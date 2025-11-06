इस वीकेंड दिल्ली में मचेगा धमाल: म्यूज़िक, फैशन और मस्ती से भरपूर इवेंट्स का पूरा मज़ा लें!

Top events in Delhi this weekend: सप्ताहांत बस आने ही वाला है, और अब लैपटॉप बंद करके रिलैक्स होने का समय है! लाइव कॉन्सर्ट्स और कॉमेडी शो से लेकर ब्यूटी फेस्टिवल्स और कॉकटेल इवेंट्स तक दिल्ली-एनसीआर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास हो रहा है. चाहे आप शॉपिंग करना चाहें, हँसना, नाचना या बस अच्छे खाने और संगीत के साथ आराम करना चाहें दिल्ली का वीकेंड सीन पूरे जोश और मस्ती से भरा हुआ है. तो अपने दोस्तों को साथ लीजिए, शेड्यूल बनाइए और निकल पड़िए इस एनर्जेटिक वीकेंड का मज़ा लेने!

नायकालैंड (7–9 नवम्बर) – एनएसआईसी ग्राउंड्स, ओखला, नोएडा

अगर आपको फैशन, मेकअप और ब्यूटी की दुनिया पसंद है तो इस वीकेंड आपका डेस्टिनेशन है नायकालैंड.

नायका (Nykaa) द्वारा आयोजित यह तीन-दिवसीय इवेंट 7 से 9 नवम्बर तक ओखला के एनएसआईसी ग्राउंड्स में चलेगा. यह भारत का सबसे बड़ा ब्यूटी फेस्टिवल है, जहाँ मेकअप और स्किनकेयर स्टॉल्स से लेकर लाइव डेमो और टॉप एक्सपर्ट्स के मास्टरक्लास तक सब कुछ होगा.

यहाँ आप एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च, इंटरएक्टिव वर्कशॉप्स और मशहूर ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात का आनंद ले सकते हैं. साथ ही फूड स्टॉल्स, लाइव म्यूज़िक और फन ज़ोन्स भी होंगे जिससे आपका दिन भरपूर एंटरटेनिंग बनेगा.

इंडिया कॉकटेल वीक (8–9 नवम्बर) – डीएलएफ सर्फेस पार्किंग, गुरुग्राम

ड्रिंक्स, म्यूज़िक और मस्ती के दो दिन के लिए तैयार हो जाइए! इंडिया कॉकटेल वीक 8 और 9 नवम्बर को गुरुग्राम में वापसी कर रहा है. इस इवेंट में देश के कुछ बेहतरीन मिक्सोलॉजिस्ट और बारटेंडर्स अनोखे, स्वादिष्ट कॉकटेल पेश करेंगे.

यहाँ आप कॉकटेल-मेकिंग सेशन्स, टेस्टिंग इवेंट्स, और लाइव म्यूज़िक का आनंद लेते हुए गॉरमेट फूड का मज़ा ले सकते हैं. अगर आप कॉकटेल के शौकीन हैं या दोस्तों के साथ मज़ेदार नाइट आउट चाहते हैं, तो यह इवेंट आपके लिए परफेक्ट है.

सूर्यवीर लाइव (7 नवम्बर) – खुबानी, एरोसिटी

अगर आपको बॉलीवुड म्यूज़िक पसंद है, तो 7 नवम्बर को एरोसिटी के खुबानी में सिंगर सूर्यवीर का लाइव परफॉर्मेंस मिस न करें. उनकी सोलफुल आवाज़ और एनर्जेटिक स्टाइल के लिए मशहूर सूर्यवीर “तारा सितारा बॉलीवुड नाइट” सीरीज़ का हिस्सा होंगे.

इस शो में बॉलीवुड हिट्स और हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस का धमाल रहेगा, साथ ही होगा स्वादिष्ट फूड, ड्रिंक्स और शानदार माहौल. म्यूज़िक और डांस के दीवानों के लिए एकदम परफेक्ट नाइट है ये.

मास्टर सलीम लाइव (7 नवम्बर) – ग्लोरी, मायापुरी

सारे पंजाबी म्यूज़िक लवर्स के लिए यह शो खास है! अगर आप पंजाबी और बॉलीवुड गानों पर झूमना पसंद करते हैं, तो 7 नवम्बर को मायापुरी के ग्लोरी में मास्टर सलीम का लाइव परफॉर्मेंस ज़रूर देखें. उनकी पावरफुल आवाज़ और जोशीले गानों से माहौल पूरी तरह झूम उठेगा.

यहाँ आपको रोमांटिक नंबर, सूफी ट्रैक्स और एनर्जेटिक पंजाबी बीट्स का शानदार मिश्रण मिलेगा जो पूरे हॉल को साथ गाने पर मजबूर कर देगा.

पापोन – शाम-ए-महफ़िल (8 नवम्बर) – ज़ोर्बा एंटरटेनमेंट प्रा. लि.

अगर आप कुछ सुकून भरा और दिल को छू जाने वाला संगीत सुनना चाहते हैं, तोपापोन की “शाम-ए-महफ़िल” 8 नवम्बर को एकदम सही विकल्प है. भारतीय लोकसंगीत और मॉडर्न म्यूज़िक के संगम के लिए मशहूर पापोन अपने मशहूर गीतों को एक इंटिमेट सेटिंग में पेश करेंगे.

पापोन का कॉन्सर्ट उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो तारों की छांव तले सुकून भरा संगीत सुनना चाहते हैं. पापोन की आवाज़ के साथ यह शाम भावनाओं और यादों से भरी एक म्यूज़िकल जर्नी होगी.

समय रैना लाइव (8–9 नवम्बर) – इंदिरा गांधी स्टेडियम

हँसी से लोटपोट होने के लिए तैयार रहिए! लोकप्रिय स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना 8 और 9 नवम्बर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में लाइव परफॉर्म करेंगे. अपनी तेज़ बुद्धिमत्ता और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मज़ेदार नजरिए के लिए मशहूर समय का शो ह्यूमर और ऑडियंस इंटरएक्शन से भरपूर होगा.

वह अपने नए एक्ट्स, ताज़ी कहानियाँ और मज़ेदार ऑडियंस इंटरएक्शन लेकर आएंगे, जो आपको लगातार हँसने पर मजबूर कर देंगे. यह शो उन सभी के लिए परफेक्ट है जिन्हें स्टैंड-अप कॉमेडी पसंद है और जो एक हल्की-फुल्की, मनोरंजक शाम का आनंद लेना चाहते हैं.

इंडियन ओशन लाइव (9 नवम्बर) – स्टूडियो XO बार, गुरुग्राम

अपने वीकेंड का शानदार अंत करें इंडियन ओशन के साथ! भारत के मशहूर बैंड 'इंडियन ओशन' 9 नवम्बर को गुरुग्राम (Gurugram) के स्टूडियो XO बार में लाइव परफॉर्म करेंगे. भारतीय लोकसंगीत और रॉक के अनोखे मिश्रण के लिए प्रसिद्ध, इनका संगीत हमेशा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है.

फैन्स को “बंदे”, “कंदिसा” जैसे क्लासिक्स के साथ कुछ नए गानों का भी आनंद मिलेगा. इनका हर परफॉर्मेंस जोश, सोल और इमोशंस से भरपूर होता है. म्यूज़िक लवर्स को यह शो मिस नहीं करना चाहिए.



