रणवीर सिंह की धुरंधर ने रचा इतिहास: 600 करोड़ रूपए की ओर कदम, जल्द ही तोड़ेगी छावा का रिकॉर्ड!

Dhurandhar Box Office Collectio Day 18: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और अब भारत में 600 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने की ओर मजबूती से बढ़ रही है. 2025 का अंतिम वीकेंड नजदीक आने के बावजूद फिल्म की रफ्तार थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. उसी जॉनर में किसी बड़ी फिल्म के रिलीज न होने के कारण धुरंधर को सिनेमाघरों में लंबा रन मिल रहा है. 25 दिसंबर को जिस एकमात्र फिल्म का इंतजार है, वह कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’, जो एक अलग तरह के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

क्या धुरंधर जल्द ही छावा को पीछे छोड़ देगी?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पुष्टि की है कि धुरंधर विक्की कौशल की फिल्म छावा को पछाड़ने और 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए पूरी तरह तैयार है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, छावा ने भारत में अपना नेट कलेक्शन 601.54 करोड़ रुपये पर समाप्त किया था. 18वें दिन, 22 दिसंबर को, धुरंधर ने 16.5 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन लगभग 572.25 करोड़ रुपये हो गया है. आने वाले दिनों में निरंतर कमाई की उम्मीद के साथ, फिल्म जल्द ही छावा के भारत के लाइफटाइम टोटल को पार कर सकती है.

Advertisment

Also Read: आखिर क्यों दुबई बनता जा रहा है भारतीय सितारों का दूसरा घर? यहां देखें गोल्डन वीजा पाने वाले दिग्गजों की पूरी लिस्ट

ओवरसीज कलेक्शन ने धुरंधर को साफ बढ़त दिलाई

फिल्म के कुल कलेक्शन में ओवरसीज कमाई ने अहम भूमिका निभाई है. जहां छावा ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों से लगभग 91 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं धुरंधर अब तक विदेशों में करीब 190 करोड़ रुपये जुटा चुकी है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का मौजूदा वर्ल्डवाइड कलेक्शन 876.50 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो इसे इस साल रिलीज हुई अन्य फिल्मों से काफी आगे खड़ा करता है.

टॉप टेन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एंट्री

घरेलू स्तर पर, 'धुरंधर' ने भारत में नेट कलेक्शन के आधार पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष दस भारतीय फिल्मों की सूची में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है. इसने रणबीर कपूर की 'एनिमल' को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 553 करोड़ रुपये कमाए थे और अब यह दसवें स्थान पर काबिज हो गई है. इसके अलावा, फिल्म ने सनी देओल की गदर 2 (525 करोड़ रुपये) और शाहरुख खान की पठान (543 करोड़ रुपये) की लाइफटाइम कमाई को भी पार कर लिया है. खास बात यह है कि धुरंधर ने ये सभी मुकाम बिना किसी डब्ड वर्जन के हासिल किए हैं, जबकि पठान और एनिमल को मल्टी-लैंग्वेज रिलीज से काफी फायदा मिला था.

Also Read: नए साल का जश्न पहाड़ों के नाम: नैनीताल से कसौली तक, इन वादियों में बिताएं साल के आखिरी पल

दमदार शुरुआत, पहले हफ्ते में रिकॉर्डतोड़ कमाई

धुरंधर ने शानदार आंकड़ों के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की और अपने पहले वीकेंड में 103 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने शुक्रवार को 28 करोड़ रुपये, शनिवार को 32 करोड़ रुपये और रविवार को 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म ने वीकडेज़ में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. सोमवार को 23.25 करोड़ रुपये और मंगलवार को 27 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसका कुल कलेक्शन 150 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. बुधवार और गुरुवार को भी फिल्म ने 27-27 करोड़ रुपये कमाए, जिसके चलते पहले हफ्ते का कुल कलेक्शन 207.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

फिल्म के दूसरे वीकेंड में और भी बड़ी बढ़त देखी गई, जहां इसने शनिवार को 53 करोड़ रुपये और रविवार को 58 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. इसके बाद वीकडेस में भी कमाई स्थिर बनी रही; फिल्म ने सोमवार को 30.5 करोड़ रुपये, मंगलवार को 30 करोड़ रुपये, बुधवार को 25.5 करोड़ रुपये और गुरुवार, 18 दिसंबर को 23 करोड़ रुपये की कमाई की.

Also Read: Instagram Reels Update: अब एल्गोरिदम नहीं, आपकी पसंद चलाएगी इंस्टाग्राम फीड!

तीसरे हफ्ते में भी कमाई की रफ्तार बरकरार

अपने तीसरे वीकेंड में भी फिल्म ने मजबूती दिखाई और शुक्रवार को 22.5 करोड़ रुपये, शनिवार को 34.25 करोड़ रुपये और रविवार को 38.5 करोड़ रुपये बटोरे, जिससे इसका कुल कलेक्शन 555.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. तीसरे सोमवार, 22 दिसंबर को कमाई में थोड़ी गिरावट आई और यह लगभग 16 करोड़ रुपये रही जिसके साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई करीब 572 करोड़ रुपये हो गई है.

Also Read: Festive Guide: क्रिसमस डेट के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR के ये खूबसूरत कैफे; पार्टनर के साथ बिताएं यादगार शाम

फिल्म के बारे में

आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी ने भी अहम किरदार निभाए हैं. फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद निर्माताओं ने इसके सीक्वल की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसे अगले साल 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.