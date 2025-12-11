‘इक्कीस’ से लेकर ‘तू मेरी मैं तेरा’ तक: बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए तैयार 5 बड़ी फिल्में

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने दिसंबर की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है. क्रिसमस और न्यू ईयर नज़दीक हैं, सिनेप्रेमी थिएटर और ओटीटी दोनों प्लेटफॉर्म पर रोचक कंटेंट देखने के लिए उत्साहित हैं. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से लेकर कार्तिक आर्यन की ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ तक, इस क्रिसमस 2025 में कई बड़ी फिल्में थिएटर में रिलीज़ होने वाली हैं. आइए जानें इन फिल्मों के बारे में:

इक्कीस

‘बॉर्डर’ से लेकर ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ तक, युद्ध आधारित फिल्में दशकों से दर्शकों को लुभाती रही हैं. फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’ ने 1962 के भारत-चीन युद्ध की महत्वपूर्ण घटना, रिजांग ला की लड़ाई को जीवंत रूप में पेश कर खूब सराहना बटोरी थी. वहीं, श्रीराम राघवन की फिल्म ‘इक्कीस’ 1971 के भारत-पाक युद्ध की बसंतर की लड़ाई में 21 साल की उम्र में शहीद हुए लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाती है. अरुण के पिता, ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल के किरदार में धर्मेंद्र आखिरी बार फिल्म ‘इक्कीस’ के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, और उनके फैंस इस चिरपरिचित अभिनेता की अंतिम फिल्म देखने के लिए बेताब हैं.

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी

‘पति पत्नी और वो’ के बाद, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जोड़ी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है. समीर विद्वांस निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित यह फिल्म रोमांटिक कॉमेडी जॉनर में है. फिल्म का पहला टीज़र पहले ही जारी हो चुका है, जिसमें कार्तिक अपने तीन असफल रिश्तों का ज़िक्र करते हुए चौथा रिश्ता सफल बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. यह पहली बार है जब करण जौहर और कार्तिक आर्यन किसी प्रोजेक्ट में साथ आ रहे हैं.

एनाकोंडा

हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘एनाकोंडा’ 1997 की ‘एनाकोंडा’ का रीमेक नहीं है. यह एक ‘मूवी विथइन अ मूवी' है, जिसमें चार बचपन के दोस्त अपने जीवन के मध्य संकट से गुजरते हुए 1990 के दशक की अपनी पसंदीदा हॉरर फिल्म को फिर से बनाने का निर्णय लेते हैं. जंगल में जाने पर अप्रत्याशित घटनाएँ घटती हैं. टॉम गोर्मिकन निर्देशित इस फिल्म में जैक ब्लैक और पॉल रड मुख्य भूमिका में हैं.

अवतार: फायर एंड ऐश

जेम्स कैमरून लौटे हैं अवतार श्रृंखला की तीसरी कड़ी – ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ के साथ. पैंडोरा में संघर्ष बढ़ता है, जब जेक और नेतिरी का परिवार एक नए, आक्रामक नावी जनजाति का सामना करता है. ट्रेलर में नए ‘ऐश क्लैन’ को दिखाया गया है, जिनका आग के साथ विशेष सहजीवी संबंध है. जेक सली (सैमुअल एल. जॉनसन), नेतिरी (ज़ोई साल्डाना), किरी (सिगॉर्नी वीवर), नॉर्म स्पेलमैन (जोएल डेविड मूर), जावियर ‘स्पाइडर’ सोकोरो (जैक चैंपियन), कर्नल माइल्स क्वारिच (स्टीफन लैंग) और लो’आक (डल्टन) सभी अपनी भूमिकाओं में लौटेंगे. फिल्म क्रिसमस से कुछ दिन पहले 19 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ होगी.

सिराई

एक वास्तविक घटना से प्रेरित, तमिल डॉक्यूमेंट्री-स्टाइल फिल्म ‘सिराई’ में विक्रम प्रभु एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहे हैं. कहानी एक पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक आरोपी को अदालत तक पहुँचाने का काम सौंपा जाता है. जैसे-जैसे वह आरोपी के अतीत को जानता है, उसे मामले और व्यक्ति के बारे में गहरी समझ मिलती है.

डेब्यू निर्देशक सुरेश राजकुमारी ने वास्तविक कहानी को काल्पनिक अंदाज में बुना है जो दर्शकों के लिए रोमांचक अनुभव का वादा करती है.

