Dhurandhar Makes History: धुरंधर का जलवा बरकरार, सिनेमाघरों में लगातार हाउसफुल

Dhurandhar Box Office Day 10: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है और यह इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन चुकी है. सिनेमाघरों में अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश करते हुए भी फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी है और भारत तथा विदेशों में कई नए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कायम किए हैं. दसवें दिन ‘धुरंधर’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 351.7 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया, जबकि इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 420 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी फिल्म का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, जहां से इसने करीब 110 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह रिलीज के महज 10 दिनों में ही ‘धुरंधर’ का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 530 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ दूसरा वीकेंड

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस सफर की सबसे बड़ी खासियत इसका असाधारण दूसरा वीकेंड रहा है. फिल्म ने दूसरे वीकेंड में कुल 144 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा सेकेंड वीकेंड कलेक्शन है. Sacnilk की ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, धुरंधर ने रविवार को 59 करोड़ रुपये, शनिवार को 53 करोड़ रुपये और शुक्रवार को 32.5 करोड़ रुपये की कमाई की. ये सभी आंकड़े फिल्म के हिंदी वर्जन से संबंधित हैं.

दसवें दिन धुरंधर ने बड़े ब्लॉकबस्टर्स को पछाड़ा

इन आंकड़ों के साथ धुरंधर ने दसवें दिन की कमाई में कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें शाहरुख खान की ‘जवान’, ‘पुष्पा 2’, ‘स्त्री 2’ और ‘एनिमल’ शामिल हैं. फिल्म के कलेक्शन में दूसरे वीकेंड की शुरुआत में करीब 60 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, जो मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ और दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है.

भारी डिमांड के चलते सिनेमाघरों में मिडनाइट शोज की शुरुआत

दर्शकों की जबरदस्त मांग को देखते हुए कई सिनेमाघरों ने धुरंधर के लिए मिडनाइट शोज भी जोड़ दिए हैं. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म वीकडेज़ में भी मजबूत बनी रहेगी और जल्द ही भारत में 400 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लेगी.

अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन

धुरंधर का असर विदेशी बाजारों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. Comscore के अनुसार, यह फिल्म अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉप पांच फिल्मों में शामिल हो गई है, जो किसी भारतीय एक्शन ड्रामा के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है.

स्टार कास्ट और प्रोडक्शन डिटेल्स

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई धुरंधर में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. उनके साथ अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और सौम्या त्रिवेदी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का संयुक्त रूप से निर्माण आदित्य धर और लोकेश धर ने B62 स्टूडियोज के बैनर तले किया है, जबकि जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे भी इससे जुड़ी हुई हैं.

अक्षय खन्ना को मिली खास सराहना

फिल्म को इसके दमदार अभिनय के लिए जबरदस्त सराहना मिल रही है. रणवीर सिंह ने जासूस जसकीरत सिंह रंगी की भूमिका में दर्शकों को काफी प्रभावित किया है. हालांकि, खलनायक रहमान डकैत के रूप में अक्षय खन्ना की वापसी फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरी है, जहां कई दर्शकों का मानना है कि उन्होंने लीड एक्टर पर भी भारी छाप छोड़ी है. इसके अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन को भी अपने-अपने किरदारों के लिए खूब सराहना मिल रही है.

धुरंधर की कहानी

वास्तविक घटनाओं से प्रेरित धुरंधर, 2001 के संसद हमले के बाद भारत के पहले बड़े जासूसी अभियान ‘मिशन धुरंधर’ की कहानी कहती है. फिल्म की कथा खुफिया अधिकारी जसकीरत सिंह रंगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कराची में ल्यारी गैंग के भीतर घुसपैठ करता है. इसके बाद कहानी दिमागी चालों और सत्ता की जंग के रोमांचक टकराव की ओर बढ़ती है.

भारतीय सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क

रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मजबूत कहानी और दमदार अभिनय के दम पर धुरंधर ने साल 2025 में भारतीय सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है. फिल्म देशभर के सिनेमाघरों में लगातार दबदबा बनाए हुए है और फिलहाल इसकी रफ्तार थमने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं.

