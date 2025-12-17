Dhurandhar Box Office Collection Day 12 : धुरंधर की कमाई 600 करोड़ के पार, वर्ल्डवाइड हिट हुई फिल्म

Dhurandhar Box Office Day 12: धुरंधर का चेहरा भले ही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) हों, लेकिन कई दर्शकों के लिए अब यह फिल्म उतनी ही अक्षय खन्ना की भी हो गई है. उनके खतरनाक किरदार ने काफी चर्चा बटोरी है, जिसने पूरे दिसंबर महीने में अपना दबदबा बनाए रखा है. सर्दियों की इन छुट्टियों में लाइमलाइट चुराते हुए, अक्षय खन्ना की यह जासूसी थ्रिलर बड़े पर्दे पर लगातार राज कर रही है. 2025 का अंत शानदार तरीके से करते हुए, 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस रफ्तार का मुकाबला करना अब मुश्किल साबित हो रहा है. दूसरे हफ्ते की कमाई के मामले में पुष्पा 2 को पीछे छोड़ते हुए, रणवीर सिंह की यह फिल्म अब 600 करोड़ रुपये के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है.

क्षेत्रीय सिनेमा की बड़ी फिल्म अखंड 2: तांडवम से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक डार्क जासूसी फिल्म के रूप में सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है.

धुरंधर वर्ल्डवाइड कलेक्शन (12वां दिन): बॉक्स ऑफिस अपडेट

इस फिल्म की शुरुआत 28 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग के साथ हुई थी और तब से इसने लगातार हर दिन 20 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई का सिलसिला बरकरार रखा है.हालांकि, कथित 'पाकिस्तान-विरोधी' भावनाओं के कारण छह खाड़ी देशों (Gulf countries) में फिल्म को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय दर्शक इससे पूरी तरह बेअसर रहे.वास्तव में, इसके ओवरसीज प्रदर्शन ने बॉलीवुड की साल के अंत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक के रूप में फिल्म की स्थिति को और मजबूत ही किया है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: कमाई का पूरा विवरण

सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर ने अपने पहले शनिवार को 30 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और पहले रविवार को 43 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कमाई के साथ अपने पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया. हालांकि सोमवार को उम्मीद के मुताबिक कमाई में 45 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन फिल्म ने तुरंत वापसी की. पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म ने घरेलू बाजार (भारत) में 207 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. दूसरे वीकेंड में इसकी रफ्तार और बढ़ गई, जहां दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 32 करोड़ रुपये और नौवें दिन (शनिवार) 53 करोड़ रुपये की भारी कमाई की. भारत में कलेक्शन अब लगभग 381 करोड़ रुपये के करीब हैं, जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 580 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, जिसमें केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार से 130 करोड़ रुपये शामिल हैं.

घरेलू स्तर पर धुरंधर ने करीब 30 करोड़ रुपये की और कमाई करते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है, जिससे इसका कुल कलेक्शन 411 करोड़ रुपये (Net) हो गया है. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के निर्देशक आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अब 'छावा' (Chhaava) और 'सैयारा' (Saiyaara) के साथ 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट फिल्मों की सूची में मजबूती से शामिल हो गई है.

