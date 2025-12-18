Dhurandhar Fever: बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण ध्वस्त, 13 दिनों में 450 करोड़ पार, अब 1000 करोड़ पर नज़र!

Dhurandhar box office collections day 13: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भले ही 'धुरंधर' (Dhurandhar) में मुख्य किरदार निभा रहे हों, लेकिन दर्शकों के एक बड़े वर्ग के लिए इस फिल्म की जान अक्षय खन्ना हैं. उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले स्क्रीन प्रेजेंस ने दिसंबर भर चर्चाओं का बाजार गर्म रखा है, जिससे इस स्पाई थ्रिलर को विंटर बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाने में मदद मिली है. साल 2025 का अंत धमाकेदार तरीके से करते हुए, धुरंधर की रफ्तार को टक्कर देना अब हर फिल्म के लिए मुश्किल साबित हो रहा है. दूसरे हफ्ते के आंकड़ों में 'पुष्पा 2' को भी पीछे छोड़ते हुए, फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और अब यह 1000 करोड़ रुपये के मील के पत्थर को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यहां तक कि रीजनल सिनेमा की बड़ी फिल्म 'अखंड 2: तांडवम' (Akhanda 2: Thaandavam) की दस्तक भी इसकी गति को कम नहीं कर पाई है. आदित्य धर का यह शानदार जासूसी ड्रामा सीजन के सबसे बड़े बॉलीवुड स्पाई स्पेक्टेकल के रूप में मजबूती से खड़ा है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस अपडेट: 12वां दिन

फिल्म ने अपनी यात्रा की शुरुआत₹28 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग के साथ की थी और तब से यह लगातार हर दिन ₹20 करोड़ से अधिक की कमाई कर रही है. हालांकि, कथित तौर पर 'पाकिस्तान विरोधी' सुरों के कारण छह खाड़ी देशों (Gulf nations) में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन घरेलू दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई. वास्तव में इसके ओवरसीज प्रदर्शन ने इसे साल के अंत की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के रूप में और मजबूती से स्थापित कर दिया है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस अपडेट: धमाकेदार दूसरा हफ्ता

Sacnilk के अनुसार, 'धुरंधर' ने अपने पहले शनिवार को ₹30 करोड़ का आंकड़ा पार किया और ओपनिंग संडे को ₹43 करोड़ की भारी कमाई के साथ केवल तीन दिनों में ₹100 करोड़ के पार पहुंच गई. हालांकि सोमवार को कलेक्शन में सामान्य तौर पर 45 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, लेकिन फिल्म ने तेजी से वापसी की.

अब तक कितना किया कलेक्शन

पहला सप्ताह: फिल्म ने घरेलू बाजार (India Net) में ₹207 करोड़ का शानदार बिजनेस किया.

दूसरा वीकेंड: दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी जोरदार रही, जिसमें शुक्रवार को ₹32 करोड़ और नौवें दिन (शनिवार) ₹53 करोड़ की जबरदस्त कमाई हुई.

ताजा आंकड़े: भारत में कुल कलेक्शन अब लगभग₹437 करोड़ के आसपास है.

वर्ल्डवाइड कमाई: फिल्म ने वैश्विक स्तर पर₹630 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स से प्राप्त ₹140 करोड़ शामिल हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.