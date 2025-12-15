हवाई यात्रा कर रहे है तो हो जाएं सावधान: इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट ने दी कई उड़ानें रद्द होने की चेतावनी!

इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी सलाह जारी की है, क्योंकि दिल्ली में घना कोहरा छा गया है और दृश्यता कम हो गई है, जिससे हवाई अड्डे पर उड़ानों और ग्राउंड ऑपरेशंस दोनों पर असर पड़ा है. सुबह के समय विजिबिलिटी में तेजी से कमी आई, जिससे विमानों के मूवमेंट में कठिनाई हुई और प्रस्थान में देरी हुई. यात्रियों को संभावित देरी के प्रति सतर्क रहने और अपनी यात्रा को उसी के अनुसार प्लान करने की सलाह दी गई है. राजधानी में सड़क यातायात भी कोहरे की स्थिति से प्रभावित हुआ है.

दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए सलाह और कोहरे की जानकारी जारी की है. एयरपोर्ट द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक-ऑफ जारी हैं, लेकिन जो उड़ानें CAT III मानक के अनुसार नहीं हैं, वे प्रभावित हो सकती हैं. दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी में कहा गया है, "यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें. किसी भी असुविधा के लिए खेद प्रकट किया जाता है."

इंडिगो ने उड़ानों की एक और राउंड के कैंसलेशन्स चेतावनी दी

इंडिगो ने एक बयान में चेतावनी दी है कि दिल्ली में विजिबिलिटी लगभग शून्य होने के कारण उड़ाने रद्द हो सकती हैं. एयरलाइन ने कहा, "आज सुबह दिल्ली में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में तेजी से कमी आई है, जिससे उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है. सुरक्षा को प्राथमिकता देने और हवाई अड्डे पर लंबे समय तक प्रतीक्षा को कम करने के लिए कुछ उड़ानों को पूरे दिन के लिए रद्द किया जा सकता है." यह बयान एयरलाइन द्वारा कुछ समय पहले जारी किया गया था.

एयरलाइन ने आगे कहा, "हम समझते हैं कि यह कितनी असुविधाजनक स्थिति हो सकती है, खासकर तब जबकि ट्रेवल प्लांस इम्पोर्टेंट हों. कृपया आश्वस्त रहें कि हमारे हवाई अड्डों पर काम कर रहे सभी कर्मचारी लगातार संचालन को यथासंभव सुचारू बनाने के लिए प्रयासरत हैं और जैसे-जैसे स्थिति बदलती है हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे."

Travel Advisory



Due to dense fog in Delhi this morning, visibility has reduced drastically, impacting flight operations. As a precaution, some flights may be proactively cancelled through the day to prioritise safety and help minimise extended waiting at the airport.



— IndiGo (@IndiGo6E) December 15, 2025

‘कुछ उड़ानों के प्रस्थान में अधिक समय लग सकता है’: इंडिगो

दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने के कारण यात्रियों को प्रस्थान में संभावित देरी का सामना करना पड़ सकता है. इंडिगो ने अपनी ट्रेवल एडवाइजरी में कहा, "दिल्ली में आज सुबह कोहरे का पहला संकेत देखा गया है, और हवाई अड्डे के आसपास वर्तमान में दृश्यता कम है. जैसे-जैसे ओपराशंस बदलते मौसम के अनुसार एडजस्ट होते हैं, कुछ उड़ानों के प्रस्थान में थोड़ा अधिक समय लग सकता है."

एयरलाइन ने आगे कहा, "हम समझते हैं कि आपके प्लांस, शेड्यूल और कनेक्शंस महत्वपूर्ण हैं, और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी टीमें आपकी यात्रा के दौरान हर समय आपका समर्थन करने के लिए उपलब्ध रहेंगी."

इंडिगो ने कहा कि दृश्यता कम होने के कारण सड़क यातायात सामान्य से धीमा है, इसलिए यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुँचने के लिए अधिक समय रखने की सलाह दी जाती है.

