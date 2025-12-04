Dhurandhar plot revealed: रणवीर सिंह की फिल्म कंधार हाइजैक से प्रेरित; पोस्ट-क्रेडिट में दिया बड़ा सरप्राइज

Dhurandhar plot revealed: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की धुरंधर 2025 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है जो शुक्रवार 5 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है. फिल्म की चर्चा इसकी दमदार कहानी, थ्रिलर शैली और रणवीर की बड़े परदे पर दो साल बाद हो रही जोरदार वापसी की वजह से है. जैसे ही आदित्य धर की एक्शन पैक्ड स्पाई थ्रिलर फिल्म का 4 मिनट का ट्रेलर आया, नेटिज़न्स रणवीर के पावरफुल लुक को देखकर फिदा हो गए.

फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है. इसका बजट लगभग ₹280 करोड़ है इसलिए प्री-बुकिंग बहुत मायने रखती है. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार धुरंधर की एडवांस बुकिंग लगभग ₹4.24 करोड़ की हुई है, जिसमें ब्लॉक बुकिंग भी शामिल है. प्री-सेल्स के हिसाब से भारत में 4,016 शो में करीब 58,801 टिकटें बिक चुकी हैं.

धुरंधर का प्लॉट और कानूनी विवाद

हाल ही में धुरंधर को कानूनी बाधा का सामना करना पड़ा, जब मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने हाईकोर्ट में फिल्म की रिलीज़ रोकने की आपात याचिका दायर की. उनका आरोप था कि फिल्म उनके बेटे के जीवन, व्यक्तित्व, अंडरकवर ऑपरेशंस और शहादत से सीधे प्रेरित लगती है और यह उनके अनुमति के बिना बनाई गई है. इस पर कोर्ट ने CBFC (सेंसर बोर्ड) को निर्देश दिया कि वह फिल्म की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि क्या फिल्म का मेजर मोहित शर्मा से कोई संबंध है. पुन: जाँच के बाद ऐसा कोई संबंध नहीं पाया गया और फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेशन दे दिया गया. CBFC की मंजूरी के बाद अब फिल्म का प्लॉट भी सामने आ गया है, जिससे कहानी को लेकर चल रही कई अटकलों का अंत हो गया. धुरंधर फिल्म की लंबाई 3 घंटे 34 मिनट है, जो इसे पिछले 17 सालों में बनी सबसे लंबी भारतीय फिल्म बनाती है.

कंधार हाइजैक पर आधारित है कहानी

फिल्म दिसंबर 1999 में हुए कंधार हाइजैक पर आधारित है. रणवीर सिंह के अलावा, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

फिल्म 1999 में हुए IC-814 विमान हाइजैक और 2001 के भारतीय संसद हमले की पृष्ठभूमि पर आधारित है. कहानी इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, अजय सान्याल के इर्द-गिर्द घूमती है जो पाकिस्तान में सक्रिय एक शक्तिशाली आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक घातक सैन्य ऑपरेशन बनाते हैं. इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए सान्याल एक अनोखे साथी को चुनते हैं. यह साथी पंजाब का एक 20 साल का लड़का है जो किसी बदले के चलते किए गए अपराध के कारण जेल में था. लड़के में जो छुपी हुई ताकत और जोश था, उसे देख कर सान्याल उसे एक खास हथियार बनाने का फैसला करते हैं ताकि वह कराची के खतरनाक अंडरवर्ल्ड माफिया में घुस सके.

यह पहली बार नहीं है जब कंधार हाइजैक को फिल्माया गया है. 2024 में रिलीज़ हुई ‘IC 814: The Kandahar Hijack’ नाम की वेब सीरीज जिसमें विजय वर्मा, पत्रलेखा, पंकज कपूर, दिव्येंदु भट्टाचार्य और दिया मिर्ज़ा हैं फ़िलहाल Netflix पर स्ट्रीम हो रही है.

धुरंधर पार्ट 2 आएगा?

पहले खबरें थीं कि फिल्म दो हिस्सों में रिलीज़ होगी. पोस्ट-क्रेडिट सीन में भी फिल्म के पार्ट 2 का ट्रेलर दिखाया गया है जो पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.