Dharmendra Health Update:  वरिष्ठ अभिनेता अस्पताल से डिस्चार्ज, परिवार ने कहा – ‘घर पर जारी रहेगा इलाज’

Dharmendra Health Update: वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई. अभिनेता को 31 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब उन्होंने सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत की थी. बाद में धर्मेंद्र की टीम ने बताया कि अभिनेता को नियमित जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था.

89 वर्षीय अभिनेता पिछले कुछ हफ्तों से अस्पताल आते-जाते रहे हैं. ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने मीडिया को बताया, “धर्मेंद्र जी को सुबह लगभग 7:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दी गई. परिवार ने निर्णय लिया है कि उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा.” अब देओल परिवार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ‘शोले’ अभिनेता घर पर आराम करते हुए स्वस्थ हो जाएंगे. परिवार ने सभी से अनुरोध किया है कि वे किसी भी तरह की अटकलें लगाने से बचें.

परिवार ने अफवाहों से बचने और निजता बनाए रखने की अपील की

परिवार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब वे घर पर ही अपना स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे. हम मीडिया और जनता से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया किसी भी तरह की अटकलों से परहेज़ करें और इस समय उनकी तथा परिवार की निजता का सम्मान करें. हम सभी के प्यार, दुआओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं जो उनकी निरंतर स्वस्थता, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हैं. कृपया उनका सम्मान करें, क्योंकि वे आप सबको बहुत प्यार करते हैं.”

पिछले कुछ दिनों से वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें फैल रही थीं. सोमवार को कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि धर्मेंद्र की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. हालांकि, अभिनेता के परिवार ने इन सभी खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन किया.

मंगलवार को, जब एक बार फिर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर झूठी रिपोर्टें ऑनलाइन सामने आईं, तो उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक कड़ा बयान जारी किया. उन्होंने लिखा “जो हो रहा है वह माफ़ी के काबिल नहीं है! जिम्मेदार समाचार चैनल कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं, जो इलाज पर रेस्पॉन्ड कर रहा है और रिकवर रहा है रहा है? यह बेहद अनादरपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना है. कृपया परिवार का और उसकी प्राइवेसी का सम्मान करें.”

धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “मीडिया ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय होकर झूठी खबरें फैला रहा है. मेरे पापा स्टेबल हैं और स्वस्थ हो रहे हैं. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें. पापा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी की दुआओं के लिए धन्यवाद.”

ताज़ा जानकारी के अनुसार, सनी देओल के करीबी सूत्रों ने बताया है कि धर्मेंद्र उपचार का अच्छा प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है. इस बीच, बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियाँ भी अस्पताल जाकर “रॉकी और रानी की प्रेम कहानी” अभिनेता का हालचाल लेने पहुँचीं. इनमें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान (Shahrukh Khan) , आर्यन खान, गोविंदा और अमीषा पटेल जैसे सितारे शामिल थे. इन सभी कलाकारों ने धर्मेंद्र के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और परिवार के साथ संवेदनाएँ साझा कीं.

