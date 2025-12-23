नए साल का जश्न पहाड़ों के नाम: नैनीताल से कसौली तक, इन वादियों में बिताएं साल के आखिरी पल

Last-Minute Travel Guide: बस कुछ ही दिन बचे हैं नए साल के स्वागत में. हर साल की तरह इस बार भी मन में ढेरों ख़्वाब पलते हैं- कहीं घूमने जाना है, दोस्तों या परिवार के साथ जश्न मनाना है, साल के आख़िरी पलों को खास बनाना है. लेकिन रोज़मर्रा की भागदौड़, काम का दबाव और ज़िम्मेदारियों के बीच कब दिसंबर का आख़िरी हफ़्ता आ जाता है, पता ही नहीं चलता. देखते ही देखते कैलेंडर का आख़िरी पन्ना सामने होता है और हमारी सारी प्लानिंग काग़ज़ों तक ही सिमट कर रह जाती है. ऐसे में अचानक कहीं निकलने का मन बने भी, तो होटल और ट्रैवल की बुकिंग मिलना किसी चुनौती से कम नहीं लगता.

लेकिन घबराइए नहीं. अगर आप दिल्ली और उसके आसपास रहते हैं, तो आपके लिए नए साल का जश्न मनाने के विकल्प अब भी खुले हैं. राजधानी के पास ही कुछ ऐसी ख़ूबसूरत जगहें हैं, जहाँ आख़िरी समय में बना प्लान भी यादगार सफ़र में बदल सकता है.

Advertisment

सर्दियों का मौसम वैसे भी पहाड़ों की ओर खिंच जाने का सबसे बड़ा बहाना होता है. हरियाली से ढके पहाड़, दूर-दूर तक फैली वादियाँ, खुली और साफ़ हवा, और ऊपर से ठंड की हल्की-सी चुभन—यही तो है वो सुकून, जिसकी तलाश शहरों की भीड़ में रहते हुए हम अक्सर करते हैं. और जब बात बर्फ़बारी की हो, तो यह आकर्षण और भी बढ़ जाता है. पहाड़ों पर गिरती सफ़ेद बर्फ़ मानो हमें बेइंतिहा प्यार से अपनी ओर बुला लेती है.

Also Read: आखिर क्यों दुबई बनता जा रहा है भारतीय सितारों का दूसरा घर? यहां देखें गोल्डन वीजा पाने वाले दिग्गजों की पूरी लिस्ट

नैनीताल: पहाड़ों से घिरी खूबसूरत झील और ठंडी वादियों के बीच नए साल का जश्न मनाने का सबसे परफेक्ट ठिकाना. Photo Source (AI Grnerated)

उत्तराखंड: सुकून और खूबसूरती का संगम

नैनीताल

उत्तराखंड (Uttrakhand) का नाम आते ही सबसे पहले ज़ेहन में जो तस्वीर उभरती है, वह है नैनीताल. चारों ओर पहाड़ों से घिरी झील, ठंडी हवा में लहराते देवदार के पेड़ और मॉल रोड की रौनक—नैनीताल नए साल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है. सर्दियों में यहाँ का मौसम और भी रोमांटिक हो जाता है. अगर किस्मत साथ दे, तो आसपास की पहाड़ियों पर जमी बर्फ़ इस शहर की खूबसूरती में चार चाँद लगा देती है.

मुक्तेश्वर

भीड़-भाड़ से दूर, शांति की तलाश में निकले यात्रियों के लिए मुक्तेश्वर किसी जन्नत से कम नहीं. यह जगह अपने शांत माहौल, खुले आसमान और हिमालय की बर्फ़ीली चोटियों के नज़ारों के लिए जानी जाती है. नए साल की सुबह अगर पहाड़ों के बीच उगते सूरज के साथ हो, तो साल की शुरुआत इससे बेहतर शायद ही हो सके.

