Ranveer Singh’s Dhurandhar release: रिलीज़ से पहले उत्साह और विवाद आमने-सामने

Dhurandhar Release: दिसंबर दस्तक दे चुका है और एक बार फिर दर्शकों को साल के अंत में ‘फिल्मी’ मनोरंजन का मज़ा लेने को मिलेगा, क्योंकि इस महीने स्टार-स्टडेड फिल्मों की लाइन-अप देखने को मिलेगी. इसकी शुरुआत रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की बहुप्रतीक्षित फिल्मधुरंधर से होगी, जो शुक्रवार, 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है. फिल्म की प्री-बुकिंग के आंकड़े पहले ही बता रहे हैं कि दर्शकों में इसके लिए खास उत्साह है.

आदित्य धर निर्देशित यह फिल्म कई मायनों में खास है. सबसे पहले, यह रणवीर का दो साल लंबे इंतजार के बाद कमबैक है. दूसरा, यह हाल के समय की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है, जिसका रन-टाइम 3 घंटे 32 मिनट है. और हाँ, धुरंधर दो हिस्सों में बनी है- पहला हिस्सा दिसंबर में और दूसरा हिस्सा अगले साल मई में बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगा.

हालांकि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार लग रही है, लेकिन इसकी रिलीज़ उतनी आसान नहीं होगी जितनी दिखती है. मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि फिल्म उनके बेटे के जीवन पर आधारित है, और निर्माताओं ने फिल्म बनाने से पहले उनके अनुमति लेने की जरूरत नहीं समझी. अपील में उन्होंने कहा कि फिल्म में उनके बेटे को बिना इजाज़त दिखाना उनके बेटे के सम्मान और पहचान के अधिकार का उल्लंघन है, साथ ही परिवार के निजता और सम्मान का अधिकार भी प्रभावित होता है. हालांकि, निर्देशक आदित्य धर ने पहले सोशल मीडिया पर साफ़ किया था कि यह फिल्म मेजर शर्मा के जीवन से प्रेरित नहीं है.

क्या धुरंधर की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है?

इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, रणवीर सिंह की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कुछ प्रमुख शहरों के चुनिंदा PVR और INOX सिनेमाघरों में में शुरू हो गई है. हालांकि, फैंस अभी भी एडवांस बुकिंग की पूरी शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं. इतनी उत्सुकता और चर्चा को देखते हुए फिल्म टिकटों की मांग बहुत अधिक रहने की संभावना है.

धुरंधर का सबसे महंगा टिकट

DNA की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के Maison Inox: Jio World Plaza, BKC में धुरंधर का सबसे महंगा टिकट बेचा जा रहा है. इस टिकट की कीमत ₹2020 है जिसमें खाने-पीने की चीज़ें शामिल नहीं हैं. टिकट में ₹70 का प्लेटफॉर्म सुविधा शुल्क भी शामिल है.

धुरंधर कास्ट

रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कलाकारों में सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल शामिल हैं.

रणवीर के अपोज़िट दिखाई दे रही हैं 20 वर्षीय सारा अर्जुन, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर की थी. वह मैगी, मैकडॉनल्ड्स जैसे कई टीवी विज्ञापनों में नज़र आ चुकी हैं.

18 जून 2005 को मुंबई में जन्मी सारा ने छह साल की उम्र में फिल्म देइवा तिरुमगल के साथ फिल्मों में कदम रखा था, जिसमें उन्होंने विक्रम की ऑन-स्क्रीन बेटी नीला का किरदार निभाया था.

