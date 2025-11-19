De De Pyaar De 2 box office collection day 5: 'दे दे प्यार दे 2' की ग्लोबल कमाई 60 करोड़ पार, भारत में ऑक्यूपेंसी 16.5% से अधिक

De De Pyaar De 2 box office collection day 5: अजय देवगन (Ajay Devgn) फिर से बड़े पर्दे वापसी कर रहे हैं और इस बार पुलिस वाले के रूप में नहीं. इस बार रोमांटिक-कॉमेडी शैली में लौटते हुए, देवगन ने 'दे दे प्यार दे' की सीरीज़ के साथ सीक्वल पेश किया है, जो शुक्रवार 14 नवंबर को रिलीज़ हुआ. बड़े पर्दे पर एक सप्ताह पूरे करने के साथ, 'दे दे प्यार दे 2' को अपने फैंस और नए दर्शकों से खूब प्यार और तारीफ मिली है.

'दे दे प्यार दे 2' का वीकेंड अच्छा गया और फिल्म अब अगले हफ्ते के लिए भी तैयार है. एक ‘यंग’ कपल अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए समाज और परिवार के दबावों से जूझता है. अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत सिंह हैं, जो उनके छोटे-उम्र वाले पार्टनर का रोल निभा रही हैं. दोनों अपने खास रोमांटिक-कॉमिक अंदाज में अपने परिवार को शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश करते हैं. ‘दुल्हन के पिता’ का रोल आर. माधवन ने निभाया है, जो उम्र के अंतर को लेकर शक करते हैं और शादी में सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं. मज़ेदार बात यह है कि यह रोल पहले अनिल कपूर को दिया जाना था, लेकिन बाद में माधवन ने इस रोल को निभाया.

दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन – दिन 5: बॉक्स ऑफिस अपडेट

फिल्म ने पहले दिन 8.75 करोड़ रुपये की बढ़िया शुरुआत की. पहले शनिवार को इसकी कमाई में अचानक 40% का उछाल आया. डेब्यू वीकेंड की शुरुआत अच्छी रही, और अजय देवगन-आर माधवन स्टारर फिल्म ने पहले ही वीकेंड में 12 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. रविवार को 12% की बढ़ोतरी के साथ, दे दे प्यार दे 2 का वीकेंड कलेक्शन कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपये से ऊपर पहुँच गया.

जैसे ही वीकडे की स्लम्प शुरू हुई, दे दे प्यार दे 2 के कलेक्शन में 69% की गिरावट देखी गई. सोमवार को फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपये कमाए, जबकि मंगलवार को पांचवें दिन यह बढ़कर 5 करोड़ रुपये हो गया. Sacnilk के अनुसार, दे दे प्यार दे 2 का घरेलू कलेक्शन अब धीरे-धीरे 50 करोड़ रुपये के करीब पहुँच गया है, और अभी तक फिल्म ने कुल 44 करोड़ रुपये कमाए हैं.

दुनियाभर में, 'दे दे प्यार दे 2' ने थिएटर में रिलीज़ के पांच दिनों में अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 60 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. शो की ऑक्यूपेंसी ठीक-ठाक रही, रात के शो में लगभग 30% सीटें भरीं. लेकिन कुल मिलाकर पूरे भारत में चल रहे 5000 शो में औसत ऑक्यूपेंसी सिर्फ 16.5% के थोड़े ऊपर रही.

अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अजय देवगन के साथ आर. माधवन, इशिता दत्ता, मीजान जाफ़री, जावेद जाफ़री और गौतमी कपूर भी हैं.

