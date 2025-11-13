'दे दे प्यार दे 2’ की जबरदस्त एडवांस बुकिंग, रिलीज़ से पहले ही अजय देवगन की फिल्म ने कमाए 2.4 करोड़ रुपये

Film De De Pyaar De 2 Advance Booking collections: अजय देवगन (Ajay Devgn) और रकुल प्रीत स्टारर फिल्म ने अपनी एडवांस बुकिंग कलेक्शंस में एक और करोड़ जोड़ लिया है, जिससे कमाई बढ़कर 2.4 करोड़ रुपये हो गई है.

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह 2019 की अपनी हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' के सीक्वल ‘दे दे प्यार दे 2’ में आशीष और आयशा के किरदार में फिर से नजर आने वाले हैं. फिल्म के पहले पार्ट ने अपने अनोखे अंदाज और रोमांटिक कॉमेडी के लिए दर्शकों का खूब प्यार पाया था और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

लंबे इंतजार के बाद, फिल्म का दूसरा भाग जिसमें आर माधवन की स्टार पावर भी जुड़ी है, शुक्रवार 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है.

फिल्म ने रिलीज़ से पहले कितनी कमाई की

फिल्म की एडवांस बुकिंग अच्छे स्तर पर शुरू हुई थी. शुरुआत में ही फिल्म ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली.जैसे-जैसे लोग शुक्रवार के लिए टिकट खरीद रहे हैं, ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक बुकिंग 2.4 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई है और कुल कमाई 62.61 लाख रुपये हुई है. यह पहले दिन की एडवांस बुकिंग की तुलना में काफी ज्यादा है. अब तक 17,036 टिकटें बिक चुकी हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है.

दिल्ली-एनसीआर में फिल्म को लेकर काफी उत्साह है, जहां कुल कमाई 16.17 लाख रुपये और ब्लॉक सीट्स के साथ कमाई 54.22 लाख रुपये रही. मुंबई में कुल सेल 8.49 लाख रुपये हुई और ब्लॉक सीट्स के साथ 32.6 लाख रुपये की कमाई हुई.

‘दे दे प्यार दे 2’ की कहानी क्या है

‘दे दे प्यार दे 2’ आशीष और आयशा की लव स्टोरी को आगे बढ़ाती है. कहानी में आशीष अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है. चूंकि उसकी उम्र आयशा के माता-पिता के बराबर है, उसे उनके साथ सही तरीके से बातचीत करने और मेल-जोल बनाने की अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ता है. इसी बीच, आयशा के परिवार की ओर से एक प्रतिद्वंद्वी दूल्हा भी पेश किया जाता है. यह रोल मीज़ान जाफ़री ने निभाया है.

