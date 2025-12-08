Dhurandhar Box Office Collection Day 3: रणवीर सिंह की धमाकेदार वापसी, आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म ने तोड़े रिकॉर्ड

Dhurandhar Worldwide Box Office Collections Day 3: निर्देशक आदित्य धर ने छह वर्षों के अंतराल के बाद अपनी नई फिल्म धुरंधर के साथ जोरदार वापसी की है. रिलीज़ के पहले ही सप्ताहांत में फिल्म ने वैश्विक स्तर पर प्रभावी प्रदर्शन करते हुए इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड कमाई में जगह बनाई है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अभिनीत इस जासूसी-एक्शन थ्रिलर ने ट्रेड को अपने दमदार प्रदर्शन से चौंकाया है और अभिनेता को उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दिलाई है.

तीसरे दिन भी जारी धमाकेदार कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में विश्वभर में करीब 150 करोड़ रुपये की कमाई की है. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमान के अनुसार, भारत में फिल्म ने तीन दिनों के भीतर 118 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया है.

फिल्म ने शुक्रवार के पहले ही शो से बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसने सप्ताहांत के दौरान इसके कलेक्शन को लगातार बढ़ने में मदद की.

धुरंधर की विश्वभर में दहाड़ जारी

फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत प्रदर्शन किया है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म ने लगभग 30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया है. इनमें नॉर्थ अमेरिका ने बढ़त बनाई है, जहां ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2 मिलियन डॉलर से अधिक रहा. यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी बेहतर फुटफॉल और मजबूत एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट सामने आई है.

धुरंधर रणवीर सिंह के करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि इसने अब पद्मावत और सिंबा जैसी उनकी पिछली हिट फिल्मों के शुरुआती वैश्विक कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. यह उनके करियर की अब तक की सबसे मजबूत ग्लोबल डेब्यू फिल्म बन गई है.

निर्देशक आदित्य धर के लिए भी यह प्रोजेक्ट विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 2019 की ब्लॉकबस्टर उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह उनकी केवल दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म है.

पहले वीकेंड में ही ₹100 करोड़ क्लब में एंट्री

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी धुरंधर का वीकेंड ग्रोथ उल्लेखनीय रहा है. 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने रविवार को अपनी अब तक की सबसे अधिक सिंगल-डे कमाई दर्ज की. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने रविवार को 43 करोड़ रुपये कमाए जबकि शनिवार को 32 करोड़ रुपये और शुक्रवार को 28 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी.

इसके साथ ही फिल्म का तीन दिनों का घरेलू ग्रॉस कलेक्शन कुल 103 करोड़ रुपये पहुंच गया है. यह आंकड़ा धुरंधर को रणवीर सिंह के करियर की सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बना रहा है.

यह उपलब्धि धुरंधर को रणवीर सिंह के करियर की सबसे तेज़ 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बना देती है. उनकी पिछली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को यह आंकड़ा पार करने में 10 दिन लगे थे. महामारी से पहले रणवीर सिंह की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस सफर और भी स्थिर रहा था, जहां गली बॉय और सिंबा जैसी फिल्मों ने अपनी रिलीज़ के पहले ही सप्ताह में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था.

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में रिलीज़ हुई उनकी फिल्मों- 83, जयेशभाई जोरदार और सर्कस को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर उनकी गति धीमी हो गई थी.

आदित्य धर के लिए ‘धुरंधर’ बड़ी कामयाबी

निर्देशक आदित्य धर के लिए धुरंधर एक और बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है. उनकी डायरेक्शन की शुरुआत फिल्म उरी से हुई थी, जिसने 10 दिन से भी कम समय में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और 2019 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई थी.

धुरंधर: अपराध और जासूसी का थ्रिलर सफर

फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे प्रमुख कलाकार शामिल हैं. धुरंधर अंडरवर्ल्ड और जासूसी की दुनिया पर आधारित है और यह अपराधियों, अंडरकवर ऑपरेटिव्स और इन्फॉर्मेंट्स के जटिल जाल का अनुसरण करती है. फिल्म में उनकी जिंदगी आपस में छिपे मिशनों, धोखाधड़ी और सत्ता संघर्षों के जरिए टकराती है.

फिल्म का निर्माण आदित्य धर और लोकेश धर ने B62 स्टूडियोज़ के तहत किया है, जबकि जियो स्टूडियोज़ की ज्योति देशपांडे भी निर्माता के रूप में शामिल हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.