रणवीर सिंह की भारी फीस और धुरंधर की रिकॉर्ड कमाई ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

आदित्य धर की धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज़ होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. वास्तविक घटनाओं से प्रेरित इस जासूसी एक्शन फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और अन्य कलाकार हैं. सिर्फ पाँच दिनों में ही फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है और 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है.

धुरंधर कलाकारों की फीस

फिल्म की सफलता के साथ ही इसके मुख्य कलाकारों की कथित फ़ीस ने भी खूब सुर्खियाँ बटोरी हैं. News18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खुफिया एजेंट की भूमिका निभाने वाले रणवीर सिंह फिल्म में सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले अभिनेता माने जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी भूमिका के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच चार्ज किया है.

Advertisment

सूत्रों के अनुसार आर. माधवन जो अजय सान्याल की भूमिका निभा रहे हैं, ने लगभग 9 करोड़ रुपये कमाए हैं. अक्षय खन्ना और संजय दत्त दोनों ने कथित तौर पर करीब 2.5 करोड़ रुपये लिए हैं. अर्जुन रामपाल को अपनी भूमिका के लिए 1 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला है, जबकि अभिनेत्री सारा अर्जुन के भी लगभग 1 करोड़ रुपये चार्ज किए जाने की खबर है.

Also Read: फिल्म ‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक पर नाचे पाकिस्तानी, इंटरनेट पर छाया वीडियो

निर्देशक ने बायोपिक की अफ़वाहों का किया खंडन

यह चर्चाएं थीं कि धुरंधर दिवंगत मेजर मोहित शर्मा, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, के जीवन पर आधारित है. निर्देशक आदित्य धर ने इस भ्रम को दूर करने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि यह फिल्म मेजर शर्मा के जीवन पर आधारित नहीं है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि वे कभी इस अधिकारी पर बायोपिक बनाते हैं, तो वह परिवार की पूरी सहमति के साथ और उनके सेवा-कार्य का सम्मान करते हुए ही बनाई जाएगी.

Also Read: आमिर खान की 3 इडियट्स का सीक्वल जल्द: ‘चतुर’ से लेकर ‘मिलिमीटर’ तक, जानें कलाकार अभी क्या कर रहे हैं

धुरंधर किस बारे में है

फिल्म की कहानी रणवीर सिंह के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक अंडरकवर एजेंट है और एक बेहद ख़तरनाक मिशन पर काम कर रहा है. फिल्म के एक्शन सीन, सीक्वेंस और कलाकारों के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा है. रणवीर के तीव्र और दमदार अभिनय को जबरदस्त प्रशंसा मिली है और कई लोग इसे उनके करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बता रहे हैं. अक्षय खन्ना का रहमान डकैत के रूप में अभिनय भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

Also Read: इतना बड़ा हो जाऊँ कि मेरे माता-पिता मुझे स्वर्ग से देख सकें: शाहरुख खान माता-पिता को याद कर हुए भावुक

विश्लेषकों का अनुमान है कि आगे भी मजबूती बनी रहेगी

ट्रेड विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही वीकडे की कमाई थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन धुरंधर के आगे भी अच्छा प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है. सकारात्मक समीक्षाएँ, स्टार पावर और मजबूत वर्ड ऑफ़ माउथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टिकाए हुए हैं. भारत और विदेशी बाज़ारों से आने वाली कमाई मिलकर फिल्म के आंकड़ों को मजबूत बनाए हुए है.

पहले हफ्ते की बढ़त जारी रहते हुए विश्लेषकों का मानना है कि धुरंधर की कमाई दो-अंकों में बनी रहेगी. यदि फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही, तो यह रणवीर सिंह की साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बन सकती है और 2025 की शीर्ष एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अपनी जगह पक्का कर सकती है.

Also Read: Goa Nightclub Fire Police Action: कौन हैं अजय गुप्ता? गोवा आग मामले में दिल्ली से हुए गिरफ्तार

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.