मसूरी

‘क्वीन ऑफ़ हिल्स’ कही जाने वाली मसूरी हर मौसम में खास लगती है, लेकिन सर्दियों में इसका जादू अलग ही होता है. मॉल रोड पर टहलते हुए ठंडी हवा का एहसास, केम्प्टी फॉल्स के आसपास की फुहारें और दूर-दूर तक फैली पहाड़ों की श्रृंखलाएँ—मसूरी नए साल के जश्न को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है.

Also Read: सावधान! क्या आपका हुनर AI के दौर में सुरक्षित है? जानिए 2025 के 'साइलेंट लेऑफ्स' का सच

हिमाचल प्रदेश: सुकून, संस्कृति और बर्फ़ का एहसास

शिमला

दिल्ली के लोगों के लिए शिमला हमेशा से पसंदीदा हिल स्टेशन रहा है. नए साल के दौरान यहाँ का माहौल बेहद उत्साह से भरा होता है. रिज और मॉल रोड पर रौनक, कैफे और होटलों में खास इंतज़ाम और आसपास की बर्फ़ीली वादियाँ—शिमला में नया साल मनाने का अनुभव अपने आप में खास है. यहाँ की ठंड और बर्फ़ मानो जश्न में मिठास घोल देती है.

धर्मशाला

अगर आप नए साल की शुरुआत थोड़ी शांति और आध्यात्मिक सुकून के साथ करना चाहते हैं, तो धर्मशाला एक बेहतरीन विकल्प है. धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ों को निहारना और प्रकृति के करीब वक्त बिताना—धर्मशाला में नया साल भीड़-भाड़ से दूर, सादगी के साथ मनाया जा सकता है.

Also Read: Instagram Reels Update: अब एल्गोरिदम नहीं, आपकी पसंद चलाएगी इंस्टाग्राम फीड!

मैक्लोडगंज

धर्मशाला से कुछ ही दूरी पर स्थित मैक्लोडगंज युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है. तिब्बती संस्कृति की झलक, रंग-बिरंगे कैफे, छोटे-छोटे बाज़ार और बर्फ़ से ढके पहाड़—यह जगह नए साल को एक अलग अंदाज़ में मनाने का मौका देती है. यहां की सुकून भरी फिज़ा और ठंडा मौसम साल की थकान उतारने के लिए बिल्कुल सही है.

कसौली

छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन कसौली उन लोगों के लिए है, जो शोर-शराबे से दूर शांत जगह पर नए साल का स्वागत करना चाहते हैं. चीड़ और देवदार के जंगल, हल्की धुंध और ठंडी हवा—यहाँ का हर पल सुकून से भरा होता है. वॉकवे पर टहलते हुए साल के आख़िरी पलों को याद करना अपने आप में एक खास एहसास देता है.

चैल

अगर आप किसी कम भीड़ वाली जगह की तलाश में हैं, तो चैल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. ऊँचे-ऊँचे पहाड़, खुले मैदान और ठंडा मौसम—यह जगह प्रकृति प्रेमियों को खास तौर पर पसंद आती है. नए साल की शुरुआत यहाँ शांति और ताज़गी के साथ की जा सकती है.

कुल मिलाकर, अगर इस बार नए साल की प्लानिंग आख़िरी समय में हुई है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं. दिल्ली के आसपास बसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के ये खूबसूरत हिल स्टेशन आपको रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर ले जाकर सुकून, ताज़गी और नए उत्साह से भर देंगे. कभी-कभी बिना ज़्यादा तैयारी के बना सफ़र ही ज़िंदगी की सबसे हसीन याद बन जाता है. तो इस नए साल पर पहाड़ों की ओर निकल पड़िए—क्योंकि ठंडी हवा, बर्फ़ीली वादियाँ और खुला आसमान नए साल का स्वागत सबसे खूबसूरत अंदाज़ में करते हैं.

Also Read: Shark Tank India 5: शार्क टैंक इंडिया 5 में नई एंट्री, कौन हैं प्रथम मित्तल जो अब लगाएंगे स्टार्टअप्स पर दांव?