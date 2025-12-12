Dhurandhar Smashes Records: क्या आने वाली फिल्में धुरंधर को चुनौती दे पाएंगी?

Dhurandhar Box Offce Collection Day 7: रणवीर सिंह की धमाकेदार वापसी का जश्न कुछ और ही अंदाज़ में मनाया जा रहा है. आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कहर मचा रही है और लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़े जा रही है. हालांकि, रणवीर से भी ज्यादा जोरदार तालियाँ बटोर रहे हैं अक्षय खन्ना, जो फिल्म में रहमान डकैत नाम के एक खलनायक का किरदार निभा रहे हैं. अपने एंट्री सॉन्ग पर उन्होंने बिल्कुल वैसा ही पल क्रिएट किया है जैसा बॉबी देओल ने फिल्म एनिमल में किया था. फैंस उनके स्क्रीन प्रजेंस और उसमें छिपी अनंत आभा के कायल हो गए हैं.

रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे अभिनेताओं द्वारा अभिनीत इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने सभी को अपने अभिनय से ओवरशैडो कर दिया है. हालांकि कोई भी फिल्म विवाद के बिना पूरी नहीं होती और धुरंधर भी विवादों के घेरे में आई जिसकी वजह से इसने काफी चर्चा भी बटोरी. इस चर्चा का फायदा उठाते हुए फिल्म ने पूरे हफ्ते में 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार बनाए रखा. केवल डेब्यू वीकेंड में ही फिल्म ने 75 करोड़ रुपये की कमाई की थी. धुरंधर जल्द ही अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने वाली है, आइए जानते हैं अब तक की इसके बॉक्स ऑफिस यात्रा.

Advertisment

Also Read: घर के लिए कौन सा एयर प्यूरीफायर है बेस्ट, खरीदने से पहले जानें ये 5 जरूरी स्पेसिफिकेशन

धुरंधर कलेक्शन डे 7: बॉक्स ऑफिस अपडेट

Sacnilk के अनुसार, धुरंधर ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 28 करोड़ रुपये की कमाई की और शनिवार को और भी गति पकड़ते हुए 32 करोड़ रुपये अर्जित किए. रविवार को 34% की मजबूती देखने को मिली, जिससे उस दिन की कुल कमाई 43 करोड़ रुपये हुई और ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 75 करोड़ रुपये के पार चला गया. फिल्म ने सोमवार को भी अच्छा प्रदर्शन बनाए रखा हालांकि इसमें 45% की गिरावट आई, फिर भी इसने 23 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे यह महामारी के बाद सबसे मजबूत वीकडे परफॉर्मर्स देने वाली एक फिल्म बन गई. वैश्विक स्तर पर धुरंधर ने 278 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है . फिल्म की विदेश में कमाई 58 करोड़ रुपये रही. फिल्म पांचवें दिन 26 करोड़ रुपये और छठे दिन 23 करोड़ रुपये जोड़ते हुए पूरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. सातवें दिन 27 करोड़ रुपये के जम्प ने धुरंधर को केवल पहले हफ्ते में भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में मदद की.

दिल्ली एनसीआर और मुंबई में 2500 शो के बीच ऑक्युपेंसी आंकड़े कड़ी टक्कर में रहे, दोनों शहरों में ऑक्युपेंसी 42% रही. हालांकि पूरे भारत में कुल ऑक्युपेंसी रेट 39% दर्ज किया गया. पुणे में ऑक्युपेंसी 50% रही जबकि बैंगलोर में 51% सीटें भरी.

Also Read: नींद का दुश्मन कौन? जानें वे कारण जो आपको दिनभर सुस्त रखते हैं

क्या ये आने वाली फिल्में धुरंधर की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं?

जैसे ही धुरंधर अपनी बेहद सफल एक हफ्ते की रन पूरी करती है, शुक्रवार के दिन कुछ चुनौतियाँ सामने आती हैं. क्या रणवीर सिंह की क्राइम-थ्रिलर इस दबाव को संभाल पाएगी?

आने वाली फिल्मों में कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूँ 2 शामिल है, साथ ही हॉलीवुड की फिल्में एम्मा मैकी की एला मैके और ब्रिटिश क्रिसमस कॉमेडी क्रिसमस कर्मा भी हैं. क्षेत्रीय सिनेमा में अखंड 2 और महासेन्हा भी धुरंधर के लिए कड़ा मुकाबला पेश करने के लिए तैयार हैं.

Also Read: ICICI Pru AMC IPO : निवेशकों का कैसा है रिस्पांस, जीएमपी बढ़कर 7%, ब्रोकरेज ने दी निवेश की सलाह

क्या ये आने वाली फिल्में धुरंधर की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं?

अपना बेहद सफल एक हफ्ते का रन पूरा करने के बाद शुक्रवार को धुरंदर के सामने कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं. क्या रणवीर सिंह की क्राइम-थ्रिलर इस दबाव को संभाल पाएगी?

आगे रिलीज़ होने वाली फिल्मों में कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूँ 2 शामिल है, साथ ही हॉलीवुड की फिल्में एम्मा मैकी की एला मैके और ब्रिटिश क्रिसमस कॉमेडी क्रिसमस कर्मा भी हैं. क्षेत्रीय सिनेमा में अखंड 2 और महासेन्हा भी धुरंधर के लिए कड़ा मुकाबला पेश करने के लिए तैयार हैं.

Also Read; Car Loan: नए साल में कार खरीदने का है प्लान? इन बैंकों में सबसे सस्ते दर पर मिल रहा लोन

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.