावा कि ‘टीके ऑटिज़्म का कारण नहीं बनते’ साक्ष्य-आधारित नहीं है.”

संशोधित जानकारी में यह भी कहा गया है कि “अध्ययनों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि शिशु के टीके ऑटिज़्म का कारण नहीं बनते.” साथ ही, यह जोड़ा गया है कि टीकों और ऑटिज़्म के बीच संभावित संबंध पर किए गए कुछ अध्ययन स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं.

“HHS ने ऑटिज़्म के कारणों को समझने के लिए एक पूरा अध्ययन शुरू किया है. इसमें यह भी देखा जा रहा है कि शरीर में कौन-कौन से तरीकों से ऑटिज़्म हो सकता है और टीकों का इसमें कोई संबंध है या नहीं.”

अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाइल्डहुड वैक्सीन्स और ऑटिज़्म के बीच संभावित संबंध को लेकर चर्चा कर रहे हैं. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों को टीका न लगवाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी है. यूनिसेफ के अनुसार, चाइल्डहुड वैक्सीन्स नहीं लगवाने से बच्चों में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें खसरा, दस्त, निमोनिया, अंधापन और कुपोषण शामिल हैं.

CDC की वेबसाइट पर पहले लिखा था – “अध्ययनों से पता चला है कि टीका लगवाने और ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विकसित होने के बीच कोई संबंध नहीं है.” लेकिन अब CDC ने अपनी इस पुरानी सलाह से पीछे हटते हुए इसे बदल दिया है.

हालाँकि, CDC ने अपनी वेबसाइट पर वही शीर्षक “टीके ऑटिज़्म का कारण नहीं बनते” बनाए रखा है. उन्होंने इसे हटाने से इंकार करते हुए कहा कि यह अमेरिकी सीनेट की स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और पेंशन समिति के अध्यक्ष सीनेटर बिल कैसिडी की राय के अनुरूप है.

ऑटिज़्म क्या है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 2021 में दुनियाभर में लगभग हर 127 में 1 व्यक्ति ऑटिज़्म से प्रभावित था. ऑटिज़्म, जिसे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) भी कहा जाता है, मस्तिष्क के विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्थितियों का समूह है. इस स्थिति के लक्षण अक्सर बचपन में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इसे आमतौर पर बाद में ही निदान किया जाता है.

ऑटिज़्म वाले लोगों को मिर्गी (epilepsy), अवसाद (depression), चिंता (anxiety), और ध्यान-अभाव/अत्यधिक सक्रियता विकार (ADHD) जैसी स्थितियों का अधिक खतरा होता है.

CDC अपडेट पर प्रतिक्रिया

CDC की वेबसाइट में बदलाव के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएँ मिली-जुली हैं.

पूर्व CDC अधिकारी डेमेट्रे डस्कलाकिस ने वाशिंगटन पोस्ट से कहा, “इस बदलाव से पता चलता है कि अभी CDC पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता. आधिकारिक वेबसाइट पर गलत दावों को सच जैसा दिखाना सही नहीं है.”

वहीं, एंटी-वैक्सीन ग्रुप चिल्ड्रन हेल्थ डिफेंस, जिसे पहले रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने चलाया था, ने X पर कहा, “CDC अब इस बीमारी के बारे में सच मानने लगा है, जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, और लंबे समय से फैलाए जा रहे झूठ ‘टीके ऑटिज़्म का कारण नहीं बनते’ को अब खारिज कर रहा है.”

डिसक्लेमर: किसी भी डाइट या फिटनेस रूटीन को शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें. किसी भी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सवाल होने पर भी अपने डॉक्टर की राय जरूर लें.

