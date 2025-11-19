ध्रुव राठी ने धुरंधर के ट्रेलर पर साधा निशाना: कहा फिल्म युवाओं के लिए खतरनाक हिंसा और यातना परोस रही है

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की आगामी फिल्म धुरंधर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, लेकिन उस वजह से नहीं जिसकी कोई उम्मीद करता है. फिल्म के ट्रेलर ने जहां कई दर्शकों को अपने इंटेंस एक्शन और रोमांचक अंदाज से प्रभावित किया, वहीं इसने एक बड़े विवाद को भी जन्म दे दिया है. कंटेंट क्रिएटर और राजनीतिक टिप्पणीकार ध्रुव राठी ने अत्यधिक हिंसा दिखाने के लिए फिल्म की आलोचना की है.

Aditya Dhar, जो फिल्म Uri: The Surgical Strike के लिए जाने जाते हैं, अब एक और हाई-इंटेंसिटी स्पाय थ्रिलर के साथ लौट रहे हैं. धुरंधर का ट्रेलर एक गहरी और इमोशनल कहानी का वादा करता है, जिसमें बड़े पैमाने का एक्शन देखने को मिलेगा. फिल्म में रणवीर सिंह अपने अब तक के सबसे हिंसक रोल में से एक में नजर आएंगे, इस फिल्म में वो अपने हमेशा जोश वाले अंदाज से बिलकुल अलग दिख रहे हैं. उनका लुक कई दर्शकों को पद्मावत में उनके डरावने रोल की याद दिला गया.

ध्रुव राठी ने धुरंधर के ट्रेलर को ‘ज्यादा हिंसक’ बताया

ट्रेलर रिलीज़ होते ही ध्रुव राठी ने X (पहले ट्विटर) पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ट्रेलर में गैरजरूरी हिंसा भरी हुई है और उसने हद पार कर दी है.

राठी ने लिखा, “आदित्य धर ने बॉलीवुड में घटियापन की सभी हदें पार कर दी है. उनकी नई फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई ज़बरदस्त हिंसा, खून-खराबा और यातना ठीक वैसी ही है जैसे आईएसआईएस द्वारा सिर कलम करने वालो को देखकर उसे ‘मनोरंजन’ कहना.”

उनकी बात जल्दी ही वायरल हो गई और हजारों लोग इस बहस में शामिल हो गए. कुछ लोग उनसे सहमत हुए, तो कुछ ने कहा कि दर्शकों को फिल्म देखने से पहले कोई राय नहीं बनानी चाहिए.

राठी ने निर्माताओं पर क्रूरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया

राठी ने धुरंधर की टीम पर आरोप लगाया कि उन्होंने ध्यान खींचने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “उनकी पैसे की लालसा इतनी बढ़ चुकी है कि वे जानबूझकर युवा पीढ़ी के दिमाग़ को जहरीला कर रहे हैं, उन्हें खून-खराबे के प्रति संवेदनाहीन बना रहे हैं और अकल्पनीय यातना को बढ़ावा दे रहे हैं.”

उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से ट्रेलर की समीक्षा करने की भी अपील की. राठी ने कहा, “सेंसर बोर्ड के पास यह दिखाने का मौका है कि उन्हें लोगों का चुम्बन करना ज्यादा बड़ी समस्या लगता है या किसी जिंदा व्यक्ति की चमड़ी उतारते देखना.” इस टिप्पणी ने भारत में सेंसरशिप नियमों पर ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी है.

रणवीर सिंह की अब तक की सबसे जबरदस्त भूमिका

विवादों के बावजूद, फैंस रणवीर सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. ट्रेलर में जोरदार डायलॉग्स, टाइट एडिटिंग और दमदार एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं. यह फिल्म एक देशभक्त थ्रिलर लग रही है जिसमें भावनात्मक गहराई है और बलिदान, कर्तव्य और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को छुआ गया है. कई लोग मानते हैं कि यह रणवीर की अब तक की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस में से एक हो सकती है.

धुरंधर दो हिस्सों में रिलीज हो सकती है

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में कहा गया कि धुरंधर दो हिस्सों में रिलीज हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहला भाग 5 दिसंबर को रिलीज होने की संभावना है और यह एक बड़े क्लिफहैंगर पर खत्म हो सकता है. दूसरा भाग कहानी को आगे बढ़ाएगा लेकिन निर्माताओं ने इसे आधिकारिक तौर पर अभी तक कन्फर्म नहीं किया है.

फिलहाल धुरंधर सिर्फ अपने स्केल और एक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि इसके हिंसक दृश्यों को लेकर उठ रही बहस के लिए भी, साल की सबसे चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक है. जैसे-जैसे रिलीज़ डेट नजदीक आ रही है, सबकी नजरें इस पर हैं कि 5 दिसंबर को दर्शक और सेंसर बोर्ड इस थ्रिलर पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे.

