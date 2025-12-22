Box Office Milestone: अवतार 3 के सामने भी नहीं थमी धुरंधर की रफ्तार, तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड, बनी रणवीर सिंह के करियर की बिगेस्ट हिट

Dhurandhar Box Offce Collection Day 17: रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म'धुरंधर' इस समय सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है और जेम्स कैमरून की 'अवतार' फ्रैंचाइज़ी की नवीनतम फिल्म 'फायर एंड ऐश' जैसे मंझे हुए हॉलीवुड प्रतिद्वंद्वियों के सामने भी डटी हुई है. बॉक्स ऑफिस पर अविश्वसनीय कमाई के साथ यह 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बनकर उभरी है, जो रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है.

'धुरंधर' की कहानी 'प्रोजेक्ट धुरंधर' के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भारतीय खुफिया ब्यूरो (IB) द्वारा संचालित एक बेहद जोखिम भरा अंडरकवर मिशन है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इसमें जसकीरत सिंह रंगी की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक मौत की सजा पाए कैदी हैं और जिन्हें आईबी चीफ (आर. माधवन) कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करने के लिए भर्ती करते हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर. माधवन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस पर 17वें दिन का प्रदर्शन

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का ऐतिहासिक सफर लगातार जारी है और तीसरा वीकेंड पूरा करते हुए यह फिल्म बड़े-बड़े रिकॉर्ड आसानी से पार कर रही है. अपने 17वें दिन धुरंधर ने भारत में अनुमानित 38.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो पिछले दिन के मुकाबले 11.68 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाती है. इस उछाल के साथ फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन बढ़कर शानदार 555.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

इसके साथ ही धुरंधर ने एनिमल (553 करोड़ रुपये), पठान (543 करोड़ रुपये) और गदर 2 (525 करोड़ रुपये) जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम बिजनेस को आधिकारिक तौर पर पीछे छोड़ दिया है. खास बात यह है कि फिल्म ने यह मुकाम बिना किसी डब्ड वर्जन के हासिल किया है और पूरी तरह अपनी मूल हिंदी रिलीज के दम पर यह रिकॉर्ड बनाया है.

ग्लोबल लेवल पर भी फिल्म ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. 17वें दिन तक धुरंधर ने दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 845 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. इसके साथ ही इसने विक्की कौशल की छावा (807 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है.

ओवरसीज मार्केट से फिल्म को लगभग 20 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है, जिसमें खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका से टिकट बिक्री का दबदबा रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब 1000 करोड़ क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाली क्रिसमस छुट्टियों के दौरान धुरंधर जवान और कांतारा: चैप्टर 1 जैसे ऑल-टाइम रिकॉर्ड्स को भी कड़ी चुनौती दे सकती है.

धुरंधर की थिएटर ऑक्यूपेंसी

ग्लोबल हॉलीवुड दिग्गज अवतार: फायर एंड ऐश की रिलीज के बावजूद धुरंधर ने घरेलू बाजार में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए रखी और पूरे भारत में थिएटर ऑक्यूपेंसी के मामले में शानदार प्रदर्शन किया. रविवार को फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 63.94 प्रतिशत दर्ज की गई. दिन के दूसरे हिस्से में दर्शकों का रुझान खास तौर पर बेहद मजबूत रहा. जहां सुबह के शोज़ की शुरुआत 45.83 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ हुई, वहीं दोपहर और शाम के शोज़ में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और यह क्रमशः 77.94 प्रतिशत और 80.38 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई.

रीजनल डेटा भी फिल्म की देशभर में फैली लोकप्रियता को दर्शाते हैं. प्रमुख सर्किट्स में पुणे ने 73.50 प्रतिशत की कुल ऑक्यूपेंसी के साथ बढ़त बनाई, जबकि चेन्नई 72.25 प्रतिशत और मुंबई 66.25 प्रतिशत के साथ उसके बेहद करीब रहे. नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में, जहां फिल्म के सबसे ज्यादा यानी 1,200 से अधिक शोज़ चल रहे थे, वहां भी धुरंधर ने प्रभावशाली 64.75 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की. अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों ने भी मजबूत योगदान दिया, जहां ऑक्यूपेंसी क्रमशः 62 प्रतिशत और 59 प्रतिशत रही.

ये आंकड़े साफ तौर पर साबित करते हैं कि धुरंधर केवल मेट्रो शहरों तक सीमित हिट नहीं है, बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों और उनसे आगे भी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है.

