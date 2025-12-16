Dhurandhar Worldwide Box Office Collection Day 11: रणवीर सिंह की फिल्म ने पार किया 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा, पुष्पा 2 को पीछे छोड़ा

Dhurandhar New Box Office King: 5 दिसंबर को रिलीज़ होने के बाद से आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है. रणवीर सिंह अभिनीत इस स्पाई थ्रिलर ने दुनियाभर में तहलका मचाते हुए अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ सहित कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 430.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जबकि विदेशों में 120.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस 552.70 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.

डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का धमाकेदार सफर

डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर भी धुरंधर का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में 28.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 33.10 करोड़ रुपये हो गया. तीसरे दिन कमाई में और उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 44.80 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस किया.

हालांकि सोमवार को कलेक्शन में हल्की गिरावट के साथ 24.30 करोड़ रुपये की कमाई हुई, लेकिन इसके बाद फिल्म ने पूरे हफ्ते मजबूती दिखाई. मंगलवार को 28.60 करोड़ रुपये, बुधवार को 29.20 करोड़ रुपये और गुरुवार को 29.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया गया. फिल्म के दूसरे शुक्रवार को भी 34.70 करोड़ रुपये की दमदार कमाई हुई, जिससे इसका शानदार बॉक्स ऑफिस रन जारी रहा.

धुरंधर का दूसरा वीकेंड भी शानदार रहा, जब फिल्म ने शनिवार को 53.70 करोड़ रुपये और रविवार को 58.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इस शानदार प्रदर्शन ने फिल्म ‘पुष्पा 2’ को पीछे छोड़ते हुए भारतीय फिल्मों में अब तक का सबसे बड़ा सेकेंड वीकेंड कलेक्शन दिलाया. अब तक भारत में फिल्म ने 430.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. जियो स्टूडियोज़ के ऑफ़िशियल सोशल मीडिया हैंडल ने फिल्म की सफलता का जश्न मनाते हुए लिखा, “The story of The Unknown Men is now known globally.”

धुरंधर: स्टार कास्ट और प्रोडक्शन

धुरंधर में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और सौम्या त्रिवेदी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्माण आदित्य धर और लोकेश धर ने B62 स्टूडियोज़ के बैनर तले किया है, साथ ही जियो स्टूडियोज़ की ज्योति देशपांडे भी इसके प्रोडक्शन से जुड़ी हैं.

अक्षय खन्ना का दमदार प्रदर्शन

जहां रणवीर सिंह ने जासूस जसकीरत सिंह रंगी की भूमिका में दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब सराहना हासिल की, वहीं खलनायक रहमान डकैत के रूप में अक्षय खन्ना की वापसी फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बनी. कई दर्शकों का मानना है कि अक्षय ने लीड एक्टर पर भी भारी प्रभाव छोड़ा है. अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन को भी अपने प्रभावशाली किरदारों के लिए खूब सराहना मिली, जिससे फिल्म की स्टार कास्ट इसकी सबसे मजबूत विशेषताओं में से एक बन गई.

धुरंधर की कहानी क्या है?

धुरंधर एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है और यह मिशन धुरंधर की कहानी बताती है, जो 2001 के संसद हमले के बाद भारत का पहला बड़ा जासूसी अभियान था. कहानी खुफिया अधिकारी जसकीरत सिंह रंगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कराची में ल्यारी गैंग में घुसपैठ करता है. इसके बाद उसे गैंग के साथ दिमागी और रणनीतिक जंग में शामिल होना पड़ता है जो बहुत रोमांचक और तनावपूर्ण है.

बॉलीवुड सितारों ने धुरंधर पर दी प्रतिक्रिया

बॉलीवुड सेलेब्स ने फिल्म की खूब तारीफ की है. श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर धुरंधर को “phenomenal experience” बताया और मेकर्स से जल्दी पार्ट 2 रिलीज करने की अपील की. उन्होंने लिखा कि अगर उनकी सुबह की शूटिंग नहीं होती तो वह फिल्म को दोबारा देखने जरूर जातीं.

सामंथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा, “धुरंधर देखने के बाद अभी भी रोमांचित हूँ. बड़े पर्दे का अनुभव, कहानी में पकड़, रोमांच… और रणवीर सिंह… अविश्वसनीय. हर विभाग परफेक्ट सिंक में है. इसे देखना शानदार है. अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त को ढेरों बधाई. हमें सरप्राइज देना कभी बंद मत करना.”

धुरंधर ने बनाया नया बेंचमार्क

रिकॉर्डतोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रोमांचक कहानी और शानदार अभिनय के दम पर धुरंधर ने 2025 में भारतीय सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क स्थापित किया है. फिल्म देशभर के सिनेमाघरों में लगातार दबदबा बनाए हुए है और इसकी सफलता की रफ्तार अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है.