सलाह में कहा गया है, "कोहरे के कारण सड़क यातायात भी धीमा हो सकता है, इसलिए एयरपोर्ट का ट्रेवल प्लान बनाते समय अतिरिक्त समय रखने की सिफारिश की जाती है."

इंडिगो ने यात्रियों को आश्वस्त भी किया कि उनकी टीम स्थिति पर नज़दीकी नजर रख रही है और यात्रियों को अपडेट देती रहेगी. "जैसे ही परिस्थितियाँ सुधरेंगी, हम सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उड़ानों को जारी रखेंगे."

Travel Advisory



Delhi is seeing its first hint of winter fog this morning, and visibility around the airport is currently reduced. As operations adjust to the changing weather, some flights may take a little longer to depart.



— IndiGo (@IndiGo6E) December 14, 2025

इंडिगो ने एक और अपडेट में कहा कि "कम विजिबिलिटी और कोहरा" उड़ानों को प्रभावित करेगा.

एयरलाइन ने कहा, "दिल्ली में कम विजिबिलिटी और कोहरे के कारण फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित होगा . हम मौसम पर नज़दीकी निगरानी रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं." इसके साथ ही यात्रियों से अपनी उड़ान की स्थिति वेबसाइट या ऐप के माध्यम से जांचने का आग्रह किया गया.

एयरलाइन ने कहा, "निश्चिंत रहें, हमारी टीमें हर कदम पर आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं और हम हरसंभव सहायता करेंगे. आशा करते हैं कि साफ़ आसमान हमें जल्द ही बेहतर सेवा देने में मदद करेगा, और इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद."

Low visibility and fog over #Delhi will impact flight schedules. We're keeping a close watch on the weather and doing our best to get you where you need to be, safely and smoothly.



— IndiGo (@IndiGo6E) December 15, 2025

एयर इंडिया की यात्रियों को सलाह

एयर इंडिया ने भी अपने ग्राहकों के लिए यात्रा संबंधी सलाह जारी की है और हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने का आग्रह किया है.

एयरलाइन ने अपनी यात्रा सलाह में कहा, "दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है, जिससे फ्लाइट ओपराशंस पर असर पड़ रहा है. कृपया हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच जरूर करें."

#TravelAdvisory



— Air India (@airindia) December 15, 2025

‘सभी डिपार्चर/अराइवल्स प्रभावित हो सकते हैं’: स्पाइसजेट

स्पाइसजेट ने भी अपने यात्रियों के लिए सलाह जारी की है और खराब विजिबिलिटी या खराब मौसम के कारण उड़ानों में देरी की चेतावनी दी है.

स्पाइसजेट ने #weatherupdate हैशटैग के साथ जारी की गई अपनी सलाह में कहा, "दिल्ली में खराब मौसम (कम विजिबिलिटी) के कारण सभी डिपार्चर/अराइवल्स और उनसे जुड़ी अन्य उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं," .

एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी कि वे सलाह में साझा किए गए लिंक के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति को ट्रैक करके अपडेट रहें.

— SpiceJet (@flyspicejet) December 14, 2025

मुख्य शहरों में वायु गुणवत्ता स्तर

शहर AQI वायु गुणवत्ता श्रेणी अहमदाबाद 122 मध्यम बैंगलोर 98 संतोषजनक चेन्नई 95 संतोषजनक दिल्ली 456 गंभीर हैदराबाद 99 संतोषजनक जयपुर 200 मध्यम लखनऊ 178 मध्यम मुंबई 124 मध्यम पटना 441 गंभीर पुणे 182 मध्यम

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 0 से 50 के बीच होने पर इसे “अच्छा” माना जाता है, 51 से 100 के बीच यह “संतोषजनक” होता है, 101 से 200 के बीच “मध्यम” माना जाता है, 201 से 300 के बीच यह “खराब” श्रेणी में आता है, 301 से 400 के बीच इसे “बहुत खराब” कहा जाता है, और 401 से 500 के बीच आने पर वायु गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी में कही जाती है.

